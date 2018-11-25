《好主管要學黑道老大》：借錢會失去朋友，但會得到小弟

文：向谷匡史

借錢會失去朋友，但會得到小弟

有人上門借錢確實是一件討厭的事，也會擔心對方可能不還錢。

就算你欣然借錢給他，對方也保證會連本帶利歸還，但他就是因為沒錢所以才向人借，你多少會懷疑對方最後可能無力償還。

況且，不想借還得撒謊，這種尷尬令人莫名火大。俗話說「借錢會失去朋友」，指的就是這件事。

開口借錢的人也是一樣，即使有一百個不願意，也必須像個乞丐般低頭，乞求對方大發慈悲。在這個人人都缺錢、凡事都得花錢的年代，向人借錢等於是在地獄尋找佛陀。

理智上來說，被借錢的一方是有權拒絕的，但感情上來說，就不是這麼一回事；如果低頭請求，卻遭到拒絕，任誰都會感到不愉快、懷恨在心。

大哥風範：「等你有錢再還。」

遇到小弟借錢，黑道大哥卻視為是一個掌握人心的好機會。

「老大，請借我30萬日圓。」

機靈的老大絕對不會問：

「你要用來做什麼？」

如果要借，就二話不說，爽快的拿錢出來。而且不是剛好拿出小弟開口的金額，而是多加一點、隨手遞給小弟。

「50萬日圓拿去。」

向人借錢時，往往會說出勉強能夠度過難關的金額。小弟其實希望借到50萬日圓，但擔心對方不會借出自己希望的金額，過度強人所難而遭到拒絕的話，可能連一毛錢也借不到，所以就自動降低一點，開口借30萬日圓。

老大如果看穿這一點，說：「我不曉得你要用來做什麼，但30萬日圓不太夠吧。」遞出50萬日圓的話，小弟的心情就會像是在地獄遇見釋迦牟尼般。

「感謝大哥！ 我月底一定會一毛不少的還給您。」

「好。」

如果回應「好」，對方的喜悅之情就會減半。你應該使出殺手鐧：

「不用勉強，等你賺到錢再還就行了。」

「大哥！」

若是拍成電影，這一定是感動落淚的一幕。

「不過……，」

大哥苦笑的說：

「我們一年到頭都缺錢。在這個圈子，不管再怎麼賺也入不敷出。不過，要是小弟開口拜託，而你稍微露出不悅的表情，以後就沒有人會跟隨你。」

聽到對方要借的金額並多加一點，才叫做氣度。領導者的氣度能令部屬感動，而這份感動和對大哥的忠誠則成正比。

「堂主，月底手頭有點緊，能不能跟你調個3萬日圓左右？」

「我這個月也很拮据。」

如果這樣回答，就沒有大哥的風範了。但光是遞出3萬日圓，又無法達到收買人心的效果。

「是喔，辛苦你了。這你拿去。」

多加一點、遞出5萬日圓。

「謝謝你！ 發薪水後我就還你。」

「不用勉強。」

沒有人會聽到「不用勉強」就信以為真，不把還錢當作一回事。唯有落落大方的笑道，才能一把抓住手下的心。

好主管要學黑道老大： 表現出信賴對方的態度，部屬會對你死心塌地。

沒有棄子，就搶不了地盤

關西黑道的某位幹部曾說：

「無論是將棋（日本象棋）或工作，如果沒有『棄子』（按：象棋的術語當中，『棄』代表捨棄己方棋子，以爭取更高的實利或勝勢）就贏不了。就算角行（按：日本將棋的棋子之一，沿對角線行走）和飛車（按：橫向或縱向行走。類似中國象棋的『車』）的威力再強，沒有步兵（按：只能向前走一格，不能退。類似『卒』）這盤棋就輸定了。」

黑道是一個以詭辯定勝負的圈子，他們若是強詞奪理起來，恐怕無能出其右者。特別是兄弟在討債時，最喜歡採取這種「合理的主張」。

「有借有還，天經地義。有借不還，在這個世上叫做小偷。你是小偷嗎？」

隻字不提自己放高利貸的惡行，滿口大道理，令我佩服不已。

那麼，黑道人士說的「棄子」是指什麼？ 幹部立刻說：

「是手槍子彈啊！」

這裡說的子彈不是真的子彈，而是指故意到其他組織的地盤，和當地幫派引發糾紛的小弟。這些小弟一旦遭到殺害，等於是製造闖入對方地盤的最好藉口，就像子彈一樣，發射出去就只能往前衝、絕對不會回來，所以他們稱之為手槍子彈。雖然現在這種情況已經很少見，但偶爾還是會出現動用到棄子的狀況。

