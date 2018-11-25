《錢意識》：存錢不會使你致富，有錢人總是一直在還錢

文：沈誘冰

有錢人總是一直在還錢

2007年，我看過一本理財書，作者是韓國人。書名已經在大腦裡模糊了，那本書的宣傳語是，如何讓自己的錢包越來越鼓，可是現在想想，那只是一本教讀者如何竭盡全力省錢，然後又如何竭盡全力存錢的書。那本書，是一個小妹妹推薦給我看的。她一再囑咐我，一定要認真看。確實，這樣的書對當時還是窮學生的我來說，確實有巨大的吸引力。試問，誰不想發財？誰不想錢包越來越鼓？

存錢不會使你致富

當年年幼無知的我，一度把那本書中提供的方法，當聖旨一樣去實踐。我還記得裡面有句話：若每天把你沒有必要的開銷存起來，過一段時間，你會發現這將是一筆不小的數目。長年累月下來，你會發現你的財富會上升到一個新的高度。

在我實踐了一段時間後，確實讓我省出了一點錢，但每天的生活卻過得異常枯燥。我隱約覺得若一直這樣堅持下去，只會讓我繼續在窮人這個階層裡老老實實的待著罷了。因為，我所有的精力都放在了省錢、存錢上面。對於如何賺錢，一點思路都沒有。

那段時間，我盡可能不花錢，努力存錢。因為我的學費是固定的，我只能從我的生活費裡面省。一個長條麵包，我曾啃了一個星期，晚上堅持只吃一個蘋果，連我自己再次想到這裡時，都產生了錯覺，以為我那是在減肥。

我堅持了大概有半個月時間，確實瘦了不少，也省下了一些錢來。對書中的方法和整個實施過程，我走火入魔般的信仰著。我期待在幾年之後自己可以存出一個新高度，直接進入有錢人的行列。對於一個那麼愛買衣服的我來說，已經大半年沒有出去逛過服飾店。我身邊很多朋友為此表示很困惑。還有同學間的聚會，我會扯出各種理由不去。

當同學已經開始操心如何創業時，我還是在想著如何去省錢，如何存錢。漸漸的，朋友開始對我有點愛理不理。我也不像之前那樣，可以吸引很多男生來喜歡我。我和朋友的關係不知不覺中變得疏遠了。我所有的心思都用在衡量這個錢該不該花、那個錢該不該花。人也漸漸沒有了靈氣、失去了好運，像一個處處斤斤計較的「老媽子」一樣。

我在想，如果當時我家人看到我那樣過日子，一定會感到欣慰吧。因為在他們心中「花錢如流水」的我，也可以省吃儉用的生活了。最好笑的是，我竟然一直不認為自己是在存錢，而是在理財。

暑假回國後，我去杭州玩，順便考察了當地的幾家裝修公司，想看看畢業之後能不能留在國內工作。碰巧的是，我剛好趕上一場關於理財的講座，而且是免費的。我心想，既然不用花錢，又能學習，自己也算資深理財人士（現在覺得太可笑了），一定要去聽聽。一個小時裡，我聽得如墮雲霧中，演講者說了很多銀行理財的產品，說了它們的優點以及風險。但是，他怎麼就沒有教我們如何攢錢或存錢呢？我決定問個明白。

我：「請問，怎樣才叫會理財？」 他遞過一張名片給我，名片上寫著理財顧問。如今我已經忘記他屬於哪個銀行，還有姓什麼了。 他：「這是我的名片，妳若對我們的理財產品感興趣的話，可以打電話給我。」 我：「我還是個學生。」 他：「這樣啊，那妳可以回去問問家人，是否有興趣做投資理財。」 我：「學生不可以做嗎？」 他：「妳以前做過嗎？」 我：「我有存款。」 他：「哦，妳是存活期還是定期？可以試著轉成理財產品。這樣收益會更大一點。妳可以上我們官網查看每個理財產品，了解清楚後才能便於理財。」 我：「會存錢不就是理財嗎？」 他：「哈哈，也算理財、也算理財。請問妳存了多少？」 我：「不到1萬元。」 他：「嗯，那妳考慮好後可以打電話給我。」

說完，他轉身就走了。我想，他可能覺得我錢太少了，或者認為我根本不知道什麼叫做理財，於是懶得在我身上繼續浪費時間。他這種半嘲笑的行為，讓我開始懷疑我努力存錢這個事情，是不是有些不太理智，也讓我對如何變得更有錢重新思考了起來。

