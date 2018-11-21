馬爾地夫政策轉彎，稱與中國簽FTA是「一大錯誤」揚言退出

馬爾地夫新總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）9月勝選後，一反前總統雅門（Abdulla Yameen）的「親中」策略，改採親印度與西方的路線，決定重返大英國協，同時也傳出馬爾地夫有意廢除與中國簽署的自由貿易協定（FTA），並聲稱這是「錯誤」，這被視為抵制中共的最新跡象。

《中央社》報導，索里17日宣誓就職時表示，馬爾地夫的國庫已因「貪汙」而被搜括一空；並警告馬爾地夫和國際社會越來越疏遠，索里指出，如果只為政治利益，而魯莽地推動開發計畫，對國家財政造成重大衝擊，他在致詞中並未直接提及中國。不過近來中國大量借貸給馬爾地夫投資各項基礎建設。

馬爾地夫民主黨（MDP）黨主席納希德（Mohamed Nasheed）也在日前公開表示，與中國簽訂自由貿易協定（FTA）「是個錯誤」，將不會有立法程序，單方面退出FTA。

馬爾地夫民主黨是執政聯盟中的最大黨，提出此說法的納希德曾任馬爾地夫總統，目前他也擔任新任總統索里的顧問。

9月大選失利的前總統雅門（Abdulla Yameen）在去年12月訪問北京期間，與中國簽署FTA，儘管在野黨不斷抗議，國會當月未經任何辯論，就在不到1小時內火速通過了這份1000頁的文件。現在隨著大選後變天，馬爾地夫將可能會做出截然不同的選擇。

《中央社》報導，納希德表示，馬爾地夫這樣的小國，和全球第2大經濟體中國簽署這種貿易協定，是一大錯誤。納希德表示：「中國和馬爾地夫的貿易失衡如此嚴重，沒人會想在這類情況下簽署FTA。中國不會從我們這邊買任何東西，這是一項單向的協定。」

納希德說，國會不會通過讓這項零關稅協議生效所需的修法，「雖然它（FTA）獲得國會批准，但所幸需要不同的立法配套。我們不會有這樣進一步的立法，我們不同意。」

納希德另外也告訴英國廣播公司（BBC），這項貿易協定「完全一面倒」，未來中國投資將加以審查。

馬爾地夫新政府的舉動，直接衝擊中國的一帶一路。《BBC》報導，中國在印度洋群島眾多小國之一的馬爾地夫，投資了數十億美元，建設高速公路和港口等基礎建設，作為「一帶一路」倡議的一部分。

《外交政策》報導，全球發展中心（Center for Global Development）的一份報告指出，中國的這些計畫佔馬爾地夫國債的70％，馬爾地夫必須每年繳交9200萬美金給中國還債，大約是年度政府總預算的10％。馬爾地夫的基礎建設、貿易、能源等部門，已由中資獨佔鰲頭。



《BBC》報導，另外中國和中國公司也投資數億美元，在這個印度洋的群島國家建設豪華度假村和珊瑚島，納希德說，中國和中國公司已經接管了馬爾地夫的一些島嶼，租約從50年到100年不等。

如今納希德揚言退出FTA的發言直接打臉中國，也被視為抵制北京的最新跡象。

在馬爾地夫前，中國已經面臨從馬來西亞到尼泊爾，甚至是堅定盟友巴基斯坦的反對，以及斯里蘭卡都要求調整的自由貿易協定。

《中央社》報導，對此，中國外交部發言人耿爽今天回應說，中馬的自貿協定是互利共贏的，早日實施，將早日受益。

耿爽在外交部例行記者會回答媒體時說：「中馬的自由貿易協定是經過雙方平等友好協商，是互利共贏的，早日實施，將使雙方都早日受益。我們相信馬爾地夫政府會做出正確選擇。」

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核稿編輯：楊士範