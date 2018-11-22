因市長辯論而浮上檯面，兩個「高雄最邊緣化的漁港」如何轉型？

文：吳信漢

高雄漁港的詳細數目確實不重要，其他小漁港沒聽過也不是太大問題，因為過度瑣碎的東西也確實讓下面的人來執行就好。但是這兩個高雄最邊緣化的漁港，確實和整體高雄「工業政策」、「漁業走向」、「文化產值」和「地方發展」有大大的關係，因辯論而浮出這兩個讓筆者長期關注的地方，確實值得深思。

之所以說他是邊緣化，除了他是高雄最南端的兩個漁港之外，許多高雄人可能也沒聽過「汕尾」和「中芸」這兩個地方，因為真的太偏僻，而且人口出走也愈來愈嚴重。向來走田野調查路線的筆者，這裡確實也來過不少次，如果說紅毛港聚落已經消失在高雄市的歷史中，而大林蒲遷村是現在極度迫切要面對的問題，那麼大林蒲以南的這些漁港（鳳鼻頭、港埔、中芸、汕尾）和地方若再不重視，這裡難道不會變成下一個大林蒲嗎？

工業觀點

「林園區」早在好幾十年前就被政府劃設為石化重工業區，鼻子靈敏的人只要經過工業區周圍，都會明顯聞到一股酸味，更何況筆者不算是鼻子靈敏的人，這也是筆者多次走訪林園帶來最衝擊的印象。

幾十年前的林園人多從事漁業為主，也因為工業長期污染和被邊緣化，投入漁業的人口變少是一回事，人口驟減和聚落荒涼才是更嚴重的問題，中芸地區較靠近林園鬧區還算比較好，但筆者依舊記得當時走到汕尾地區時，那裡簡直是另一個國度，荒涼程度簡直令人難以想像。加上高雄市政府以大林蒲為中心的「南星計畫」政策，這一帶的工業只會更聚集，林園的石化園區已經很嚴重，北邊再加上一個大林蒲，未來工業與林園的共存關係，高雄工業與這兩個漁港的轉型問題確實是很重要的問題，過去中央和地方政府的政策或許有缺失，但往後又要如何解決、轉型並重視？這兩個邊緣漁港真的很重要，也不能不去瞭解，誰都一樣。

Photo Credit:吳信漢提供

漁業觀點

林園的漁港已經沒落，漁業投入人口也變少，加上中芸和汕尾的南邊就是東港，東港是全臺灣知名的重要漁港，不論漁業或觀光產值都不必多說，然而中芸汕尾、東港和小琉球正好形成一個鐵三角，若要振興地方漁業發展，中芸汕尾絕對是最被邊緣化的地方，漁業投入和觀光發展的磁吸效應絕對讓中芸、汕尾更沒落。

地方漁港不可能消失，漁業人口也不可能完全消滅，所以中芸、汕尾最需要的是漁港轉型，要找出他的定位，因為觀光拚不過小琉球和東港，漁業發展依舊拚不過這兩個地方，重點確實在於地方產業轉型，要如何輔導中芸、汕尾漁港轉型，至少對筆者來說非常重要的議題，誰都不能對他沒有概念。

文化產值

因為筆者身為媽祖信徒，林園區的中芸漁港讓筆者非常重視，因為這裡有全臺唯一且僅存的「林園鳳芸宮媽祖海巡」，或許很多人沒有概念，簡單說就是全臺灣唯一媽祖搭乘漁船在海上繞境的活動，這其實已經被列為「高雄市政府無形文化資產」，並且將爭取列為「文化部無形文化資產」，所以這和中芸長久以來的漁港文化有非常大的關係。

如果說我們重視宗教文化所帶來的附加價值，中芸地區的媽祖及漁業文化的結合，如果好好規劃也可以是全臺灣唯一且無法取代的特色，這裡也可以是媽祖文化的發展重鎮。另外很多高雄人可能也不清楚，每年的端午節划龍舟並不是只有愛河才有，中芸漁港也會舉辦划龍舟和相關活動，因為筆者還曾經到現場幫朋友加油，所以從文化角度而言，誰都不能對這個地方沒有概念。

Photo Credit:吳信漢提供

地方發展

因為筆者親自走過，所以筆者知道林園區舊地名叫「頂林仔邊」，屏東縣林邊鄉則是「下林仔邊」，字面上故名思義就是這裡以往樹林遍布，生態環境良好。但是幾十年來中央對於高雄的重工業決策，只讓這裡人口愈來愈少，產業發展愈來愈沒落，筆者不認為賺大錢是這裡的絕對首要，但是地方生活與產業的轉型卻是當務之急，所以這兩個地方能不瞭解嗎？高雄其他小漁港或許可以不太清楚，但對於這裡說不瞭解著實說不過去。或許因為工業污染的緣故，當地人的補貼政策或福利不錯，但是當地人真的需要這個嗎？筆者不能下定論，但卻值得我們思考。

結論：不論任何立場角度，這兩個邊緣小漁港都會是大問題，只是看你從什麼角度來切入。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航