從劇場女神到金馬影后，謝盈萱：表演像是上身與退駕的過程

文字： Eachen Lee、Evelyn Yang

從國立台北藝術大學戲劇系畢業後，謝盈萱的演藝之路已經走過17年，她所主演的劇場售票總是場場秒殺，是人們口中的「劇場女神」。演出過無數舞台劇作品，知名劇目包括非常林奕華的《三國》和《包法利夫人們》、台南人劇團的《Re/Turn》、莎妹劇團的《羞昂APP》等。謝盈萱樂於嘗試不同類型的角色，近幾年更跨足影視，演出《花甲男孩轉大人》裡的史黛西後開始為大眾熟知。

Photo Credit: 誰先愛上他的

2018是謝盈萱演藝生涯綻放的一年。除了因《花甲》入圍金鐘最佳女配角獎，她也首次挑戰大銀幕，在電影《誰先愛上他的》擔當女主角，與邱澤飾演情敵，一舉以新人之姿獲得金馬獎最佳女主角。

劇場女神

她是耳東劇團《服妖之鑑》裡本是男兒身，卻渴望塗上口紅的凡生；非常林奕華《恨嫁家族》裡背負家庭與情感層疊壓力的大姐；也是莎妹劇團《理查三世》裡陰陽兼備的寶塚。

劇場是謝盈萱心中最魔幻的空間，愈簡樸的舞台反而愈能激發她強大的創造力。近20年的劇場經驗，讓她不斷雕磨著演技。跟著劇團南北巡迴演出，一跑就是十幾二十場，每一場演出都像幫助自己進化的過程。她細膩地觀察觀眾的反應，這不僅幫助她內化角色，也同時拋光了對表演的成熟理解。

從舞蹈班到戲劇系

謝盈萱還記得高中一次即興課上，被老師稱讚即興創作能力，並期許她未來可以朝戲劇發展。當時年輕的她沒有多想，考大學時便報考北藝大戲劇系，至此誤打誤撞開始了自己的演藝生涯。在北藝大求學的歲月，同儕們個個獨特，大家卻全然地尊重彼此，在這樣安心的環境裡她逐漸打開心房，也放心地把自己交給了劇場。

在演出後台，當其他演員們放鬆地聊著天時，謝盈萱卻總是安靜地坐在角落，對她來說這是一種屬於自己的儀式，她說：

「表演像是上身與退駕的過程，每個人有不同的方式。」

不習慣夜生活與交際應酬，沒戲的空檔日子，謝盈萱便看書、看電影、學習新才能，她做的所有事都是為了下部戲、下一個角色的臨摹。學生時代謝盈萱騎機車時把劇本放在腳踏墊上，紅燈抓時間拿起來背；如今已是劇場前輩的她，走路通勤時依舊默唸著劇本。

電視演出累積人氣

謝盈萱總說以身為劇場人為傲，期望打破外界對劇場演員表演浮誇的既定印象。在她心中，每個演員領略到的表演方式相異，即便是電視劇也同樣存在著所謂「浮誇」的演技。跨足劇場和影視對謝盈萱來說，只是在不同媒材中尋找可以被融入的形式，殊途同歸，終是不突兀地呈現角色。

2011年，謝盈萱開始接演電視劇，從多部公視戲劇開始，直至2015年以《麻醉風暴》的宋邵瑩一角獲得金鐘獎女配角提名，正式得到肯定，隨後也獲得演出《荼蘼》張姐的機會。謝盈萱認為自己是名「入世」的演員，她喜歡在路上觀察大眾，也渴望和各式各樣的人交流，她想接觸生活百態，而非高傲地閉門造車。

當初能夠加入《花甲》劇組，是因為瞿友寧導演觀賞了謝盈萱的舞台劇演出，從她身上發現史黛西的存在，才得以成為關鍵一角。她曾分享：「或許因為我來自中部，看過大大小小的史黛西，因此從中感受到角色的熟悉和陌生。」演出《花甲男孩轉大人》除了讓她純熟的演技再次被看見，提名金鐘獎最佳女配角，史黛西這個角色也讓謝盈萱成為家喻戶曉的演員。

跨足大銀幕

首次演出電影主角《誰先愛上他的》劉三蓮，便獲台北電影節最佳女主角獎、第55屆金馬獎最佳女主角。第一次擔綱電影女主角的謝盈萱，崩潰面對老公在外頭的男友小王，一面忍受叛逆期的兒子，電影《誰先愛上他的》中她細膩詮釋中年婦女的焦慮和抓狂。謝盈萱也感謝同樣是劇場出身的導演徐譽庭願意找她演出，在編劇呂蒔媛強勁刻畫下，賦予這個角色豐富層次，讓謝盈萱得以用力發揮。

曾在採訪中被問及從劇場轉戰大螢幕的心得，和如何調整表演方式，她說：「其實還好，從劇場轉電影，因為身邊的導演都蠻照顧的，我也還在學習新的表演方式。」謙虛的謝盈萱總是時時刻刻提醒自己不能停止學習，她也喜歡看綜藝節目，和時下流行保持接觸。「演員必須要和社會接軌，任何資訊都不能錯過！」

謝盈萱以謙虛又深度的姿態在演藝圈闖蕩17年，從劇場、電視劇、再跨足到電影，這條路雖然艱辛，她卻始終抱著一顆純粹熱愛表演的心走著。除了一路上遇到許多貴人，謝盈萱絲毫不馬虎，扎扎實實演好每一句台詞，更是她能受人敬愛的基本功。

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