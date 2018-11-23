在性平教育被打壓的社會，像我這樣「不夠陽剛」的男孩只能埋藏青春

文：焦糖奶茶

我的教育軌跡相當曲折，在高中以前，平均每兩年轉一次學，連大學現在都念到第二間了。因此我也必須不斷地出入新的群體關係，重複適應著陌生的環境，偏偏我融入新班級的效率並不高。直到長大以後回望，我才得以下註解：作為一個男生，我並不夠陽剛。

一個不夠陽剛的男孩

我不擅長任何的體育活動，不熟稔機械與車，也無法很有「氣口」（khuì-kháu；指口氣）地罵髒話，連抽菸都有蓮花指。這樣的隔閡從國小高年級開始變得明顯，在第二性徵發育後，「男／女」的分界變得明顯，隨之而來的是社會結構對於「陽剛／陰柔」樣貌的框架與積極審查。

這種性別上的分化是有制度的，像是男生在校慶運動會上被分配到更多的體育競賽名額，而美術、藝文則被視為女同學的主責；國中開始男生體適能要跑1600公尺，女生只要800公尺、體育課男生必須要上場打球、女生能被允許在旁邊休息。

當然更多的時候，是從不明確的規訓中潛移默化的，女生腿張開會被老師念、男生講話不夠大聲會被訓斥；女孩哭了會被說「女生就是愛哭」、男孩哭了被說「你是男生你哭什麼」。有時候這些規範沒有明文記載，也沒什麼根據，但就是從大人口中，傳承到了孩子嘴裡。

於是「娘娘腔」與「男人婆」的爭執先是遊戲，再變成攻擊，然後同義詞開始擴張：死gay、娘炮、玻璃、人妖⋯⋯而那成為了我的青春。

青春是躁動的、打鬧的，甚至有些張牙舞爪。帶著權力，有些人總是能隨心所欲與別人「玩耍」，而有些人卻是被動面對「捉弄」。我總是被捉弄，被脫褲子、被用力戳一下、被推擠、被揍一拳。身體連結著言語，臭gay、娘⋯⋯遺憾的是，在許多大人與旁觀者眼裡，這捉弄與玩耍是一樣的。

我將這樣的身體和處境，歸因於自己不夠「man」，當然還有各式的訊息來提醒「我是個娘炮」，其中印象最深的是國中畢業前，同學一句「你如果不要那麼娘，man一點，我就可以跟你當朋友了」，這句話滿好笑的，所以到現在都記得。

這是我能控制的嗎？我還真的嘗試過讓自己像個男生，同學曾很好意地提醒我，我走路太娘了，什麼是男生的走法呢？腿要開開的，但我是個胖子啊！腿很粗欸，可是我還是在家裡對著鏡子練習了很多遍，以失敗告終後，我將雙腿封印在課桌椅中，連下課也鮮少走動了。

但不是每句帶刺的話都可以滑稽的令人愉悅，我遇過許多人鄙夷地問「你是不是gay」，連不同班不認識的同學也如此試探我。還算喜歡的老師，也曾在體育課時看著我說「你要像個男生啊，不要那麼娘，你喜歡男生嗎？那是不好的」。之所以會讓人耿耿於懷，是因為她說出口的剎那，眼神太誠懇。

所以身體終究不是自己的了。我耗費了很多的力氣，將就著主流性別印象，維持自己至少不要太「不正常」。

對父權的反向凝視

青春的幸運是，偶然之間讀到女性主義，最初啟蒙的那篇談的是「敢曝（camp）」與「酷兒（Queer）」的文化研究。當時讀得我滿頭問號，因為我那時還是個連性別光譜、性別刻板印象都沒聽過的高中生啊。只覺得好有趣喔，原來男同志的行為、文化可以被這樣子解讀。

於是懞懞懂懂的，讀著父權結構是如何運作，如何崇尚陽剛、貶抑陰柔，形塑了性別二元刻板印象，在這樣的情況下，男同志與諸多「不夠mam」的群體，被賤斥與污名；而我也看見了自己是如何在這套體制底下被指摘成一個怪胎，至少我終於看清楚過去那些人口中的「正常／不正常」是怎樣的想像。

