《爸媽老了該怎麼吃？》：打造不老體質的「溫和限醣」計畫

文：滿尾正

飲食守則：溫和的限制醣類，維持會燃燒脂肪的體質

限醣在近幾年被視為一種減重方式，相當受到注目，很多人應該都聽說過，但是多數人都只是一知半解。所以，如果你是認為只要不吃主食就好的人，那實在應該多補充一點關於限醣的正確知識。

所以，我想在這裡連同定義再說明一次，「限醣究竟是怎麼一回事」。

限醣的關鍵字是「碳水化合物」和「醣」。

碳水化合物指的是「醣＋膳食纖維」。醣類除了澱粉外，還包含糖（如砂糖、乳糖、麥芽糖、葡萄糖、果糖等）。所以，「限醣飲食」，顧名思義就是只限制醣類的飲食，碳水化合物中的膳食纖維不在限制範圍之內。但米飯、麵包、義大利麵、烏龍麵等主食稱為「碳水化合物」，限醣飲食也稱為「低碳水化合物飲食」，所以這種說法或許會讓人誤解。

而且，在一般人印象裡不屬於碳水化合物的食物中，也含有限醣飲食限制攝取的食物。

如果實際詢問實行限醣飲食者的飲食內容，我們也經常會發現許多無意中攝取的醣類。

本書第八頁介紹了餐桌上常見食物中醣的含量，請大家參考。

藉由「限醣1個月」的企劃，減輕3公斤體重

由我審訂的某電視節目的限醣減重企劃中，靠著1個月的限醣飲食，13個人當中有12個人平均減重3公斤。

參與這項企劃並和參加者交談後，我發現不知道醣類在體內會變成脂肪的人意外地多。

不用說，攝取過多的醣會變成脂肪囤積。

醣會讓血液中的血糖上升，為了降低血糖，胰臟就會分泌荷爾蒙胰島素。

胰島素可以將血液中的糖轉化成能量來利用，並讓細胞吸收多餘的糖，儲存成脂肪。

這麼一來，內臟脂肪就會增加，同時也會提高罹患糖尿病的機率。

在電視節目的企劃中，針對醣類代謝功能，檢測了減重前後的血液。結果發現，進行企劃一個月後，血液中脂肪分解後所產生的酮體，濃度上升到開始減重前的七倍。

這表示藉著持續進行限醣飲食，體質會轉變成容易燃燒體內脂肪。

而且事實上，透過CT掃描可以發現，皮下脂肪和內臟脂肪都減少了，特別是內臟脂肪，減少的幅度非常大。

換句話說，減少攝取醣類，就可轉變成脂肪容易燃燒的體質。

打造不老體質的「溫和限醣」計畫

在電視節目中進行的限醣減重，將醣類的攝取量限制在1天150公克，持續進行1個月。

一般來說，人一天的醣攝取量大約在200－250公克，所以，限制在150公克可說是一種比較溫和的醣類限制。

1碗白米飯大概含有50公克的醣。

因為主食之外的食物也含有醣，所以將醣攝取量限制在1天150公克，大概就是早上和中午各吃1碗米飯，晚上只吃菜餚。

當然，如果吃了蛋糕、麻糬、仙貝等含有大量醣分的食物當點心，米飯的攝取量就必須相應減少。

因為攝取醣類導致血糖上升而分泌的胰島素，是典型的促老化荷爾蒙。空腹時的胰島素濃度愈低，愈不容易老化。

主張想健康長壽就要運動的其中一個理由，就是運動可以降低空腹時的胰島素濃度。

因此，即使是不打算減肥的人最好也請進行溫和限醣。若認為將醣類限制在1天150公克以下太過嚴格，最好也請控制在1天200公克以下。

以數字法掌握每一種食物讓血糖上升的程度

想要養成不讓血糖急速上升的飲食習慣，掌握每一種食物的「GI值」（升糖指數，Glycemic Index）是一種很有效的方式。

即使是醣含量相同的食物，血糖上升的方式也會因為膳食纖維含量的差異，而有所不同。

如果要將「血糖上升的方式」轉化成簡單易懂的指標，那就是GI值。

以葡萄糖的GI值當作100來進行比較，並以數字顯示，就可以得到各種食物的GI值。數字愈高，該食物就愈容易讓血糖上升。

以米飯來說，白飯（精白米）的GI值為88，糙米為55，差距很大。相對於白吐司的90，全麥麵包和黑麥麵包只有60。

換句話說，食用沒有精製過的榖物，血糖比較不容易上升。

白米和白吐司雖然有熱量，但有益身體的營養素卻很少，所以被稱為「空熱量」（empty calorie）。