存錢是一種很笨的投資

2009年，在我實習不到一年的時間裡，我就見識到了所謂的有錢人，也就是我的老闆。有一次公司聚會，我就厚著臉皮問他。

我：「老總，你存了多少錢？」 老總：「存錢？怎麼突然問這個？」 我：「是啊，你應該存了很多錢吧，你是從什麼時候開始存錢的？」 老總：「為什麼要存錢，我欠了一屁股的債，哪有錢可存？」 我：「啊，不會吧，可是你很有錢啊，你是老闆啊。」 老總：「那也不是存出來的啊。一般都是剛有點錢就會投資到新的事業裡去，我怎麼會存錢，借錢都還來不及呢，哈哈……。」 我：「可是你開銷也很大啊，不存錢，怎麼消費啊？」 老總：「賺啊。所以我才要投資理財，錢滾錢啊。」 我：「存錢不是理財嗎？」 老總：「存錢也算是理財，但是說真的，我從來不認為存錢是理財，而只是一種很笨的投資方式。對於很多人來說，有了錢不知道怎麼投資，沒錢的又想盡辦法存點錢。對我來說，銀行那點利息能做什麼呢？如果要是為了那點利息把錢死存起來，我的事業根本沒辦法做開，所有的時間也就都浪費了。我不會選擇這麼笨的理財方式。」 我：「你的意思是笨人才會存錢嗎？」 老總：「可以說是，也可以說不是。妳最近在存錢嗎？」 我：「存了一點。我是不是很笨？」 老總：「怎麼會？存夠第一桶金，然後發展自己的夢想也是很好的。」 我：「我存錢並不是為了發展夢想，是為了存多點，慢慢成為有錢人。」 老總：「有錢人是想辦法賺錢的人，哈哈……。」

我知道，當時的我在他心中就是笨人一個。還有一次，我在學校參加公益活動，認識了一個捐款的華人。他在澳洲開了好幾家公司，也是典型的有錢人。主辦單位請大家吃飯時，作為學生代表的我們，可以上去跟他說幾句話，也可以問他幾個問題。其他同學的問題：請問為什麼您要出席這次公益活動啊？這次公益活動對您來說有什麼特殊的意義啊……輪到我問了，我上來問的問題，把他和他身邊的人給嚇到了。

我：「請問你存了多少錢？」 他先是一愣，然後笑著說：「我一般都拿出來做公益了。」 我：「我不要這樣官方的答案，你不存錢哪來的錢做公益啊？請問你如何看待存錢這件事，它是一種很笨的投資方式嗎？」 他：「也不能完全說是笨吧，畢竟現在很多人都會存錢，總不能說很多人都笨吧。不過我理財的方式就是不斷投資新專案和新產品。這樣才能讓原來的資產越滾越大。」

後來，我被同行的老師口頭警告，說我不尊重慈善家，取消了我提問的資格。然而，我心裡很高興，因為我聽到了我想要的答案。

回國後，我接到了一家鼎鼎有名的公司的面試通知。面試時，我見到了傳說中的大老闆。這位大老闆不得了，在商界聲名遠播。見到他，對於我來說就如同見到了明星一樣。但他一點也不擺大老闆的架子，很友善的跟我們這幾個參加面試的人握手。然後，他開始一個一個問問題，接著面試官就透過考察我們的應對能力來進行評分。輪到我時，他問我：「如果給妳一個提問的權利，妳最想問我什麼問題？」

我：「我想問您是如何走到今天的？」 他：「平常心、堅持、勇氣、能力。」 我：「其實，我更想問您存錢嗎？您存了多少錢？」 主面試官：「警告！妳問的這個不在合理範圍內。」 我：「但我只想問這個。」 他：「這個問題我不想回答妳，如果沒有別的想問的，那就下一個人提問吧。」

很顯然，面試結果是我沒有通過。也許，他們認為我的問題不懷好意，至少是冒犯了別人，竟然問這樣的私人問題。

我很執著。當我下樓梯時，再一次碰到了他，他衝我笑了一下。我沒有回應他的笑容，冷冷的看著他，只因為他沒有回答我的問題。

他可能也發現了我的小家子氣，他往我身邊湊了湊說：「對於妳剛才那個問題，我想說，我欠了銀行一大筆錢，還未還清，哪有錢可存！妳真可愛，加油啊，年輕人。」

後來，我想了想，我那段時間為什麼這麼愛問有錢人存不存錢這種問題呢？也許，是因為我自己骨子裡就不愛存錢，花錢毫不手軟的，所以特別想從有錢人的答案當中為自己尋找到一點心理安慰，然後告訴自己：有錢人就是不愛存錢，我將來也會是一個有錢人。這樣，我就可以繼續保持我不愛存錢的習慣。

有一次，我在網路上看到一條新聞：一個渾身掛滿黃金的女人參加一檔選秀節目，後來，節目組訪問她，問她為什麼要掛這麼多黃金在身上，是想顯示自己很富有嗎？女人笑著說，她確實很富有，並報出了自己所有的家底，例如有幾處家產、有幾家公司、資產過億等等。在這則新聞下面，引來好多網友留言吐槽。有一條網友的留言讓我印象深刻：「資產過億，我絕對相信，但是我想問問她外債有多少，也很驚人吧？」

