從平凡到成就偉大的48個怪咖：與佛洛伊德相反，他認為性高潮是世界和平的能量

文：大衛．布萊威（David Bramwell）、喬．基林（Jo Keeling）

性高潮是世界和平的能量

1985年， 英國創作歌手凱特． 布希（Kate Bush） 發行了單曲《爆雲》（Cloudbusting）。這首歌以強勁的弦樂，和一句難以理解的歌詞開場：「我仍然夢想著奧剛農場。」音樂錄影帶也很怪——飾演異端科學家的唐納德．蘇德蘭（Donald Sutherland）和飾演他兒子的凱特（Kate），把一部巨大的種雲用機器拖上山頂。在山頂上，蘇德蘭來回調整滑輪和槓桿，男孩凱特從蘇德蘭的口袋裡掏出東西。一瞬間，看得出那是名為《夢之書》（A Book of Dreams）的平裝書。蘇德蘭被一名嚴肅的權威人士帶走後，留下男孩凱特操作「爆雲機」，並帶來降雨。

許多人應該不懂布希第一句歌詞的意思、《夢之書》的存在，或蘇德蘭被「黑衣人」帶走的原因。但對知道內情的人來說，凱特．布希顯然是賴希派人士（Reichian）。

威廉．賴希（Wilhelm Reich）出生於19世紀末的奧地利。學醫的他，在精神分析學的地位迅速竄升，成為佛洛伊德的愛徒——只是好景不常。對於佛洛伊德來說，性慾是一頭脫韁猛獸，需要轉移到「更健康」的目標。賴希的觀點正好相反，他認為三○年代歐洲法西斯主義興起，就是性壓抑昇華成為仇恨和戰爭的結果。

對於賴希來說，陽痿、性生活不快樂，或無法達到性高潮，是生病的徵兆，需要治療。他要的不過是性革命，藉由全身性高潮，以解放政治及武裝無產階級懷抱的緊張，以及侵略性威權主義。

從二○年代開始，賴希以激進觀點行遍歐洲和俄羅斯，因此惹來麻煩和羞辱。他在城市附近開辦行動診所，發保險套，提供私密空間，讓青少年得以探索性行為。他主張同性戀和墮胎合法化，降低已婚女性的財務依賴度，也認為小孩應共同扶養，他們才能逃脫父母的排外恐懼症。

賴希的精神分析法也一樣極端。因為知道病人有時會說謊，或者只說他們覺得他想聽的話，所以他拒絕採取「談話療法」，對他來說，治療不僅限於言語。他認為肉體感知創傷後，在體內會以肌肉緊繃的方式儲存創傷，他稱之為「人格結構」。這個想法打破了精神分析的鐵則（絕不觸碰病人），從而發展出情緒釋放的物理操縱技術。

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賴希認為，如果衝突未能解決，肌肉緊繃會殘留在體內。因為肌肉附著在肌腱上，肌腱又連著骨骼，所以衝突未解決所引發的緊張模式，會影響孩子成長中的骨骼系統。因此，不僅如同佛洛伊德和榮格的觀點，個人的心理歷程會存在於腦海中，也同時會存在體內。儘管現在大家普遍認為，按摩和瑜伽能主動釋放「受困情緒」，賴希的方法雖然更全面，現代精神分析卻尚未徹底探索（註：「癌症和法西斯主義密不可分。法西斯主義代表的就是發了狂的性障礙人士。納粹黨徽象徵的就是性器交融而環抱一起的兩副身軀。一切都源自對愛的渴望」，杜桑．馬凱偉傑〔Dušan Makavejev〕，電影《有機體的祕密》〔WR: Mysteries of the Organism〕）。

因為他曾寫過諸如《性高潮的功能》（The Function of the Orgasm）和《法西斯的群體心理學》（The Mass Psychology of Fascism）之類的書籍，也難怪他成為德國納粹的攻擊目標。 他在1930年搬到柏林，3年後因受迫害而逃離，前往丹麥。到了丹麥，他提倡墮胎和青少年性行為的觀點，同樣引起爭議。接著，他從丹麥逃到瑞典，再逃到挪威，最後從挪威逃到美國。不論賴希走到哪裡，他的想法都遭到眾人嘲笑，著作也遭禁售，甚至常常被燒毀。如果歐洲還無法接受他的激進主義，他希望美國可以。

賴希肩負為人類帶來和平與愛的重責大任，但他也並非完美無缺。眾人皆知他脾氣暴躁又自大，對同性戀看法矛盾，而且也像榮格和佛洛伊德一樣，與病人有染。和他共事的人，常抱怨他堅持己見、不肯變通，髮型也很醜。

如何測量奧剛能量？

賴希到了美國後，努力尋找高潮能量的實證——他創出「奧剛」（Orgone）一詞來稱呼。對於他來說，性高潮帶來的愉悅程度（從欣喜若狂到無感）是衡量個人奧剛能量的標準，也反映在他們的活力上。活力和動力十足的人（比如巴克敏斯特．富勒，見第四章），應該充滿了高潮素。

1942年，賴希創立了奧剛研究所，當時他相信自己已掌握了奧剛的實證，並且當個人強烈釋放情感時，可透過電壓計測量奧剛能量。對於賴希來說，奧剛能量是宇宙能量，是宇宙得以誕生的狂歡之能。雖然他不是頭一位相信宇宙能量充斥天地的人（瑜伽師稱之為般納，中國人稱之為氣，現代科學管它叫暗物質），但是賴希是第一位主張這種能量可以測量和目視到（顯然是藍色）的人。

