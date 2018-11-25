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《錢意識》：存錢不會使你致富，有錢人總是一直在還錢
我們想讓你知道的是
可想而知，在很多人的潛意識裡，有錢人就代表著有存款，存款的多少就代表這個人有錢的程度。但是在現實中，有錢人拚的是資產，並不是存款，資產多並不意味著存款多。
文：沈誘冰
有錢人總是一直在還錢
2007年，我看過一本理財書，作者是韓國人。書名已經在大腦裡模糊了，那本書的宣傳語是，如何讓自己的錢包越來越鼓，可是現在想想，那只是一本教讀者如何竭盡全力省錢，然後又如何竭盡全力存錢的書。那本書，是一個小妹妹推薦給我看的。她一再囑咐我，一定要認真看。確實，這樣的書對當時還是窮學生的我來說，確實有巨大的吸引力。試問，誰不想發財？誰不想錢包越來越鼓？
存錢不會使你致富
當年年幼無知的我，一度把那本書中提供的方法，當聖旨一樣去實踐。我還記得裡面有句話：若每天把你沒有必要的開銷存起來，過一段時間，你會發現這將是一筆不小的數目。長年累月下來，你會發現你的財富會上升到一個新的高度。
在我實踐了一段時間後，確實讓我省出了一點錢，但每天的生活卻過得異常枯燥。我隱約覺得若一直這樣堅持下去，只會讓我繼續在窮人這個階層裡老老實實的待著罷了。因為，我所有的精力都放在了省錢、存錢上面。對於如何賺錢，一點思路都沒有。
那段時間，我盡可能不花錢，努力存錢。因為我的學費是固定的，我只能從我的生活費裡面省。一個長條麵包，我曾啃了一個星期，晚上堅持只吃一個蘋果，連我自己再次想到這裡時，都產生了錯覺，以為我那是在減肥。
我堅持了大概有半個月時間，確實瘦了不少，也省下了一些錢來。對書中的方法和整個實施過程，我走火入魔般的信仰著。我期待在幾年之後自己可以存出一個新高度，直接進入有錢人的行列。對於一個那麼愛買衣服的我來說，已經大半年沒有出去逛過服飾店。我身邊很多朋友為此表示很困惑。還有同學間的聚會，我會扯出各種理由不去。
當同學已經開始操心如何創業時，我還是在想著如何去省錢，如何存錢。漸漸的，朋友開始對我有點愛理不理。我也不像之前那樣，可以吸引很多男生來喜歡我。我和朋友的關係不知不覺中變得疏遠了。我所有的心思都用在衡量這個錢該不該花、那個錢該不該花。人也漸漸沒有了靈氣、失去了好運，像一個處處斤斤計較的「老媽子」一樣。
我在想，如果當時我家人看到我那樣過日子，一定會感到欣慰吧。因為在他們心中「花錢如流水」的我，也可以省吃儉用的生活了。最好笑的是，我竟然一直不認為自己是在存錢，而是在理財。
暑假回國後，我去杭州玩，順便考察了當地的幾家裝修公司，想看看畢業之後能不能留在國內工作。碰巧的是，我剛好趕上一場關於理財的講座，而且是免費的。我心想，既然不用花錢，又能學習，自己也算資深理財人士（現在覺得太可笑了），一定要去聽聽。一個小時裡，我聽得如墮雲霧中，演講者說了很多銀行理財的產品，說了它們的優點以及風險。但是，他怎麼就沒有教我們如何攢錢或存錢呢？我決定問個明白。
我：「請問，怎樣才叫會理財？」
他遞過一張名片給我，名片上寫著理財顧問。如今我已經忘記他屬於哪個銀行，還有姓什麼了。
他：「這是我的名片，妳若對我們的理財產品感興趣的話，可以打電話給我。」
我：「我還是個學生。」
他：「這樣啊，那妳可以回去問問家人，是否有興趣做投資理財。」
我：「學生不可以做嗎？」
他：「妳以前做過嗎？」
我：「我有存款。」
他：「哦，妳是存活期還是定期？可以試著轉成理財產品。這樣收益會更大一點。妳可以上我們官網查看每個理財產品，了解清楚後才能便於理財。」
我：「會存錢不就是理財嗎？」
他：「哈哈，也算理財、也算理財。請問妳存了多少？」
我：「不到1萬元。」
他：「嗯，那妳考慮好後可以打電話給我。」
說完，他轉身就走了。我想，他可能覺得我錢太少了，或者認為我根本不知道什麼叫做理財，於是懶得在我身上繼續浪費時間。他這種半嘲笑的行為，讓我開始懷疑我努力存錢這個事情，是不是有些不太理智，也讓我對如何變得更有錢重新思考了起來。
存錢是一種很笨的投資
