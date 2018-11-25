你永遠猜不到他下次要拍什麼：李安無法定義風格的13部電影回顧

文字：Eachen Lee、Lois Yeh

李安，這個家喻戶曉的名字，代表的是「台灣之光」，也是唯一兩度獲得奧斯卡最佳導演獎的亞洲導演，甚至還有一顆小行星以他命名。然而，細數名導風格，蔡明亮前衛大膽、王家衛唯美孤獨、侯孝賢寂寞蒼涼，李安的風格卻似乎難被定義。他游刃有餘地大幅度跨越多元的題材，每一部作品都處理得細膩深刻，且將箇中情感拍得讓東、西方觀眾都能理解。以下就帶讀者們回顧李安多元的電影風格。

起點：「父親」三部曲

李安1984年畢業於紐約大學電影所後，儘管畢業作品受到注目，卻始終沒有片約上門，失業長達六年。期間，他寫下多部劇本，不斷找片商碰運氣，終於在1990年憑《推手》和《囍宴》，入選新聞局優良劇本，吸引到中影副總經理徐立功的注意。

1991年，李安拍攝第一部長片《推手》，正式開啓了導演生涯，取得叫好又叫座的成功後，緊接著又推出《囍宴》、《飲食男女》。這三部片共同的主題，都在描述傳統華人家庭觀念在現代社會受到的衝擊，尤其側重「父親」的形象，而且父親的角色皆由已故演員郎雄飾演，所以又被稱為「父親三部曲」。

#01：《推手》（1991）

《推手》敘述華人父親和美國媳婦之間的溝通障礙及文化差異。本片不只取得票房上的成功，也獲得金馬獎八項提名，及亞太影展最佳影片獎的肯定。

李安曾自言，父親對他的影響深遠，自己也和無數華人一樣，對原生家庭、親子關係的感受是很複雜的，懷著既感恩、尊敬，又充滿抗拒、叛逆的糾結心理。他也誠實地自剖，是透過拍完父親三部曲，才終於解開了自己心中對父親、家庭與傳統價值的羈絆。

「郎叔」扮演的父親，不只對李安來說意義重大，也成為無數影迷心中最具代表性的父親形象。郎雄過世時，李安還說：「我很少用同樣的演員，只有郎叔，只要他在世，我拍的華語片都有他。尤其是前面的三部曲，第三部《飲食男女》是為了他拍的。這是我唯一一次這麼做。」

#02：《囍宴》（1993）

《囍宴》是美國華裔同性戀者被父母逼婚的故事。這樣一個極具矛盾、衝突性的題材，卻被李安溫柔地寫成了一個有歡笑也有淚水、有痛苦卻也有溫情的家庭喜劇。

李安憑本片贏得了第一座柏林金熊獎，同時也入圍金球獎和奧斯卡獎最佳外語片。除了國際獎項之外，他也拿下金馬獎最佳影片及最佳導演獎，短短兩年間，迅速成為台灣電影界最受矚目的後起之秀。

#03：《飲食男女》（1994）

1994年，李安與徐立功再次合作打造《飲食男女》，場景從美國搬回台北，劇情描繪一個家庭中成員之間的矛盾，以及現代都市中的人際互動。這部電影再次廣受好評，也讓李安連續兩年同時在金球獎和奧斯卡獎獲得最佳外語片的提名。好萊塢更在2001年，買下這部電影的版權，翻拍成《玉米粉圓餅湯》（Tortilla Soup）。

李安的前三部電影，沒有鉅額的資金和先進的器材，卻憑著優秀的劇本、演員，以及李安用鏡頭說故事的長才，拍出了同時在商業上、藝術上備受肯定的經典作品，也奠定了他雅俗共賞、真摯深刻的作品特色。

#04：英國古典歷史劇——《理性與感性》（1995）

李安前三部電影作品的成功，為他拿到了進入好萊塢的入場券。1995年，他受邀執導改編自珍奧斯汀小說的同名電影《理性與感性》。李安於本片中與實力派女星艾瑪湯普森（Emma Thompson）、已故的「石內卜教授」艾倫瑞克曼（Alan Rickman）、英倫情人休葛蘭（Hugh Grant）及當時初出茅廬、還沒接演《鐵達尼號》的凱特溫斯蕾（Kate Winslet）合作。