為了刺激個人奧剛能量，賴希發明了「奧剛能量儲蓄儀」（Orgone Energy Accumulator）（註：伍迪．艾倫在他的科幻電影《傻瓜大鬧科學城》〔Sleeper〕中，將這部奧剛能量儲蓄儀，諷刺為性慾高潮誘導器）。這個裝置外形看起來像個人三溫暖，是個直立式長方盒子，由一層層的木材與金屬製成。它可以放大使用者的「奧剛能量」，而不像溫室裡的熱能。這項裝置的功能，據說包括促進免疫系統及破壞癌細胞，到「性能力破表」。

賴希的下一項發明是種雲機（cloudbuster）。儘管這部機器以種雲聞名，但其主要功能是控制大氣層中的奧剛能量，並消滅「壞」能源。賴希認為，這些壞能源是來自不明飛行物體的排氣管。我們可以這麼說，賴希本身的創傷，正讓他逐漸精神崩潰。

賴希希望搬到美國之後，能在該國受到大家歡迎。他的孤僻和不接受意見，讓他吃了大虧。他變得非常偏執——雖然不是毫無道理。到了五○年代，美國自己對共產主義的偏執，導致了麥卡錫獵巫行動，要抓出「床底下的紅軍」。賴希身為外國人和前共產黨員，又在緬因州郊外進行奇怪的實驗，當然成為明顯的目標。他被指控透過販售奧剛能量儲蓄儀以從事性交易；美國食品管理局指控他藐視法庭，原因是違反化妝品標籤法中一項不起眼的規定。

賴希認為，法官沒有足夠的裝備可以評判他的發明，於是申請成立科學小組，但遭到駁回。他因藐視法庭被判監禁，他的藏書和大部分設備也遭到破壞。納粹焚書20年後，美國司法界卻還在這麼做。賴希在入獄後8個月死亡，沒有一本科學或心理學期刊提及他的逝世。

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威廉．賴希致力探索性高潮的真實本質，以及同時治療身心的激進精神分析法。他始終相信，我們需要來一場性革命。他去世10年後，六○年代反文化口號「做愛不作戰」（make love, not war），以簡單5個字，為他的理念下了總結。

在接下來的幾十年裡，他的奧剛能量儲蓄儀的狂熱支持者，包括小說家威廉．巴勒斯（William Burroughs）、作家沙林傑（J.D. Salinger，《麥田捕手》作者）、詩人艾倫．金斯堡（Allen Ginsberg）、傑克．尼克遜（Jack Nicholson）和史恩．康納萊（Sean Connery）。搖滾樂團鷹族雄風（Hawkwind）1973年唱道：「我有奧剛能量儲蓄儀，感覺心曠神怡，讓後腦受刺激。」年輕的曼哈頓書店員工帕蒂．史密斯（Patti Smith），發現了由賴希的兒子彼得寫的《夢之書》，於是拿回家看。

這就是我們在凱特．布希的音樂錄影帶《爆雲》中看到的那本書。這首歌是以12歲彼得的角度寫成。彼得在賴希位於緬因州的農場長大，這首歌描述融洽的父子關係，以及彼得看到父親入獄所受到的創傷。《爆雲》描寫了彼得的前半生，但是十年前，帕蒂．史密斯在首張專輯《脫韁野馬》（Horses）的傑出歌曲〈鳥國〉（Birdland）中，已經寫出了結局。賴希開著飛碟，找到兒子，帶走了他。

雖然我們活在性沉迷的時代，但如果賴希還健在，他一定會覺得我們還要走很長的一段路，才能達到「飽滿持久的潛在高潮」。西方社會廢除了許多求愛繁瑣規矩，所以較容易獲得性愛，但這樣真的比較好？小報上每天都充斥著對性的羞恥和虛偽，這一頁是挑逗的新聞，那一頁是性醜聞的報導。針對性高潮的本質及其對健康的影響，相關討論卻付之闕如。難怪賴希覺得任重道遠。（內容提供者：DB。）

相關書摘 ►從平凡到成就偉大的48個怪咖：紐約街頭的盲人「月犬」，搖滾樂由他所生

書籍介紹

本文摘錄自《走一條與世界不合拍的道路：從平凡到成就偉大的48個怪咖，示範如何堅持，直到世人承認你是對的！》，大是文化出版

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作者：大衛．布萊威（David Bramwell）、喬．基林（Jo Keeling）

譯者：易敬能

從平凡到成就偉大，不必天縱英明、背景傲人，你需要的是……

當信仰、未來無可依靠時，讀讀他們的故事。

美式資本主義、美國夢、利己主義風行全世界，啟蒙者卻是一個蘇聯女人。

美國有皇帝，而且還憑著「政績」廣受世人愛戴。是什麼政績？

他引領全世界的人認識藏傳佛教，其實根本沒去過西藏，他的書全是想像的小說。

他看不見、沒學歷，但沒有他，世界上不會有「搖滾樂」。

本書作者大衛．布萊威是英國播客《奇人異事館》（Odditorium）的主持人，

這個節目報導一些看似惡搞的行為、冒險家、特殊主張者等邊緣人物，

有紀錄片、有直播表演、有行為藝術，

榮登iTunes藝術和文化類前十名及《衛報》的「不可錯過的前50大播客節目」。

作者將節目中介紹過的48位「怪咖」故事分享，

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有些人在挑戰現狀的過程中被排擠、訕笑，甚至遭到迫害、社會排斥與監禁。

但他們憑著執著、好奇、勇氣和進取心的驅使，

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混亂，也具有讓世界順利運轉力量

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兩位小女孩瑪姬和凱特惡作劇搞鬼，宣稱自己可以通靈，成為全國知名靈媒。

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所以，他們會堅持到大家非注意他不可。你呢？

Photo Credit: 大是文化出版

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