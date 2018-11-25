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《錢意識》：有錢人的身家一大半都因「借」而來的
我們想讓你知道的是
在這個世界上，除了按部就班的生活方式，還需要勇氣和遠見的生活方式。「提前消費，在最美好的歲月讓幸福提前。」你需要把這樣的訊息裝進自己的潛意識裡。
文：沈誘冰
有錢人的身家一大半都因借而來的
你可能會說：「我的工作還算穩定，賺的錢足夠日常開銷，平時在生活中非常節約，也不會花大錢去買名牌以及各種奢侈品。另外，我暫時也沒有想要買車、買房，也沒有投資、創業的計畫。我為什麼要去借錢？借錢就要給別人額外的利息，太不划算了，我才不要讓自己活得那麼累！」
如果你真是這麼想的，而且每天都過得充實快樂，那麼請繼續你無債一身輕的生活方式。就怕你在這麼想的同時，卻整天怨天尤人的過日子，覺得自己生不逢時、欣賞的人不喜歡自己、得不到老闆的賞識、老公沒有用、老婆總是亂花錢、生活過於平淡……你即使有點小積蓄，但還是會抱怨自己過得不夠幸福，還是會把大部分時間浪費在關注娛樂八卦，和抱怨自己周圍的一切上面。
合理的借錢，富裕的開始
我們的長輩在我們還是個小孩時就告訴我們：「要學會先苦後甘。不要老想著享受，否則以後會吃很多苦頭的。要好好讀書，長大以後才能找到好工作，才能賺很多的錢。然後再把錢存起來，才能買房、買車，買一切自己想擁有的東西。」
有意思的是，長輩嘴裡說著「先苦後甘」，卻在生活中盡可能「甜」的照顧我們，盡量避免讓我們受苦。從潛意識層面來說，他們也是不願意主動去吃苦的人，甚至是排斥吃苦這件事的。想當然會把負債看成是一件很苦的事，因為在某段時間裡，負債確實會讓一個人甚至一家人，在身體和心理上過得異常辛苦。
事實上，在當下，一個人做一份普通的工作，如果一直循著攢到錢後再買車、買房的路走下去，估計你走了大半輩子仍然走不到盡頭。以自己為例，若我不靠貸款，也買不起現在住的這間房子和現在開的車子。
如果有人建議不願意負債的人從銀行抵押貸款買房、買車，他們會很排斥，認為那樣做很沒有安全感，認為借錢都是沒錢的人才會去幹的事，認為自己銀行有存款，沒必要去貸款，去過一種「不切實際」的生活。所以，很多老一輩的人，當聽到自己子女需要買車、買房時，大都是拿出自己辛苦存了一輩子的積蓄，給孩子買車、買房，付款時還會很豪爽的說：「一次付清。」
說到這裡，我想起去年在珠海認識的一個年輕的游泳教練。那段時間，他正為自己抵押買房的事情東奔西跑。他要買的房子不算大，八十多平方公尺（約二十五坪），總計一百多萬元。按理說，首付三成，以他的收入，以後再按月還貸是很輕鬆的事情，可他卻一開始就付了五成首付。
「既然交三成就可以，你為什麼要交五成呢？」
「我是想交三成的，但我媽硬是給我湊夠了五成的錢，囑咐我一定要交五成，這樣我每個月的還款金額就會少一些。」
很顯然，如果手裡錢足夠，他們是不會選擇抵押的，那樣連利息都不需要承擔了。透過這個年輕游泳教練的行為，我想說的是，在他和他媽媽的潛意識裡，充滿了阻礙他們成為有錢人的訊息。
我在心裡想，有錢人都在想辦法從銀行貸款，留住自己手上的現有資金。說句比較無賴的話，這年頭能用別人的錢，誰還願意用自己的錢啊！就拿這個游泳教練買房的事情來說，他手裡有總房價五成的錢，如果首付只交三成的話，房子照樣可以買下來不說，另外兩成留在自己手中做點其他的事，或者平時生活救救急，投資讓錢生錢之類的，不是更好嗎？
還有一點也很重要，長遠來看，錢永遠是在不斷的貶值中，從銀行裡借得越多越得利。舉個例子，20年前如果貸款買一間房子，首付三成，分30年還完，無論是選擇等額本息還是等額本金還款，都是賺。拿當時每個月還款2,250來說，確實是一筆大數目，但擱到現在，2,250元已經不足掛齒。
他們為什麼會不想欠銀行錢呢？說白了，就是他們的思維被限制住了。他們把焦點都放在銀行貸款的利息上面，因為他們想不到讓手裡的錢生錢的辦法，只想到要盡可能快的把貸款還完，甚至根本不想背負不必要的銀行利息。
像游泳教練媽媽一樣思維的人，擠滿了各個角落，包括我的媽媽。