在廣大性別水泥硬化者可悲的邏輯裡，女變男帶有一種階級爬升式的悲壯感，男變女則是自甘墮落的笑話。

羅浥薇薇（2015）曾在專欄中寫下跨性別／變性的性別階級運作，淺白而精闢，對當時的我有很大的啟發，而這樣的舉例至今仍相當精準。

因為明白污名是如何運作的，所以可以有策略因應、可以戰鬥、可以反向凝視，也可以知道身體是自己的、性別是自己的，從那一刻起，拒絕服膺於父權體制的陽剛控制。

登愣，其實也沒那麼難。

青春藏了自己

青春是從那些諸多詰問中封存：「會有人愛我嗎？」「我會活下去嗎？」「我該出櫃嗎？」「我可以喜歡自己嗎？」「他們會跟我當朋友嗎？」。我們曾汲汲營營地渴望愛與被愛，曾用力地渴求認同，也曾萬念俱灰地自我放逐。

不禁會想，只要過去曾有人跟我說，或者跟所有人說：在不侵犯到任何人的前提下，你可以是任何自己喜歡的樣子，這樣就好了，我就不用練習學男生說話、學男生走路、學男生吃飯喝水拿雨傘，何況我本來就是男生，也甚至不必擔心喜歡男生就不是一個男生的樣子。

但這些以前沒有人說過，沒有老師有教，甚至老師也鞏固了那個很狹隘、很扁平的「男／女」、「紳士／淑女」、「陽剛／陰柔」框架，而我有超過三分之二的青春，都耗在這上面了，幾乎精疲力竭，才發現原來我可以擁抱我最真實的樣子，那個藏在青春裡的我。

所以為什麼性平教育是重要的，因為被迫成為刻板印象中的樣子，是那麼不自由，要承受那麼多「你到底是不是一個男生啊」的訓練與審查，葉永鋕就是這樣離開的不是嗎？而《性別平等教育法》就是「玫瑰少年」為這個時代所留下最珍貴的文本：告訴我們可以成為多元的樣貌，可以有豐富的特質，同時也提醒每一個大人，看見並尊重孩子心靈。

性平教育不會讓孩子「變成」同志，因為「變成」這個動詞的本質是帶有強制性的壓迫，就如同我自己和許許多多具有不同性別氣質、性傾向的孩子，被迫變成一個主流價值期待的樣貌。「平等」的理想目標，就是全然的自由，所以性平教育所致力的，是讓每個孩子都能無所界定而坦然地活出快樂的自己。

關於這次的公投

我無法稱他們為「愛家」公投，他們的行為，是扼殺所有愛，消滅了家的包容可能。他們不只拒絕了多元性別的可能，更是惡意否定了每個生命一路走來，因為「做自己」所受到的傷害、不公義、恐懼、痛楚；他們放肆而輕賤地談著葉永鋕，就如同侯友宜輕蔑地談論鄭南榕、徐自強，那不僅是無恥，還是最存粹的邪惡。

但偏偏11/24的選舉結果，可能會讓這些惡意得逞。催票文已經夠多了，我不打強心針，只打預防針：

請不要被擊潰，請好好活下來

如果選舉的結果真的不樂觀，請讓我們一起沮喪，我們可以一起哭，一起失眠，一起怒吼，甚或一起衝去立法院或衝去哪裡也好，一起輸不起，一起變成連戰與邱毅，都好。

但也請讓我們一起活下來，發洩、頹靡、腐爛個三天、一星期、幾個月、半年⋯⋯慢慢振作，慢慢找回自己的腳步，好好療傷，重新洗鍊出自己生命的樣貌與價值，緩緩痊癒，重新戰鬥。

「請好好活下來」聽起來很像心靈雞湯靜思小語，講起來好彆扭，但我之所以這樣說，是因為為他們而死不值得，絕對不值得，這已經不是崇尚烈士的時代，殉道的生命再悲情，也都只是被輕輕帶過，我們再也無法用自己的一條命，去喚起一些什麼了。

所以真的能改變結構的，就是活下來。

我們要活下來給那些還沒長大的孩子們看，告訴他們，你可以長大，會有人愛你；告訴他們，儘管格格不入，我們依舊能站上屬於自己的舞台；告訴他們：做自己，沒關係。然後帶著他們，一起打拚創造一個合宜我們本質的社會，打造一個大家都能自由活著的世界。

願心靈都能安好，願我們都能自由。

（此文為擴寫版，初版文章原刊於青春藏了誰）

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航