部分媒體吹捧的「韓國瑜有執行力」形象是怎麼來的？

1995年，韓國瑜擔任立法委員時，曾呼籲支持行政院版本的《國家安全法》，當時他說，中國一定有介入台灣的選舉，只是程度的問題。

掌控媒體絕對是中國介入台灣選舉的主要方式，《經濟學人》報導過，根據Usha Haley和George Haley兩位學者的研究，2011年中國補貼旺中集團4700萬美元（約台幣13.92億），佔該公司淨利的11.3％。而旺中集團旗下，有中視、中天、中國時報、時報周刊等等諸多媒體，這代表了上百位可以決定新聞走向的記者、編輯及新聞主管。

2012年5月7號，在旺中集團併購中嘉的聽證會上，集團董事長蔡衍明公開承認收受中國購買新聞版面的資金，置入中國要求的宣傳內容，且為此被台灣政府罰了180萬，但他不但沒有悔意，反而這樣說：

被罰就罰了嘛，但是我要講的是什麼，為什麼不讓我們賺光明正大的錢？ 為什麼要讓我們賺偷偷摸摸的錢？當然這是過去的一些陸委會規定什麼，我是不知道，但是，我認為，應該讓我們去賺這個錢。

收中國的錢，宣傳中國支持的候選人，試圖透過我們的民主制度，把我們推向一個沒有民主的國家，請問，這是可以賺的錢嗎？

我們不知道這次選舉中，旺中集團還有沒有收受中國的資助，但有人統計了中天電視11月14日早上9點到下午2點總計5小時新聞中，韓國瑜的新聞佔了3小時11分，其他新聞加上廣告只有不到2小時；而在11/15，中天新聞的YouTube頻道上傳了47則新聞，其中竟然有35則是韓國瑜，而且這些新聞「全部」都是吹捧他的。

Photo Credit: 林艾德

許多人對於韓國瑜的政策沒有了解，單純的因為韓國瑜的形象選擇相信他，但如果你願意靜下心來想一想，這個決定你選票的「形象」究竟是怎麼來的？你真的了解他嗎？你知道他在立法院打人打到住院嗎？你知道他曾帶黑道小弟去幫大哥頂罪被抓包嗎？你知道他與黑道聚眾在立法院前堵意見不合的立委嗎？

也有人認為，雖然韓國瑜的許多政策看起來不切實際，但他們相信韓國瑜的執行力，所以認同他有改變高雄的能力。可是你有想過他有執行力的印象是怎麼來的嗎？你看過他過去從政的數據嗎？你知道他擔任立委時期出席率跟質詢率都敬陪末座嗎？你知道他在北農的經營績效都輸給繼任者嗎？

無論你想把票投給誰，在投票之前都應該好好想一想，決定你這一票的理由，究竟是你的看法，還是媒體給你的印象？你思考過嗎？你查證過嗎？這是你的理性判斷嗎？

民主之所以可貴，是基於我們的獨立思考能力，一旦你放棄思考、放棄尋找真相，等於是把你的民主權力交給了媒體，而這些媒體早就把自己賣給了中國，於是你間接地、一步一步地，把自己心愛的台灣交給了一個對我們最不友善的國家。

有些財團，對這片土地沒有感情，有些商人，對自己的良心沒有堅持，但你有、我也有，我們共同活在這個民主社會，就有義務要保護它，不能讓這些人決定台灣未來的方向，因為他們不會珍惜我們所珍惜的一切，因為他們總是有後路可以走，而我們此生早已無所去，只願留在這裡。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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