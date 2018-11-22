回歸電影本身，談金馬獎得獎名單背後的巧思

文：Pony（本名馬曼容，1995 年生，熱愛香港的台北人，著有PONY WORLD粉專與部落格。曾任金馬影展第三屆亞洲電影觀察團，喜愛看電影、聽音樂、觀賞綜藝節目，希望能以文字記錄一切自我觀察，文章散見於放映週報、娛樂重擊、釀電影等平台）

第55屆金馬獎於上周六晚落下帷幕，然而一年一度的華語電影盛會，卻披上政治表述的外衣，「獨立」和「統一」這兩個詞彙，成為當晚典禮最受矚目的焦點。當張藝謀頒授最佳新導演以「中國電影」囊括；榮獲最佳紀錄片的《我們的青春，在台灣》，導演傅榆希望傳遞影片內容，以對話表達台灣被正式聆聽的個體。隨而，頒獎人涂們的「中國台灣金馬獎、兩岸一家親」一說，最佳男主角徐崢和最佳影片《大象席地而坐》的「語言統一」，讓典禮後的政治關係都變得格外緊張，許多人亦藉由社群媒體紛紛表態自己立場，深怕失去背後政權魔爪的芳心。

回過頭來看，這幾句說話無不有被放大抓字眼之嫌，不管是自我意識，又或下達指令。言論自由，是台灣自始珍惜的空間，也因為在這裡，大家才能發表自己的想法意見。縱使藝術離不開政治的影響，生活處處皆是政治，但希望不僅限於兩岸三地，以電影為出發，齊聚為華語電影奮鬥工作者的金馬獎。從它創立之初的政治性，1996年才解禁地域限制，首次將中國電影納入參賽範圍。經過55年的長流，制度不停改進權衡，成為藝術價值極高、華語電影圈具指標性的獎項。如今，卻因當晚事件，再次讓金馬獎成為兩岸政治的言論攻防地。

政治，或許勢必是金馬獎會預見的風險，但它卻不是必然影響獎項授予的初衷。可惜的是，在政治紛擾的同時，眾人似乎忘記這份金馬獎名單背後，由鞏俐領軍的評審團，如何秉持「公正、公平、不受外界干擾」的原則，甚至「從心出發」，開出如此一屆的金馬獎名單。聊金馬不談政治，或許是個懦弱的選擇，但本篇文章希望還是能回歸電影本身，一探此次評審團在評獎上側重的細心與邏輯。

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金馬執委會執行長聞天祥老師表示，主席鞏俐所帶領的評審團，創下史上最快結束的評審會議，從早上9點杜絕外界的閉門會議，僅經過近6小時討論，即得出本屆獲獎名單。聞天祥提及，評選順序延續李安自第50屆擔任金馬獎主席，從「最佳劇情片」開始具效率的討論方法。今屆在評獎過程中，也以影片性質（最佳劇情片、最佳劇情短片、最佳動畫長片、最佳紀錄片等）的大宗獎項首先進行投票。

影片獎項的優先底定，能巧妙引起後續獎項上的變化。同樣以新導演作品榮獲最佳劇情片，第50屆陳哲藝的《爸媽不在家》順理成章贏得最佳新導演，但來到第50三屆由張大磊的《八月》摘下最佳影片殊榮，主席許鞍華卻將新導演這名額，鼓勵另一新導演黃進的《一念無明》。回過頭看，今年由新銳導演胡波《大象席地而坐》，是首部也是遺作，胡波透過自己對於世界的感悟與觀察，融入四位主人公面對無力翻轉的遭遇，刻劃出一個充滿絕望、喪氣的氛圍。不提及胡波如何在電影時長做出的掙扎，後而結束自己生命，但電影所傳遞的鬱悶頹然，恰好也藉由時長的流淌，準確帶給觀眾那隻未見的大象，呼應背後隱藏的惴惴不安。

故事上看似簡單，卻能組織且刻劃人物內心的細膩。比起初初只有短篇小說的架構，胡波進行擴編修改，從第一人稱來到四個人物各自發生的經歷，最後匯聚而成一個向殘酷現實咆嘯、龐大未知的詩意形體。作家出生、文筆見長的胡波，讓文字影像化，卻仍不失價值初衷的敏銳才氣，也讓他終獲最佳改編劇本的肯定。當晚，由胡波母親代為領獎，身後銀幕放著胡波照片，場面更令人格外感動。

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儘管前有最佳影片和改編劇本的肯定，但評審團的「公正」，也體現理解各獎項所需具備的功能性。新導演部分，並不全然是一個「分獎」的選擇，胡波亦以一、兩票之差，惜敗《我不是藥神》的文牧野。文牧野在影片中審思正義和道德的界線，也在商業製作下，不失對藝術人文的追求，不懼遊走於審查底線，更透析中國醫療的敗壞風氣。通俗戲劇的平衡拿捏，及初出茅廬於影視環境的工匠操作，不僅讓文牧野獲得最佳新導演，同時他與胡波這兩位新導演的作品，也皆獲得劇本獎項的肯定。

