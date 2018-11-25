《錢意識》：有錢人的身家一大半都因「借」而來的

文：沈誘冰

有錢人的身家一大半都因借而來的

你可能會說：「我的工作還算穩定，賺的錢足夠日常開銷，平時在生活中非常節約，也不會花大錢去買名牌以及各種奢侈品。另外，我暫時也沒有想要買車、買房，也沒有投資、創業的計畫。我為什麼要去借錢？借錢就要給別人額外的利息，太不划算了，我才不要讓自己活得那麼累！」

如果你真是這麼想的，而且每天都過得充實快樂，那麼請繼續你無債一身輕的生活方式。就怕你在這麼想的同時，卻整天怨天尤人的過日子，覺得自己生不逢時、欣賞的人不喜歡自己、得不到老闆的賞識、老公沒有用、老婆總是亂花錢、生活過於平淡……你即使有點小積蓄，但還是會抱怨自己過得不夠幸福，還是會把大部分時間浪費在關注娛樂八卦，和抱怨自己周圍的一切上面。

合理的借錢，富裕的開始

我們的長輩在我們還是個小孩時就告訴我們：「要學會先苦後甘。不要老想著享受，否則以後會吃很多苦頭的。要好好讀書，長大以後才能找到好工作，才能賺很多的錢。然後再把錢存起來，才能買房、買車，買一切自己想擁有的東西。」

有意思的是，長輩嘴裡說著「先苦後甘」，卻在生活中盡可能「甜」的照顧我們，盡量避免讓我們受苦。從潛意識層面來說，他們也是不願意主動去吃苦的人，甚至是排斥吃苦這件事的。想當然會把負債看成是一件很苦的事，因為在某段時間裡，負債確實會讓一個人甚至一家人，在身體和心理上過得異常辛苦。

事實上，在當下，一個人做一份普通的工作，如果一直循著攢到錢後再買車、買房的路走下去，估計你走了大半輩子仍然走不到盡頭。以自己為例，若我不靠貸款，也買不起現在住的這間房子和現在開的車子。

如果有人建議不願意負債的人從銀行抵押貸款買房、買車，他們會很排斥，認為那樣做很沒有安全感，認為借錢都是沒錢的人才會去幹的事，認為自己銀行有存款，沒必要去貸款，去過一種「不切實際」的生活。所以，很多老一輩的人，當聽到自己子女需要買車、買房時，大都是拿出自己辛苦存了一輩子的積蓄，給孩子買車、買房，付款時還會很豪爽的說：「一次付清。」

說到這裡，我想起去年在珠海認識的一個年輕的游泳教練。那段時間，他正為自己抵押買房的事情東奔西跑。他要買的房子不算大，八十多平方公尺（約二十五坪），總計一百多萬元。按理說，首付三成，以他的收入，以後再按月還貸是很輕鬆的事情，可他卻一開始就付了五成首付。

「既然交三成就可以，你為什麼要交五成呢？」 「我是想交三成的，但我媽硬是給我湊夠了五成的錢，囑咐我一定要交五成，這樣我每個月的還款金額就會少一些。」

很顯然，如果手裡錢足夠，他們是不會選擇抵押的，那樣連利息都不需要承擔了。透過這個年輕游泳教練的行為，我想說的是，在他和他媽媽的潛意識裡，充滿了阻礙他們成為有錢人的訊息。

我在心裡想，有錢人都在想辦法從銀行貸款，留住自己手上的現有資金。說句比較無賴的話，這年頭能用別人的錢，誰還願意用自己的錢啊！就拿這個游泳教練買房的事情來說，他手裡有總房價五成的錢，如果首付只交三成的話，房子照樣可以買下來不說，另外兩成留在自己手中做點其他的事，或者平時生活救救急，投資讓錢生錢之類的，不是更好嗎？

還有一點也很重要，長遠來看，錢永遠是在不斷的貶值中，從銀行裡借得越多越得利。舉個例子，20年前如果貸款買一間房子，首付三成，分30年還完，無論是選擇等額本息還是等額本金還款，都是賺。拿當時每個月還款2,250來說，確實是一筆大數目，但擱到現在，2,250元已經不足掛齒。

他們為什麼會不想欠銀行錢呢？說白了，就是他們的思維被限制住了。他們把焦點都放在銀行貸款的利息上面，因為他們想不到讓手裡的錢生錢的辦法，只想到要盡可能快的把貸款還完，甚至根本不想背負不必要的銀行利息。

像游泳教練媽媽一樣思維的人，擠滿了各個角落，包括我的媽媽。

我買房以後，我媽媽經常在我耳邊說：「如果賺到了錢，趕緊把跟銀行借的錢還掉啊！30年的房貸，每個月9萬元，什麼時候才能還完啊！我想到都會徹夜難眠。」

我：「20年後，每月9萬元的房貸，可能就跟現在每個月9,000元的房貸那種感覺一樣了，妳怎麼不這麼想呢？」

我們身邊有太多的人，一輩子小心翼翼的賺錢、花錢，從來不借錢，也不允許自己有無謂的債。這樣的人生不能說一定很失敗，但是一定不精彩。在這類人的潛意識裡，一般都裝著這樣的訊息：