2009年，在我實習不到一年的時間裡，我就見識到了所謂的有錢人，也就是我的老闆。有一次公司聚會，我就厚著臉皮問他。
我：「老總，你存了多少錢？」
老總：「存錢？怎麼突然問這個？」
我：「是啊，你應該存了很多錢吧，你是從什麼時候開始存錢的？」
老總：「為什麼要存錢，我欠了一屁股的債，哪有錢可存？」
我：「啊，不會吧，可是你很有錢啊，你是老闆啊。」
老總：「那也不是存出來的啊。一般都是剛有點錢就會投資到新的事業裡去，我怎麼會存錢，借錢都還來不及呢，哈哈……。」
我：「可是你開銷也很大啊，不存錢，怎麼消費啊？」
老總：「賺啊。所以我才要投資理財，錢滾錢啊。」
我：「存錢不是理財嗎？」
老總：「存錢也算是理財，但是說真的，我從來不認為存錢是理財，而只是一種很笨的投資方式。對於很多人來說，有了錢不知道怎麼投資，沒錢的又想盡辦法存點錢。對我來說，銀行那點利息能做什麼呢？如果要是為了那點利息把錢死存起來，我的事業根本沒辦法做開，所有的時間也就都浪費了。我不會選擇這麼笨的理財方式。」
我：「你的意思是笨人才會存錢嗎？」
老總：「可以說是，也可以說不是。妳最近在存錢嗎？」
我：「存了一點。我是不是很笨？」
老總：「怎麼會？存夠第一桶金，然後發展自己的夢想也是很好的。」
我：「我存錢並不是為了發展夢想，是為了存多點，慢慢成為有錢人。」
老總：「有錢人是想辦法賺錢的人，哈哈……。」
我知道，當時的我在他心中就是笨人一個。還有一次，我在學校參加公益活動，認識了一個捐款的華人。他在澳洲開了好幾家公司，也是典型的有錢人。主辦單位請大家吃飯時，作為學生代表的我們，可以上去跟他說幾句話，也可以問他幾個問題。其他同學的問題：請問為什麼您要出席這次公益活動啊？這次公益活動對您來說有什麼特殊的意義啊……輪到我問了，我上來問的問題，把他和他身邊的人給嚇到了。
我：「請問你存了多少錢？」
他先是一愣，然後笑著說：「我一般都拿出來做公益了。」
我：「我不要這樣官方的答案，你不存錢哪來的錢做公益啊？請問你如何看待存錢這件事，它是一種很笨的投資方式嗎？」
他：「也不能完全說是笨吧，畢竟現在很多人都會存錢，總不能說很多人都笨吧。不過我理財的方式就是不斷投資新專案和新產品。這樣才能讓原來的資產越滾越大。」
後來，我被同行的老師口頭警告，說我不尊重慈善家，取消了我提問的資格。然而，我心裡很高興，因為我聽到了我想要的答案。
回國後，我接到了一家鼎鼎有名的公司的面試通知。面試時，我見到了傳說中的大老闆。這位大老闆不得了，在商界聲名遠播。見到他，對於我來說就如同見到了明星一樣。但他一點也不擺大老闆的架子，很友善的跟我們這幾個參加面試的人握手。然後，他開始一個一個問問題，接著面試官就透過考察我們的應對能力來進行評分。輪到我時，他問我：「如果給妳一個提問的權利，妳最想問我什麼問題？」
我：「我想問您是如何走到今天的？」
他：「平常心、堅持、勇氣、能力。」
我：「其實，我更想問您存錢嗎？您存了多少錢？」
主面試官：「警告！妳問的這個不在合理範圍內。」
我：「但我只想問這個。」
他：「這個問題我不想回答妳，如果沒有別的想問的，那就下一個人提問吧。」
很顯然，面試結果是我沒有通過。也許，他們認為我的問題不懷好意，至少是冒犯了別人，竟然問這樣的私人問題。
我很執著。當我下樓梯時，再一次碰到了他，他衝我笑了一下。我沒有回應他的笑容，冷冷的看著他，只因為他沒有回答我的問題。
他可能也發現了我的小家子氣，他往我身邊湊了湊說：「對於妳剛才那個問題，我想說，我欠了銀行一大筆錢，還未還清，哪有錢可存！妳真可愛，加油啊，年輕人。」
後來，我想了想，我那段時間為什麼這麼愛問有錢人存不存錢這種問題呢？也許，是因為我自己骨子裡就不愛存錢，花錢毫不手軟的，所以特別想從有錢人的答案當中為自己尋找到一點心理安慰，然後告訴自己：有錢人就是不愛存錢，我將來也會是一個有錢人。這樣，我就可以繼續保持我不愛存錢的習慣。
有一次，我在網路上看到一條新聞：一個渾身掛滿黃金的女人參加一檔選秀節目，後來，節目組訪問她，問她為什麼要掛這麼多黃金在身上，是想顯示自己很富有嗎？女人笑著說，她確實很富有，並報出了自己所有的家底，例如有幾處家產、有幾家公司、資產過億等等。在這則新聞下面，引來好多網友留言吐槽。有一條網友的留言讓我印象深刻：「資產過億，我絕對相信，但是我想問問她外債有多少，也很驚人吧？」