據聞，《理性與感性》的製作人Lindsay Dora是看了李安的《囍宴》，深受他的有趣和浪漫所吸引，而選中他來擔任本片的導演。看這部由艾瑪·湯普森改編的劇本後，李安對他們說：「我要讓這部電影重重地擊碎人們的心，他們得花上兩個月的時間才能痊癒。」

令好萊塢驚豔的是，李安和其他在好萊塢闖蕩的華人電影工作者不同，並不靠拳腳功夫來吸引西方觀眾，反而具有濃厚的人文色彩，藝術性強，而且人物心理的刻畫格外出色。本片的成功更重新引起了人們對珍奥斯汀作品的興趣，許多類似題材的作品如《傲慢與偏見》接連問世，但李安的《理性與感性》始終被評為史上改編珍奧斯丁作品最成功的電影。《理性與感性》也為他贏得第二座柏林金熊獎，七項奧斯卡提名，最終則獲得金球獎最佳戲劇片獎與英國BAFTA最佳影片獎。

#05：美國家庭倫理劇——《冰風暴》（1997）

1997年，李安完成了他到目前為止最受影評人讚譽的一部電影《冰風暴》。故事以70年代的美國為背景，以苦樂參半又不失風趣的眼光，敘述一個家庭內外的崩解。本片結構嚴謹、氣氛凝重，含蓄地體現了那個年代的種種矛盾與不安，凸顯出大環境給人的無力感。本片中還可以看到前任「蜘蛛人」陶比麥奎爾（Toby Maguire）走紅前的青澀模樣。

李安本人則以「尷尬」兩個字形容這部電影的精神：「1973年是美國最尷尬的一年：有尼克森、有保守的中產階級、越戰確定挫敗、經濟上停滯膨脹，還有能源危機。然而，尷尬可以是一種深刻而具啟迪性的經驗。」儘管這部電影展現了李安高度的藝術內涵與技巧，奠定了他在美國電影界的一席之地，票房上卻不盡理想，可說是一次精彩但留有遺憾的嘗試。

#06：美國南北戰爭：《與魔鬼共騎》（1999）

李安的下一部作品，挑戰了高難度的題材——美國南北戰爭。這部電影描述幾個年輕人在戰爭前後的成長歷程，不從戰場上廝殺切入，反而帶觀眾在人際關係裡了解這場戰爭，刻畫了人性的矛盾。

在李安細膩內斂的敘事之下，本片節奏徐緩動人，那些矛盾未被尖銳化，卻更令人沈吟思索，餘韻無窮，還曾被美國影評人喻為「史上最好的南北戰爭電影」。可惜的是，這部電影僅管影評口碑依然熱烈，票房卻和前一部作品《冰風暴》 一樣慘敗，招來了「曲高和寡」的感慨和批評。

#07：中國武俠片——《臥虎藏龍》（2000）

李安在美國闖蕩，拍了三部片後，拍攝父親三部曲的老搭檔徐立功邀請他回到亞洲，拍中國傳統的武俠電影。李安很高興能有機會實現兒時的夢想，便一口答應接下《臥虎藏龍》的拍攝計畫：「《臥虎藏龍》是我多年來一直想實現的夢想——置身於中華大地，得地利人和之優勢，拍一部用心於傳統文化與感情的武俠片。」

李安的武俠片，獨到之處在於「俠義」的境界意蘊與細膩平常的人際糾葛。李安一反自90年代起「重武輕俠」的風潮，不做只重其形的武打花招和特效，而是以較文藝、深層，且富有詩禪的長鏡頭，搭配武術指導袁和平「快、狠、準，簡潔有力、花招較少」的武術風格，不僅盡顯中國武術的力與美，也帶領觀眾領略武俠更豐富、更人性的精神意涵。

《臥虎藏龍》上映後，取得驚人的成功，在許多國家（包括美國和英國）成為有史以來最賣座的外國電影，並成為全球華語片收入最多的電影。此外，本片更獲得奧斯卡獎十項入圍，其中包括大獎：最佳影片獎、最佳外語片獎與最佳導演獎，成為史上入圍奧斯卡最多獎項的外國電影，最終拿下最佳外語片獎及三個技術獎項。