我不是有錢人，借的錢有可能還不了，還是賺多少就花多少更安全。 借錢就要還利息，太不划算。

現在，當我們看見一個年紀輕輕、就已經過著自己可能拚一輩子也沒辦法實現的生活的人，如果這個人是女生，我們會認為她一定是「網紅」，不然就是在背地裡幹著一些不可告人的勾當......如果這個人是男生，我們會認為他一定是混娛樂圈的，不然就是「富二代」……。

但就是有這麼一小撮人，他們智慧和勇氣兼得，他們站在你面前，讓你看見他們散發著青春氣息的臉龐，卻經濟獨立，享受著優越的名氣和高人一等的生活。簡單的說，他們早就過著有錢人的生活。

真正特別的一點就是，他們懂得跟銀行借錢讓自己的優裕生活提前到來。不會只在自己需要錢時才去借錢，他們從來不會認為自己的錢夠用，總是會發現新的投資機會，並透過各種管道為自己爭取更多的流動資金。他們有再多的錢，都可以做很好的運用。其實，在他們的潛意識中，一直重覆著這樣的訊息：有錢人的身家一大半都是借來的，縮小自己與富人差距的唯一方法就是學會合理的借錢。

我還記得，高中畢業後那陣子，我跟幾個同學在一起看韓劇。那部戲裡有一個情節：女主角是生活在社會底層的人，她計畫給自己暗戀的人買一份像樣的禮物，而她喜歡的人是一家公司的高層，她想送一支筆給他，讓他在以後拿著筆簽名時可以想起她，於是就借錢買了一支名牌鋼筆。

我們其中一個同學看了之後說：「不至於吧！買支筆也借錢，太誇張了吧！」對於當時的我來說，我也很贊同那位同學的看法，買支鋼筆也借錢，編劇實在是太誇張了。

後來每次再想到這個情節時，我認為相當合理。對於戲裡的女主角來說，如果不靠借錢是無法一次付清的。最後男主角愛上女主角，當然不只是因為這支筆，女主角也很聰明，沒有因為自己收入低而放棄追求「高富帥」。當然，這是在戲裡，如果在現實生活中，試問：有幾個女生會為了自己仰慕的人，借錢買一樣東西呢？很多女生可能會想：我跟男神對品味的講究是不同的，大不了什麼也不送了，何必打腫臉充胖子呢？

在這個世界上，除了按部就班的生活方式，還需要勇氣和遠見的生活方式。「提前消費，在最美好的歲月讓幸福提前。」你需要把這樣的訊息裝進自己的潛意識裡。

現在的你可能剛二十出頭，但你可以開豪華轎車、住豪宅、出國深造、創業當老闆、吃遍山珍海味、遊遍大江南北、提前開始做保養、上各種學習班、在遇見喜歡的人時有自信追求……如果不借錢，你是不可能早早的擁有這些的。如果不學著借貸，你只能一步一腳印，枯燥的行駛在無聊的生活軌跡上，遇見想買的東西只能流著口水眼巴巴看著，在怨天尤人和仰望有錢人的鬱悶中，度過自己的青春歲月。

我回國後，智慧手機的問世像龍捲風一樣襲來，直接擊倒了當時的手機霸主諾基亞。最大風潮來自蘋果手機，但蘋果手機的價格對於大部分人來說還是屬於偏貴的，如果一個人的月收入是13,500元，這個人就得不吃不喝一、兩個月，才能買一支蘋果手機。若等存夠了錢再買，那不知道又更新到哪一代了。

老實說，蘋果手機確實很好用、很便利，而且外觀也很時尚，不少人中了蘋果的毒。前兩年，曾網傳過一些為了買蘋果手機而賣血、賣腎的事情。先不說這些消息是真還是假，如果他們知道可以借貸買蘋果手機，我相信就不會有這樣的悲劇發生。

有人可能會跳出來說：「他們還是學生，沒什麼錢，誰會借貸給他們？那些街上拿著蘋果手機的學生，全都是他們父母買給他們的。」

我想說：「你沒見過，不代表不存在，沒有經驗可以多問、多學。我見多了還是學生的人已經盡情的利用各種小額貸款。」

關於買蘋果手機這件事，一次付清的人多半會嘲笑那些借貸買的人，會認為他們買不起還要硬撐，死要面子活受罪。但事實上，在我自己身邊的一些姊妹，她們的收入完全可以一次付清，但仍然選擇借貸。起初，我也很納悶。一次偶然，我在和一個超級會理財的閨蜜阿香的聊天中了解到了真相。

