台北選情的「高雄因素」，結果是超越藍綠或回歸藍綠？

文：張又升

如果一個國家的走向會被鄰國影響，好比台灣政治與社會發展的「中國因素」，那麼任何城市的動態也會受到其他城市波及。當前台北市長的選情，特別是柯文哲及其團隊的聲勢，正受到高雄市長選情的拉扯，藍綠對立的格局可能出現回防的態勢，這就是台北選情的「高雄因素」。

任何一個（被迫）長期浸潤在台灣選舉文化的民眾都會發現，台北市的選舉氣氛和其他縣市大不相同。柯文哲及其團隊的存在與表現，就算不能說真正跨越了國民兩黨，「超越藍綠」的主張（或口號）至少已經站上市長選舉的層級供人檢驗，這是其他縣市未見的。

假設這個主張不只在選擇上是可能的，更在歷史上是進步的，這就多少意味著台北政治發展的現況已經「超前」（注意：這裡的「後」與「前」並無優劣之分，僅有先來後到之別）其他城市。我們不妨這麼說：台北市正處於你我皆知的2018年，而其他城市（例如高雄）仍處於2008或2010年，畢竟藍綠選情在後者相當緊繃，台灣的各個城市有著步調不同的「政治時間軸」。

雖然可歸類至藍和綠的選民仍多，但在台北選民的記憶中，這種緊繃的二元對立恐怕是8年前或10年前的事。可是這幾天，透過媒體的傳播，從前熟悉的感動與激情被撩撥起來了。對台北的鐵桿藍綠來說，那是個多麼親痛仇快的時光！如果我們無法回到那個「二選一」的過去，是否可以把高雄的現在置入台北？

注意一個時間點的變化：在11月10日高雄市公辦政見辯論會（和台北市長候選人電視辯論會）以及11月19日由三立舉辦的電視辯論會之後，柯文哲的關注度已經大幅降低，其中因素有很多。除了吳萼洋的歌聲與飲品搶走版面，姚文智口條清晰，該哽咽哽咽、該憤怒憤怒，反觀柯文哲除了選前兩週無法提出不同於幾個月前的行動與論述，而姚文智（和盧秀燕）卻能紛紛秀出辭去立委的彩蛋，最重要的，當然還有陳其邁和韓國瑜辯論的高度可看性與話題性——首先，是「空氣耳機」的瞎扯與義正嚴詞的反駁；其次，是拳拳到肉的提問與「空氣答題」的對比。

我們可以感受到，南北台灣的選戰正如其天候般一熱一冷；同時，也一則明快一則複雜，一則相對滯後一則相對超前。不只如此，這種「不平衡」的態勢還會相互作用。

事實上，正因為看不懂也打不贏台北市的選戰，國民黨與民進黨才將大筆資源投放到高雄市；正因為姚文智和丁守中在台北市「互打」的頻率低於「打柯」，國民兩黨的廝殺才能在高雄市大火快炒出一道道麻辣料理，令人嘴巴發燙。某方面來說，台北市藍綠對立的不激烈，造就了高雄市藍綠對立的異常激烈。

然而，把視野拉回全台灣，再放回國民黨統治50年而（兩次）政黨輪替至今不到20年的歷史脈絡，藍綠對立仍屬多數和常態，而「超越藍綠」絕對是少數和異例。如果這個主張真是可遇（或可欲）的，將會因為只在單一城市萌芽、最終在媒體傳播的包抄下夭折、枯萎，以至於不可求。

現在，高雄市選情凝結了最激烈的藍綠對立，國民兩黨不只在這裡彼此為敵，更共同在藍綠對立的格局下以台北市為敵；反過來看，也可以直截了當地說：柯文哲目前的最大敵人已經不是姚文智和丁守中，而是高雄市選情。因為那裡的選情可以動員台北市藍綠選民的記憶，在選前一周讓原本流向柯文哲的選票，回流至國民兩黨。

Photo Credit: 中央社

倘若有一天，藍綠對立的死硬格局真的被超越了，那麼柯文哲「改變台灣政治文化的社會運動」就可以被追溯為一個新格局的開端。只不過，任何的開端在歷史現場往往就是砲灰，因此這場改變政治文化的社會運動必須先後有非常「多場」——更重要的是，必須在「多個」縣市和層級同時發生，否則將被孤立。

柯文哲及其團隊應該已經意識到這一點，並且跨縣市主動和不同層級的候選人合作。可惜，目前看來效果不彰，更不用說這種合作從未往中南部拓展，因為以當前台灣的政治形勢而言，這幾乎不可能。

無論如何，這次台北市的選情在「高雄因素」的影響下變數極大，一切只能等11月24日之後才能有更明確的答案。唯一可以知道的是，只要城市之間出現「政治時間軸」不同步調的情況，就不能單獨考量個別城市，而是必須在比較多個城市之後連結它們，思考它們的不平衡互動。政治時間超前的台北市作為一塊「飛地」，在選前幾天必然承受相當多衝擊，結果如何更是值得關注。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航