#08：漫威英雄片——《綠巨人浩克》（2003）

李安於2003年回到好萊塢拍攝《綠巨人浩克》。這是他第一部大成本的電影作品，得到的評價卻相當兩極，更有人稱這是李安的「黑歷史」。本片上映後，口碑和票房都不佳，帶給李安極大的打擊，甚至讓他萌生退意，最後在父親的鼓勵之下，才打消退休的念頭。然而，《綠巨人浩克》真的這麼失敗嗎？

其實，李安拍《綠巨人浩克》時是帶著強烈的企圖心，做了一個大膽的嘗試。他並不想拍常見的超級英雄商業大片，而是看中了綠巨人這個角色非比尋常的複雜人生，以及他身上種種待挖掘、引人遐思的故事。他試圖跳脫超級英雄電影原來的框架，極力拍出一個不幸的男人，如何被自己無法控制的超能力撕裂，以及這其中的荒誕。此外，李安最擅長處理的，是細膩的人際關係和情感，因此「父子情」在本片中變得突出，原本漫威迷最期待的動作戲不再是重點，也難怪惹得粉絲紛紛給予差評。面對這次堅持忠於自己的理念，卻鎩羽而歸，李安也不禁嘆自己是「做了烈士」！

#09：同志情事——《斷背山》（2005）

揮別《綠巨人浩克》的挫敗，李安接著投入小成本的製作《斷背山》，劇本根據入圍普立茲小說獎的短篇故事集《斷背山：懷俄明故事集》所改編。僅管一開始找不到資金，還被人視為笑話，但李安讀完原著後深受感動，表示斷背山上有一種神秘的情感，讓他告訴自己，無論如何一定得拍這部電影。本片再次展現李安探索人心深處的能力，且在上映後引發熱烈關注和討論，票房上也大獲成功，橫掃國際上71個獎項，其中包括威尼斯金獅獎，以及其他52個提名，成為當年度最風光的電影。這也是李安首次贏得奧斯卡導演獎，成為第一位獲此殊榮的亞洲人。

李安在訪談中也多次透露關於演員們的種種趣聞。關於傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal），李安說他「很適合演浪漫愛情故事」。希斯萊傑（Heath Ledger）則是「一進門就想立刻演給我看，他還告訴我，他叔叔跟主角艾尼斯很像，都是非常有男子氣慨卻又恐同的同志，也在農場工作。」

女性角色的部分，李安各面試了20到30位演員，然而蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）第二個進來試鏡時，李安就一眼看中了她。至於安海瑟威（Anne Hathaway），李安坦承：「我其實並不熟悉她演過的作品。試鏡前，環球的選角導演還跟我說：『下一位進來的演員會先為她的穿著打扮道歉，讓她道完歉再開始試鏡。』」原來安海瑟薇那時正在拍《麻雀變公主2：皇家有約》，只能利用午餐時間來參加試鏡，所以才會穿得像公主，又畫了大濃妝。

#10：民國諜報片——《色·戒》（2007）

拍完《斷背山》，李安回到東方，拾起張愛玲的短篇小說《色戒》，以二戰期間被日本佔領的上海為背景，繼續探索情慾與人性。李安不只找來香港影帝梁朝偉、實力派女星陳沖、偶像巨星王力宏主演，更挖掘了一塊璞玉，以「王佳芝」一角將新人湯唯捧上國際。儘管這部片受到的關注，大多來自於露骨的性愛畫面，但李安確實藉電影中三段大尺度的情慾戲，將諜對諜的戰慄、淒輓的愛情與大時代的動盪表現得淋漓盡致。而他不受制於張愛玲文字的魔障，不死守小說的章法，而是另外挖掘出文字底下的惆悵幽恨，也令《色戒》成為改編張愛玲小說的電影中最成功的一部。

然而李安亦坦言拍攝《色·戒》時，承擔極大的心理壓力，因為擔心片中的「色」，會使他在道德上被指責，也擔心朋友與親人將會如何看待他。但他同時表示自己無法迴避這個問題，因為拍電影是觸探自我內心深處很複雜的東西，要將這些表現出來不能講道德，也不能講法律，而是其中的模糊地帶。他還強調：「這就是藝術！」《色·戒》最終為李安贏得生涯中第二座威尼斯金獅獎，也在金馬獎上大放異彩，獲得七個獎項，成為當屆最大贏家。