譬如，當兩方人馬出現利益衝突時，某方會派小弟去挑釁對方，接著再以此為藉口闖進對方的地盤。至於是火併或和解，就要看各個幫派的實力了。

利用出包的小弟當棄子

「靠交情。」

幹部偷笑的解說：

「在我們的世界裡，沒路用的小弟只會被老大用菸灰缸砸頭；就算在公司內，也沒有主管會笑瞇瞇的對待不成才的部屬。所以，只要吸收被眾人棄之不理的人，拿來當棄子就行了。」

向出包的小弟或有過錯的成員攀談幾句，或請他們喝一杯、商量事情，藉此攏絡人心。這些被人「敬而遠之」或置之不理的人，會因此感恩在心。即使將來提出無理的要求，對方也無法拒絕。

「不過，提出無理的要求之後，要立刻補上一句『如果你不願意的話，就算了』，把決定權拋給對方。如果強迫對方、表現出一副我之前那麼照顧你的表情，任誰都會反彈。」

從公司的立場來說，棄子就是揹黑鍋的部屬，或是接下麻煩工作的人。

「怎麼了？ 你這一陣子很沒精神。」

「我被大家討厭了。」

「你在胡說什麼？ 今晚我陪你喝一杯怎麼樣？」

照顧在人際關係上被孤立的部屬，之後就能提出：「我有件事想麻煩你。」棄子各有用途，縱然不是黑道人士也能應用。

好主管要學黑道老大： 雪中送炭，就是累積你的人脈存摺。

書籍介紹

本文摘錄自《好主管要學黑道老大：為什麼老大聊天泡茶，兄弟就能自動自發？》，大是文化出版

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作者：向谷匡史

譯者：張智淵

我們不能不承認，黑道是極務實、極有效率的組織；

老大聊天泡茶，兄弟就能自動自發。

嗆聲？動粗？那是混混幹的，真正的黑道大哥，自有一套管理辦法！

企業主管做到死也不敢想的「高效率領導」，黑道大哥卻實行的有夠徹底。

有人的地方就有江湖，能從江湖中脫穎而出的大哥，

都是「不透明不公開」的管理高手，因為：

老大怎麼建立班底——你有多少「自己人」？

想建立班底，老大必須把自己的崛起過程說成一則精彩故事，在兄弟間流傳，

更要成為一個「容易親近，但不容易接近」的人。

有心機的小小獎賞、有用意的狠心責罰，要讓部屬覺得你既是好人、又很可怕，

也要懂得「小事要發作，大事得淡定」的情緒管理。

老大都怎麼「撂話」——如何出一張嘴就讓人願效死力？

混混才撂狠話，老大是有說話藝術的，老大懂得適時示弱，部屬才會變強；

把別人的壯舉說得好像是自己幹、自己參與很深似的；

黑道大哥書念不多，但偶爾撂句佛語，更能震撼人心！

黑道老大不輕易讚美人，但一定準備某些必殺的讚美技巧。

老大不是喊出來的，是做出來的，老大的做事風格是：

老大遇事不能說「不知道」，大哥永遠得有答案；

遇到狀況時，別怕下錯指令，只要你流露一副……的樣子；

還有，偶爾讓小弟請客，更顯得你豪邁。

立志——想「出位」當「話事人」，你必須成為同輩中的優秀者：

想在同儕中脫穎而出，得懂得吹捧兄弟，但你得用行為，別只出一張嘴；

你知道嗎？那些混到大尾的人都是「出世魚」；幾年不見他就換了樣子。

最重要的是：老大要的是你的建議，不能只報告狀況。

只回報狀況，沒同時建言的人，老大不可能讓你自己成立次級「社團」。

還有，黑道老大是這樣和兄弟搏感情的：

內部聚會時唱偶像團體AKB48的歌曲——手舞足蹈外加扭腰擺臀——，

刻意展現「自己人才看得到的另一面」。

不花錢的犒賞，是最好的禮物——比起送動輒百萬的勞力士新錶，

老大手上戴過的高級手錶轉送小弟，更富人情味和意義。

只用一句話，當場就收買了人心：「這件事，我只告訴你一個人……。」

刻意親近被排擠的人，並在適當的場合活用這些「棄子」。

在黑社會光是比別人兇、做事狠，位子絕對坐不長。

想要出人頭地，得先有本事搞定很多白目、棄子、沒路用的小弟（部屬），

還能讓優秀的幹部（明星員工）替你「處理」事情。

學會黑道老大的管理，你儘管聊天泡茶，下面的部屬就會自動辦好事。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