我相信，這位網友一定對成為有錢人的規則是比較了解的。我現在才知道，自己當初問了那麼傻的問題。對於一個有錢人來說，總是身負大量的外債，哪還會有什麼存款？即使有存款，在沒有還清外債前，那些資產也不是真正屬於自己的。就好比抵押的房子，雖然戶名是自己的，但在沒還清貸款之前，房子還是屬於銀行的。
有幾次參加同學聚會，大家喝多了以後，就會相互詢問各自的存款。若一個條件很好的同學說他自己沒有存款，根本就沒有人相信。可想而知，在很多人的潛意識裡，有錢人就代表著有存款，存款的多少就代表這個人有錢的程度。但是在現實中，有錢人拚的是資產，並不是存款，資產多並不意味著存款多。
我的好友拉拉，是一位很時尚的女生。她經濟很獨立，年紀輕輕就自己買房、買車。閒置時間，她常跟自己的朋友出去聚會。她的朋友會開玩笑稱她「小富婆」。有些關係要好的朋友會問她存了多少錢。她告訴我，當她面對這樣的問題時，很難回答，一方面她不想騙別人，另一方面她又不想讓別人知道，自己其實沒有什麼存款，她在潛意識裡認為如實回答，會辜負了她「小富婆」稱號。
我告訴她：「妳正在向一個越來越有錢的生活靠近。那些張口炫耀自己有多少存款的人，才是真正的有錢人嗎？能把數目不小的錢存起來的人，我想不出他們會有什麼商業頭腦。一個始終想不到合適投資方式的人，根本不會是一個真正的有錢人。妳一點也不丟臉，放心好了！」
去年的某一天，相同的問題擺在了我的眼前，一個朋友問我：「你存了多少錢啊？」
我：「我的債還未還完，何來存錢？」
相關書摘 ►《錢意識》：有錢人的身家一大半都因「借」而來的
書籍介紹
本文摘錄自《錢意識：借錢、花錢、存錢、賺錢，你最愛哪一件？不做哪一件？變有錢的人怎麼處理錢？跟你想的不一樣》，大是文化出版
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作者：沈誘冰
以下幾件事，哪些是讓人變有錢的「錢意識」？
- 錢，花一分就少一分，能不花就不花。
- 如果花點錢可以節省時間和精力，那就多花一點。
- 把自己擅長的事作成事業，然後做強做大。
- 創業太難了，我還是看看哪家店會賺錢，加盟他們就好。
- 存錢和存股，我寧可選後者。
- 為了孩子以後要買車買房，我現在得多存一點。
上述哪些想法，是讓你口袋空空的「窮意識」，你知道嗎？
作者沈誘冰畢業於雪梨大學，資深心理諮詢師，
23歲買車、27歲買海景房，全靠自己打拚。
學的是心理學，她發現這世上關於錢的所有行為，都跟人內心的「潛意識」有關，
而真正的有錢人就是在借錢、花錢、賺錢和存錢上，跟你我的潛意識不一樣。
作者特別定義此為「錢意識」。
書中將從這四個方面，用作者自己的親身經歷和身邊案例告訴你：
借錢、花錢、存錢、賺錢這四件事，有錢人最愛哪一件？不做哪一件？
- 不會借錢，你永遠不會成為有錢人
敢借，可以激發「賺錢的潛能」，該怎麼借？
你怕借錢嗎？你覺得有負債讓自己很累嗎？如果答案是肯定的，
那麼，有錢生活對你來說注定只能是一種奢想，一個遙遠的夢。
為什麼作者說，要敢借錢，但不要跟「人」借錢。
有錢人的身家一大半都因借而來的。而且有錢人一直在借，也一直在還。
買車、買房時，若你有足夠的錢支付，你會選擇一次付清還是抵押貸款？
有錢人怎麼做？你又會怎麼做？
- 跟風的人賺不了大錢
「做得好」，就是商機，而不是「誰誰誰都在做」
「我看看哪家店賺錢，加盟一下」、「我先考察一下市場，看看商機在哪？」，
當你在說這些話時，就註定了你是一個跟風的人。
也許，跟風的人不會太失敗，但肯定不會很成功。
膽小是成為有錢人的首要阻礙
有兩個項目，A項目和B項目，A項目有一萬個人做，B項目至今還沒有人做。
請問你做A項目，還是B項目？想做有錢人，就得做有錢人的行為，
- 窮人存錢補貼富人
窮得只剩一個金額龐大的存摺
有錢人用錢買時間，而窮人則是用時間換錢。
存錢能讓存摺的數字不斷增加，但你知道嗎？省下大筆存款的人，最快變窮人。
存錢是起點，不能是目的
人們愛存錢是為了尋找安全感，但錢存的時間拉得越長，貶值的風險就越高。
怎麼避免？有錢人會怎麼做？。
窮人花錢是純花錢，有錢人花錢是為了投資自己。
有錢人怎麼處理錢？跟你想的不一樣。
做有錢人該做的事，才會越來越有錢。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