#11：嬉皮年代——《胡士托風波》（2009）

《胡士托風波》描述1969年夏天，艾略特泰柏承辦胡士托音樂藝術節，起初以為只有五千人出席，卻吸引了50萬人次的故事。電影中細膩呈現嬉皮時代，年輕人放浪不羈、崇尚自由的特色，同時也生動描繪了父母和兒子三人間的家庭關係，以及主角個人的生命探索。與李安前幾部較沈重、抑鬱的作品相較之下，本片顯得更單純、浪漫、輕鬆，然而片中所呈現的呼麻、吸食迷幻藥等放縱狂歡，也相當程度上挑戰了社會禁忌。

#12：奇幻哲學——《少年Pi的奇幻漂流》（2012）

《少年Pi的奇幻漂流》是李安首次拍攝的3D電影，故事改編自加拿大作家揚馬特爾的同名小說。電影主要在印度和台灣拍攝，其中，許多場景都是在台中的水湳片場完成。李安甚至耗資1億5000萬元台幣，搭造了一個長75公尺、寬30公尺、深3公尺的造浪池，以製造數百種浪形。談到在台灣拍片，李安這麼說：「我拍片習慣留下一些軟硬體。我帶來的是全世界最好的創作團隊。我想把好東西留在台灣。」

該片在全世界受到廣泛歡迎，無論基督徒、穆斯林、佛教徒，還是其他宗教信仰者，都各有領受和感動。李安表示，每個人的生活、信仰、經驗都不一樣，所以大家看這部電影，想像和解答的方向都不一樣，而重點是「在面對困苦和疑惑的時候，我們要怎樣抓住一個可以信仰的力量？」此外，他也認為，「上帝在哪？」、「為什麼有人類？」、「存在的意義」等問題，很難用理性去討論，但做為電影人，他喜歡去多方探究，因為生命與靈性有關，沒有靈性的生命則是黑暗、荒謬的。

本片在首映當天便開出亮麗票房，並入圍奧斯卡11個獎項 ，讓李安再次獲得奧斯卡最佳導演的殊榮。

#13：最新攝影技術——《比利林恩的中場戰事》（2016）

Photo Credit: Billy Lynn's Long Half Time Walk， Harper's BAZAAR提供

《比利林恩的中場戰事》因採用突破影史的 3D、4K 高畫質、每秒120 幀的規格拍攝，而造成全球轟動。儘管影評、觀眾對於全新超高畫質的科技有擁護也有批評，但李安的勇於嘗試的確為影史翻開嶄新的一頁。他在訪談中表示：「如果能夠看得更清楚，銀幕上的故事就會成為觀眾自己的。」這個作法打破了電影過去的陳規，不再是導演要觀眾看哪裡，觀眾就看哪裡。這樣的做法，會讓觀眾產生第一人稱的主觀，每個觀眾也就成為主角，投射出強烈的認同感，因此更加理解年紀輕輕成為戰爭英雄，歸國後卻在光環與榮譽的包圍下，逐漸看清戰爭的真面目的比利林恩面臨的掙扎和失落。

即將上映：科幻動作：《雙子殺手》（2019）

李安的新片目前正在緊鑼密鼓地籌拍當中，預計將在明年上映。《雙子殺手》描述一位已屆中年的殺手被指派暗殺任務，但他的暗殺對象卻是比自己年輕數十歲、能力正值高峰的自我複製人。本片主角陣容確定由威爾史密斯（Will Smith）、《星際特工》指揮官克萊夫歐文（Clive Owen）以及《冰血暴》女星瑪麗伊莉莎白文斯蒂德（Mary Elizabeth Winstead）組成。

回顧李安近30年的電影路，他始終堅持自己的理念、踏實築夢，而且從不打「安全牌」，反而不斷突破自己的舒適圈，在各種不同的題材、片型、文化、製作團隊間轉換、嘗試。有人批評他沒有自己的風格，他卻沈穩又從容地說：「風格是讓那些沒有風格的人去擔心的。」 其實，真正領會李安作品的人，便會知道，他的風格從來不變，不論說的是哪種故事、跳到了哪個時空，他作品的核心永遠都是直指人心、啟迪人性的。

在電影的世界裡走過數十個寒暑，李安笑言自己從來不覺得自己成為了電影的主人，而是電影永遠的奴隸。他總是很謙卑，說自己不懂的太多，總是在學習。歲月在他的鬢髮、面容留下痕跡，但他的認真、毅力與敏銳，讓他活成了「世界上唯一扛得住歲月摧殘的就是才華」這句名言的最佳見證。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