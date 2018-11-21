【插畫】這些名稱典雅的中藥材，其實都是動物的糞便

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

從武俠小說到宮廷劇，我們總能在其中聽見厲害的中藥材名稱，從龍左盤、望月砂，到五靈脂和龍涎香，好像什麼冒險遊戲的寶物，吃了即使不升天，也能大回血。

不過你可知道，這些中藥材其實都是動物的分泌物或糞便，例如治療疝氣的白丁香是麻雀的排泄物，治夜盲症的夜明砂是蝙蝠的糞便，《延禧攻略》裡提到的金汁，其實是將男童糞便處理後埋入土裡二至三十年所製成的藥材。

隨著保育的意識提升，許多和野生動物有關的藥材也逐漸式微，或改用對生態無害的方式製成，下次吃中藥時，不妨看看自己吃下了什麼吧！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航