「我們相約台灣見！」阿爾巴尼亞首都竟有個「台灣」？

文：每日一冷

你聽過「阿爾巴尼亞」這個國家嗎？對這個國家有著什麼樣的印象呢？也許知道它的GDP不太高，或是人民多數信仰伊斯蘭教，語言雖然是印歐語系但是跟周邊的國家都沒有關係等等。總之，台灣大多數的人對阿爾巴尼亞的了解並不算多，甚至可能幾乎等於零。但是在阿爾巴尼亞的首都地拉那（Tiranë）卻有一棟樓，名字叫做「台灣中心」（Kompleksi Taiwan），明明中華民國跟阿爾巴尼亞又沒有建交，這又是為什麼呢？

1960年代中華人民共和國與蘇維埃社會主義共和國聯盟（蘇聯），由於對共產路線之爭相左而交惡。當時，阿爾巴尼亞幾乎是唯一在東歐之中完全支持中國的國家。這個決定讓阿爾巴尼亞被蘇聯為首的其他東歐社會主義國家孤立，也導致阿爾巴尼亞在很長一段時間之內，經濟遠遠落後其它東歐國家。被孤立後，阿爾巴尼亞只能仰賴中華人民共和國的援助。

到了1970年代時，中阿兩國關係又再度因為路線之爭因而有了裂痕，但是相較之下較為親中的阿爾巴尼亞，仍然在1971年在聯合國大會提出「二七五八號決議」，使中華人民共和國取代中華民國成為聯合國內「中國」的代表國。隨後「中華民國」黯然退出聯合國，這個決議就成為我們傳統教科書內所說的「排我納匪案」。

就在阿爾巴尼亞才剛協助中華人民共和國加入聯合國後，隔年美國總統尼克森就訪問北京，這令堅持「社會主義」的阿爾巴尼亞非常的生氣，認為中國開始靠攏「資本主義」是走革命的回頭路，是背叛共產陣營。美國當時在越戰吃足苦頭，非常需要中國來牽制蘇聯與越南；而對中國來說，與蘇聯關係的惡化，也需要與其他強權建立合作關係，所以中美關係的和緩是遲早會發生的事。

Photo Credit：尖端出版

中阿關係正式破裂在1978年，中國副總理鄧小平宣布全面停止對阿援助，這對阿爾巴尼亞的經濟更是雪上加霜。在這個歷史背景下，關於首都地拉那市內那座台灣中心的命名有兩個說法：其一是中阿關係惡化之後，所以把這個地方改名為中國的敵人：台灣。但是這個說法比較偏向於謠言，畢竟當時的共產政府如此不歡迎資本主義陣營，怎麼會允許首都的中心改名成台灣呢？

另外一個說法，當時阿爾巴尼亞人民不喜歡共產體制，也不喜歡政府親中的政策，所以約在這個廣場聚會的時候，就會唱反調的說「我們約台灣見。」，漸漸的這個地方就變成「台灣」了。

先不管為什麼取名台灣，但是台灣中心裡面的台灣餐廳（Restaurant Taiwan）竟然不是賣台式餐點，這完全不科學！中心都已經叫台灣了，不是正是一個宣傳台灣的好機會嗎？大家快點一人一信給觀光局，在台灣中心開一家珍珠奶茶店也好！

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書籍介紹

《續．台灣沒說你不知道：生活在紛擾年代，七十則包山包海、愛鄉愛土的冷知識》，尖端出版

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作者：每日一冷

繪者：李桃

收錄：

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航