我買房以後，我媽媽經常在我耳邊說：「如果賺到了錢，趕緊把跟銀行借的錢還掉啊！30年的房貸，每個月9萬元，什麼時候才能還完啊！我想到都會徹夜難眠。」
我：「20年後，每月9萬元的房貸，可能就跟現在每個月9,000元的房貸那種感覺一樣了，妳怎麼不這麼想呢？」
我們身邊有太多的人，一輩子小心翼翼的賺錢、花錢，從來不借錢，也不允許自己有無謂的債。這樣的人生不能說一定很失敗，但是一定不精彩。在這類人的潛意識裡，一般都裝著這樣的訊息：
- 我不是有錢人，借的錢有可能還不了，還是賺多少就花多少更安全。
- 借錢就要還利息，太不划算。
現在，當我們看見一個年紀輕輕、就已經過著自己可能拚一輩子也沒辦法實現的生活的人，如果這個人是女生，我們會認為她一定是「網紅」，不然就是在背地裡幹著一些不可告人的勾當......如果這個人是男生，我們會認為他一定是混娛樂圈的，不然就是「富二代」……。
但就是有這麼一小撮人，他們智慧和勇氣兼得，他們站在你面前，讓你看見他們散發著青春氣息的臉龐，卻經濟獨立，享受著優越的名氣和高人一等的生活。簡單的說，他們早就過著有錢人的生活。
真正特別的一點就是，他們懂得跟銀行借錢讓自己的優裕生活提前到來。不會只在自己需要錢時才去借錢，他們從來不會認為自己的錢夠用，總是會發現新的投資機會，並透過各種管道為自己爭取更多的流動資金。他們有再多的錢，都可以做很好的運用。其實，在他們的潛意識中，一直重覆著這樣的訊息：有錢人的身家一大半都是借來的，縮小自己與富人差距的唯一方法就是學會合理的借錢。
我還記得，高中畢業後那陣子，我跟幾個同學在一起看韓劇。那部戲裡有一個情節：女主角是生活在社會底層的人，她計畫給自己暗戀的人買一份像樣的禮物，而她喜歡的人是一家公司的高層，她想送一支筆給他，讓他在以後拿著筆簽名時可以想起她，於是就借錢買了一支名牌鋼筆。
我們其中一個同學看了之後說：「不至於吧！買支筆也借錢，太誇張了吧！」對於當時的我來說，我也很贊同那位同學的看法，買支鋼筆也借錢，編劇實在是太誇張了。
後來每次再想到這個情節時，我認為相當合理。對於戲裡的女主角來說，如果不靠借錢是無法一次付清的。最後男主角愛上女主角，當然不只是因為這支筆，女主角也很聰明，沒有因為自己收入低而放棄追求「高富帥」。當然，這是在戲裡，如果在現實生活中，試問：有幾個女生會為了自己仰慕的人，借錢買一樣東西呢？很多女生可能會想：我跟男神對品味的講究是不同的，大不了什麼也不送了，何必打腫臉充胖子呢？
在這個世界上，除了按部就班的生活方式，還需要勇氣和遠見的生活方式。「提前消費，在最美好的歲月讓幸福提前。」你需要把這樣的訊息裝進自己的潛意識裡。
現在的你可能剛二十出頭，但你可以開豪華轎車、住豪宅、出國深造、創業當老闆、吃遍山珍海味、遊遍大江南北、提前開始做保養、上各種學習班、在遇見喜歡的人時有自信追求……如果不借錢，你是不可能早早的擁有這些的。如果不學著借貸，你只能一步一腳印，枯燥的行駛在無聊的生活軌跡上，遇見想買的東西只能流著口水眼巴巴看著，在怨天尤人和仰望有錢人的鬱悶中，度過自己的青春歲月。
我回國後，智慧手機的問世像龍捲風一樣襲來，直接擊倒了當時的手機霸主諾基亞。最大風潮來自蘋果手機，但蘋果手機的價格對於大部分人來說還是屬於偏貴的，如果一個人的月收入是13,500元，這個人就得不吃不喝一、兩個月，才能買一支蘋果手機。若等存夠了錢再買，那不知道又更新到哪一代了。
老實說，蘋果手機確實很好用、很便利，而且外觀也很時尚，不少人中了蘋果的毒。前兩年，曾網傳過一些為了買蘋果手機而賣血、賣腎的事情。先不說這些消息是真還是假，如果他們知道可以借貸買蘋果手機，我相信就不會有這樣的悲劇發生。
有人可能會跳出來說：「他們還是學生，沒什麼錢，誰會借貸給他們？那些街上拿著蘋果手機的學生，全都是他們父母買給他們的。」
我想說：「你沒見過，不代表不存在，沒有經驗可以多問、多學。我見多了還是學生的人已經盡情的利用各種小額貸款。」
關於買蘋果手機這件事，一次付清的人多半會嘲笑那些借貸買的人，會認為他們買不起還要硬撐，死要面子活受罪。但事實上，在我自己身邊的一些姊妹，她們的收入完全可以一次付清，但仍然選擇借貸。起初，我也很納悶。一次偶然，我在和一個超級會理財的閨蜜阿香的聊天中了解到了真相。