她說：「幾萬元借貸一年，每個月也就還幾千元，對我來說不算什麼，這個費用不會給我製造任何壓力，如果有信用卡的話，那就更加輕鬆。但是借貸可以讓我的徵信紀錄加分。當這種小小的借貸一次次累積下來，且每次都能如期還清欠款時，可以增加信用卡的使用額度，我剛開始辦的信用卡額度是22,500元，現在已經升到了157,500元。而且在每次辦理信用貸款業務時，額度也是比較高的，我記得最高一次給我批了54萬元。過程也是超級方便，只需要自己打電話到信用卡總部那裡，貸款立馬就能批下來，不需要銀行交易紀錄，不需要薪資證明，而且利息也不是很高。」

阿香是一個對自己生活從來不將就的人，家裡購買的每組家具都非常精緻、氣派。她從來不會把家具一次購齊，因為手上也沒有那麼多空閒資金。也絕對不允許自己買一堆劣質品回來，所以每次只買一樣東西，然後選擇借貸。

趁著年輕，學會貸款，但一定要做到按時還錢。這樣無論是在個人，還是銀行，都可以留下好的徵信紀錄，為自己信譽累積較高的分數。慢慢的你會發現，別人很難辦下來的貸款，你可以很輕鬆貸下來，這是一種難得的優勢和特權。

有一些人會說：「我房子有了、車也有了，也沒有額外的投資，我借錢幹嘛？」

我想對這些人說：「我房也有了、車也有了，也沒有做大買賣，我每個月還了以前的貸款，還能剩餘一部分錢。但是，我還是在不停的貸款，因為我可以透過貸款不斷的往自己身上投資、往自己的生活上投資，等到我老去的那一天，我的帳還完了，我自己的人生也過得充實了。」

相關書摘 ►《錢意識》：存錢不會使你致富，有錢人總是一直在還錢

書籍介紹

本文摘錄自《錢意識：借錢、花錢、存錢、賺錢，你最愛哪一件？不做哪一件？變有錢的人怎麼處理錢？跟你想的不一樣》，大是文化出版

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作者：沈誘冰

以下幾件事，哪些是讓人變有錢的「錢意識」？

錢，花一分就少一分，能不花就不花。

如果花點錢可以節省時間和精力，那就多花一點。

把自己擅長的事作成事業，然後做強做大。

創業太難了，我還是看看哪家店會賺錢，加盟他們就好。

存錢和存股，我寧可選後者。

為了孩子以後要買車買房，我現在得多存一點。

上述哪些想法，是讓你口袋空空的「窮意識」，你知道嗎？

作者沈誘冰畢業於雪梨大學，資深心理諮詢師，

23歲買車、27歲買海景房，全靠自己打拚。

學的是心理學，她發現這世上關於錢的所有行為，都跟人內心的「潛意識」有關，

而真正的有錢人就是在借錢、花錢、賺錢和存錢上，跟你我的潛意識不一樣。

作者特別定義此為「錢意識」。

書中將從這四個方面，用作者自己的親身經歷和身邊案例告訴你：

借錢、花錢、存錢、賺錢這四件事，有錢人最愛哪一件？不做哪一件？

不會借錢，你永遠不會成為有錢人

敢借，可以激發「賺錢的潛能」，該怎麼借？

你怕借錢嗎？你覺得有負債讓自己很累嗎？如果答案是肯定的，

那麼，有錢生活對你來說注定只能是一種奢想，一個遙遠的夢。

為什麼作者說，要敢借錢，但不要跟「人」借錢。

有錢人的身家一大半都因借而來的。而且有錢人一直在借，也一直在還。

買車、買房時，若你有足夠的錢支付，你會選擇一次付清還是抵押貸款？

有錢人怎麼做？你又會怎麼做？

跟風的人賺不了大錢

「做得好」，就是商機，而不是「誰誰誰都在做」

「我看看哪家店賺錢，加盟一下」、「我先考察一下市場，看看商機在哪？」，

當你在說這些話時，就註定了你是一個跟風的人。

也許，跟風的人不會太失敗，但肯定不會很成功。

膽小是成為有錢人的首要阻礙

有兩個項目，A項目和B項目，A項目有一萬個人做，B項目至今還沒有人做。

請問你做A項目，還是B項目？想做有錢人，就得做有錢人的行為，

窮人存錢補貼富人

窮得只剩一個金額龐大的存摺

有錢人用錢買時間，而窮人則是用時間換錢。

存錢能讓存摺的數字不斷增加，但你知道嗎？省下大筆存款的人，最快變窮人。

存錢是起點，不能是目的

人們愛存錢是為了尋找安全感，但錢存的時間拉得越長，貶值的風險就越高。

怎麼避免？有錢人會怎麼做？。

窮人花錢是純花錢，有錢人花錢是為了投資自己。

有錢人怎麼處理錢？跟你想的不一樣。

做有錢人該做的事，才會越來越有錢。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