演員獎項上，即使鞏俐在評審團記者會上說道自己不喜於刻意的演技，但如何演出到讓人感受是「渾然天成」的融入角色，是本屆評審團在評選上倚重的考量。徐崢於《我不是藥神》中跳脫自身喜劇的框架，在具寫實的社會題材，演活一位掙扎在道德天平上，既風趣又顧全大體的賣藥商人；謝盈萱在《誰先愛上他的》以動容且接近崩潰邊緣的詮釋，演活一位介於小王和逝去老公的媽媽和妻子。鞏俐亦盛讚謝盈萱的表現，不再留有表演的鑿痕，而是通過充滿說服力的演技進入角色，成為角色本身。而《翠絲》的袁富華和《幸福城市》的丁寧，都在評審第一輪的一致通過下，足見兩人在戲中精湛的演繹。

最佳導演在初初入圍名單已顯露中國導演世代交替的端倪，最終第五代導演張藝謀以《影》，首獲金馬提名即得獎。評審肯定其在電影藝術上令人驚嘆的劇作，以擅長美術的大師印記，構建出只存在於黑與白的水墨世界。兵器的張狂來回，古箏撥出的聲聲音符，張藝謀對各環節的執行掌控力，清晰表露於影片之中，更改編自《三國．荊州》，從替身故事的一人兩角，挖掘出人性貪婪，也反省權力慾望的反噬與吞滅。

甚至在最佳原創電影歌曲上，不再只是演唱詞曲的單一完整性，相反看重一首歌曲，能在電影裡乘載多少的情緒重要性。李英宏的《峇里島》在電影《誰先愛上他的》裡，簡單四句的旋律，卻成為勾起回憶關係的關鍵。讓邱澤、謝盈萱、陳如山到黃聖球等四人角色，能寄情傳遞，並放下心中執念，最終得到和解救贖。

勇氣，早已是金馬獎所不懼的象徵，而這裡賦予給電影的自由，多少都能在創作者願意提報的版本上，看出金馬獎所包容的寬度與廣度。從當今仍在中國視為禁片的《天浴》，婁燁在禁拍期間拍攝的《春風沉醉的夜晚》，或是近年觸及敏感議題的《樹大招風》、《亂世備忘》、《塑料王國》、《囚》等片，到今年《傘上：遍地開花》和《我們的青春，在台灣》。

金馬獎從不受任何外界的對立影響，而拒絕任何影片題材的參與，它始終為電影服務，以電影為先，願意接納所有創作者的心血結晶；也尊重評審團的決定討論，讓獎項頒給他們認為最適合的選擇，是大膽訴及政治的勇氣也好，或利用手法體現複雜政治現況也罷，都希望能單純從影片內容為出發的考量。

不可避免，藝術是離不開政治，我們能見得香港動畫短片《一毛所有》所回望的香港回歸20年歷程，也能嗅出姜文在《邪不壓正》大膽挑釁借古諷今，婁燁也讓《風中有朵雨做的雲》成為中國體制下的現實犧牲品。《傘上：遍地開花》和《我們的青春，在台灣》更在紀錄片題材上，清晰對照港台社會運動和政治環境的現狀。但政治或許沒有對錯，而是通過電影，讓創作者擁有一個用作品表達自己立場的平台，這或許就是創作自由的重要性。

政治，也可能是金馬獎無法避而談之，甚至源遠流長的根本。但回到評獎名單內，政治所能影響的程度，遠不超越藝術散發的純粹。當今年複、決選評審中有過半的台灣評審，如政治為唯一凌駕元素，是否台灣早該成為最大贏家？又是否任何觸及政治的影像作品，都該成為最終鼓勵的準則？政治，或許多少是評選的元素之一，但是否能讓一切回歸電影本身，讓作品親自說話，也提供一個自由的空間。縱使立場不同，都能尊重彼此的意見與表達。

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第一年接任金馬主席的李安也說：「只要來金馬獎我們希望就藝術論藝術，不希望有政治事件或其他東西來干擾，我覺得藝術是很純粹的，我希望大家能夠尊重這一點。」他也特別強調，今天金馬獎能在華語電影圈有這樣的成果，也見得金馬獎在大家心中所佔的份量。

最後，引用北京電影學院導演系的老師王紅衛在典禮上所言：「我想在這樣的一個華語電影至高的一個平台上，評審團主席能夠把這樣一個獎給這樣一部電影，是對青年電影人最好的一個感召。這也證明著，金馬可能是迄今為止，能推動華語電影前進的最勇敢的力量。」

不過，當事以至此，未來種種，才是金馬獎接下來該面臨的考驗。而這股推動華語電影的前進力量，是否因此有所變化？只能讓時間去給予最終的定奪和答案。但不管如何，都誠心祝福金馬獎的前景未來，如王紅衛所說：「希望一起來珍惜我們現在擁有的可能，充分利用這些可能拍出更好的電影。」

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航