我相信，這位網友一定對成為有錢人的規則是比較了解的。我現在才知道，自己當初問了那麼傻的問題。對於一個有錢人來說，總是身負大量的外債，哪還會有什麼存款？即使有存款，在沒有還清外債前，那些資產也不是真正屬於自己的。就好比抵押的房子，雖然戶名是自己的，但在沒還清貸款之前，房子還是屬於銀行的。

有幾次參加同學聚會，大家喝多了以後，就會相互詢問各自的存款。若一個條件很好的同學說他自己沒有存款，根本就沒有人相信。可想而知，在很多人的潛意識裡，有錢人就代表著有存款，存款的多少就代表這個人有錢的程度。但是在現實中，有錢人拚的是資產，並不是存款，資產多並不意味著存款多。

我的好友拉拉，是一位很時尚的女生。她經濟很獨立，年紀輕輕就自己買房、買車。閒置時間，她常跟自己的朋友出去聚會。她的朋友會開玩笑稱她「小富婆」。有些關係要好的朋友會問她存了多少錢。她告訴我，當她面對這樣的問題時，很難回答，一方面她不想騙別人，另一方面她又不想讓別人知道，自己其實沒有什麼存款，她在潛意識裡認為如實回答，會辜負了她「小富婆」稱號。

我告訴她：「妳正在向一個越來越有錢的生活靠近。那些張口炫耀自己有多少存款的人，才是真正的有錢人嗎？能把數目不小的錢存起來的人，我想不出他們會有什麼商業頭腦。一個始終想不到合適投資方式的人，根本不會是一個真正的有錢人。妳一點也不丟臉，放心好了！」 去年的某一天，相同的問題擺在了我的眼前，一個朋友問我：「你存了多少錢啊？」 我：「我的債還未還完，何來存錢？」

相關書摘 ►《錢意識》：有錢人的身家一大半都因「借」而來的

書籍介紹

本文摘錄自《錢意識：借錢、花錢、存錢、賺錢，你最愛哪一件？不做哪一件？變有錢的人怎麼處理錢？跟你想的不一樣》，大是文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：沈誘冰

以下幾件事，哪些是讓人變有錢的「錢意識」？

錢，花一分就少一分，能不花就不花。

如果花點錢可以節省時間和精力，那就多花一點。

把自己擅長的事作成事業，然後做強做大。

創業太難了，我還是看看哪家店會賺錢，加盟他們就好。

存錢和存股，我寧可選後者。

為了孩子以後要買車買房，我現在得多存一點。

上述哪些想法，是讓你口袋空空的「窮意識」，你知道嗎？

作者沈誘冰畢業於雪梨大學，資深心理諮詢師，

23歲買車、27歲買海景房，全靠自己打拚。

學的是心理學，她發現這世上關於錢的所有行為，都跟人內心的「潛意識」有關，

而真正的有錢人就是在借錢、花錢、賺錢和存錢上，跟你我的潛意識不一樣。

作者特別定義此為「錢意識」。

書中將從這四個方面，用作者自己的親身經歷和身邊案例告訴你：

借錢、花錢、存錢、賺錢這四件事，有錢人最愛哪一件？不做哪一件？

不會借錢，你永遠不會成為有錢人

敢借，可以激發「賺錢的潛能」，該怎麼借？

你怕借錢嗎？你覺得有負債讓自己很累嗎？如果答案是肯定的，

那麼，有錢生活對你來說注定只能是一種奢想，一個遙遠的夢。

為什麼作者說，要敢借錢，但不要跟「人」借錢。

有錢人的身家一大半都因借而來的。而且有錢人一直在借，也一直在還。

買車、買房時，若你有足夠的錢支付，你會選擇一次付清還是抵押貸款？

有錢人怎麼做？你又會怎麼做？

跟風的人賺不了大錢

「做得好」，就是商機，而不是「誰誰誰都在做」

「我看看哪家店賺錢，加盟一下」、「我先考察一下市場，看看商機在哪？」，

當你在說這些話時，就註定了你是一個跟風的人。

也許，跟風的人不會太失敗，但肯定不會很成功。

膽小是成為有錢人的首要阻礙

有兩個項目，A項目和B項目，A項目有一萬個人做，B項目至今還沒有人做。

請問你做A項目，還是B項目？想做有錢人，就得做有錢人的行為，

窮人存錢補貼富人

窮得只剩一個金額龐大的存摺

有錢人用錢買時間，而窮人則是用時間換錢。

存錢能讓存摺的數字不斷增加，但你知道嗎？省下大筆存款的人，最快變窮人。

存錢是起點，不能是目的

人們愛存錢是為了尋找安全感，但錢存的時間拉得越長，貶值的風險就越高。

怎麼避免？有錢人會怎麼做？。

窮人花錢是純花錢，有錢人花錢是為了投資自己。

有錢人怎麼處理錢？跟你想的不一樣。

做有錢人該做的事，才會越來越有錢。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