「empty」就是「空」的意思，亦即空有熱量、沒有營養，而且還很可能讓血糖急速上升的食物。

另一方面，糙米不僅含有豐富的維生素和礦物質，也比白米需要更多的咀嚼，更容易得到飽足感。

主食要選擇沒有精製過的食物

世界上的人之所以會以米或小麥為主食，就是因為它們幾乎含有所有人類健康生活所需的必需營養素，是接近「完全食物」的食物。

比方說，糙米只要浸入水中就會發芽，擁有比白米更強的生命力。

檢視糙米的營養素可以發現，醣的含量幾乎和白米一樣，但維生素B1是白米的1.5倍，維生素B2是2倍，鈣質是1.8倍，鐵質是2.6倍，鎂是4.8倍，鋅是1.3倍。

江戶時代的諸侯為了「參勤交代」而前往江戶時，經常生病，當時被稱為「江戶病」。

事實上，這種江戶病的真實面貌就是「腳氣病」。這是因為江戶的白米普及度相當高，導致維生素B群不足，所以會罹患腳氣病。

如果能吃糙米或五穀米代替白米，吃全麥麵包或黑麥麵包代替白麵包，不管是就營養層面來說，還是讓血糖緩慢上升的層面來說，都有助健康長壽。

會讓血糖急速上升的食品主要是白米、烏龍麵、麵包等「白色碳水化合物」，以及砂糖、蜂蜜，但蔬菜中也有芋類等GI值較高的食物。

GI值60以上的食物，就是「容易讓血糖上升」的食物。

以水果來說，香蕉、鳳梨和桃子等的GI值偏高。

蔬菜的話，胡蘿蔔、馬鈴薯等根莖類，南瓜、玉米的GI值偏高，請注意不要攝取過量。食用時，最好可以把順序往後移。

書籍介紹

本文摘錄自《爸媽老了該怎麼吃？：世界最新醫學研究告訴你，60歲之後的健康飲食和你想的不一樣！》，如果出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：滿尾正

譯者：吳怡文

老爸老媽要看，為人子女的更要看!

不同年齡層的人需要不同的營養，你知道60歲以後的人該怎麼吃嗎？！

60歲，是第二次人體急遽發生變化時期，60歲之後，身體分泌的荷爾蒙量急遽減少。

代謝能力快速下降，心臟、大腦、骨骼發生問題的風險上升，

面對這樣的變化，需要的是和中壯年時期不同的飲食方式。

台灣人的平均壽命是80歲，但健康壽命只有71歲，

也就是說，年長者的壽命約有9年可能需要被照護。

如何能夠到老都健康，享受快樂且高品質的人生？

第一步要從正確攝取營養開始。

高齡健康知識大翻新，吃錯了，當然不健康！

迷思1、膽固醇愈低愈好，雞蛋、海鮮不能碰。

迷思2、收縮壓要低於140才合乎標準，少鹽少油最健康。

迷思3、年紀大難免會三高，只能靠吃藥解決。

迷思4、飲食要清淡，多菜少肉才能避三高。

迷思5、高齡者消化力下降，少量多餐是最佳的進餐方式

年紀愈大、健康愈重要，也更想看起來年輕。

「只要吃這個就會健康」、「只要做那個就不會生病」，

這些健康建議看起來很容易執行，卻經常變來變去，甚至自相矛盾。

到底該不該吃肉？不吃油會失智，吃油會三高，到底該怎麼辦？

這本書就是為這些無所適從的人而寫的。

以世界最新醫學＋抗老醫學為基礎的「高齡者黃金飲食守則」

照著做，糖尿病、高血壓、心血管疾病、腦中風、失智症、阿茲海默症就會遠離你

不一定要餐餐吃

有比較容易胖的進食時間，也有不容易胖的進食時間

遵守不讓血糖上升的進食法

足夠的蛋白質，是高齡者健康的基礎

選擇吃能維持性荷爾蒙的食物很重要

補充能預防感冒和癌症的超級維生素

「好油」是讓你預防糖尿病和失智的良藥

每天要吃四種顏色的蔬菜

膽固醇高低不會因為你吃的食物受影響

礦物質不能缺，吃鹽要聰明吃

正確的飲食，能守護你的身體健康，也是讓你心情愉快的良藥，

想要看起來年輕10歲，行動自如、大腦不健忘，現在起，更新你的醫學常識，健康聰明吃。

Photo Credit: 如果出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航