她說：「幾萬元借貸一年，每個月也就還幾千元，對我來說不算什麼，這個費用不會給我製造任何壓力，如果有信用卡的話，那就更加輕鬆。但是借貸可以讓我的徵信紀錄加分。當這種小小的借貸一次次累積下來，且每次都能如期還清欠款時，可以增加信用卡的使用額度，我剛開始辦的信用卡額度是22,500元，現在已經升到了157,500元。而且在每次辦理信用貸款業務時，額度也是比較高的，我記得最高一次給我批了54萬元。過程也是超級方便，只需要自己打電話到信用卡總部那裡，貸款立馬就能批下來，不需要銀行交易紀錄，不需要薪資證明，而且利息也不是很高。」
阿香是一個對自己生活從來不將就的人，家裡購買的每組家具都非常精緻、氣派。她從來不會把家具一次購齊，因為手上也沒有那麼多空閒資金。也絕對不允許自己買一堆劣質品回來，所以每次只買一樣東西，然後選擇借貸。
趁著年輕，學會貸款，但一定要做到按時還錢。這樣無論是在個人，還是銀行，都可以留下好的徵信紀錄，為自己信譽累積較高的分數。慢慢的你會發現，別人很難辦下來的貸款，你可以很輕鬆貸下來，這是一種難得的優勢和特權。
有一些人會說：「我房子有了、車也有了，也沒有額外的投資，我借錢幹嘛？」
我想對這些人說：「我房也有了、車也有了，也沒有做大買賣，我每個月還了以前的貸款，還能剩餘一部分錢。但是，我還是在不停的貸款，因為我可以透過貸款不斷的往自己身上投資、往自己的生活上投資，等到我老去的那一天，我的帳還完了，我自己的人生也過得充實了。」
相關書摘 ►《錢意識》：存錢不會使你致富，有錢人總是一直在還錢
書籍介紹
本文摘錄自《錢意識：借錢、花錢、存錢、賺錢，你最愛哪一件？不做哪一件？變有錢的人怎麼處理錢？跟你想的不一樣》，大是文化出版
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作者：沈誘冰
以下幾件事，哪些是讓人變有錢的「錢意識」？
- 錢，花一分就少一分，能不花就不花。
- 如果花點錢可以節省時間和精力，那就多花一點。
- 把自己擅長的事作成事業，然後做強做大。
- 創業太難了，我還是看看哪家店會賺錢，加盟他們就好。
- 存錢和存股，我寧可選後者。
- 為了孩子以後要買車買房，我現在得多存一點。
上述哪些想法，是讓你口袋空空的「窮意識」，你知道嗎？
作者沈誘冰畢業於雪梨大學，資深心理諮詢師，
23歲買車、27歲買海景房，全靠自己打拚。
學的是心理學，她發現這世上關於錢的所有行為，都跟人內心的「潛意識」有關，
而真正的有錢人就是在借錢、花錢、賺錢和存錢上，跟你我的潛意識不一樣。
作者特別定義此為「錢意識」。
書中將從這四個方面，用作者自己的親身經歷和身邊案例告訴你：
借錢、花錢、存錢、賺錢這四件事，有錢人最愛哪一件？不做哪一件？
- 不會借錢，你永遠不會成為有錢人
敢借，可以激發「賺錢的潛能」，該怎麼借？
你怕借錢嗎？你覺得有負債讓自己很累嗎？如果答案是肯定的，
那麼，有錢生活對你來說注定只能是一種奢想，一個遙遠的夢。
為什麼作者說，要敢借錢，但不要跟「人」借錢。
有錢人的身家一大半都因借而來的。而且有錢人一直在借，也一直在還。
買車、買房時，若你有足夠的錢支付，你會選擇一次付清還是抵押貸款？
有錢人怎麼做？你又會怎麼做？
- 跟風的人賺不了大錢
「做得好」，就是商機，而不是「誰誰誰都在做」
「我看看哪家店賺錢，加盟一下」、「我先考察一下市場，看看商機在哪？」，
當你在說這些話時，就註定了你是一個跟風的人。
也許，跟風的人不會太失敗，但肯定不會很成功。
膽小是成為有錢人的首要阻礙
有兩個項目，A項目和B項目，A項目有一萬個人做，B項目至今還沒有人做。
請問你做A項目，還是B項目？想做有錢人，就得做有錢人的行為，
- 窮人存錢補貼富人
窮得只剩一個金額龐大的存摺
有錢人用錢買時間，而窮人則是用時間換錢。
存錢能讓存摺的數字不斷增加，但你知道嗎？省下大筆存款的人，最快變窮人。
存錢是起點，不能是目的
人們愛存錢是為了尋找安全感，但錢存的時間拉得越長，貶值的風險就越高。
怎麼避免？有錢人會怎麼做？。
窮人花錢是純花錢，有錢人花錢是為了投資自己。
有錢人怎麼處理錢？跟你想的不一樣。
做有錢人該做的事，才會越來越有錢。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