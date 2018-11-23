今天對政治冷感，會害到20年後的你

有很多人對政治相對冷感跟不關心的原因，是覺得很多事情再怎麼努力跟再怎麼投票，都不會有所改變，該怎麼樣的還是會怎麼樣，該貪污的還是會貪污，他的生活還是一樣這樣過，薪水還是一樣是這樣拿，不會有變化。

我卻不這麼想。

這次金馬獎的中國台灣的爭執，如果放在50年前的情況可能大大不同，可見得政治不是沒有變化，而是進程緩慢，過去不民主自由，到現在能說中國台灣，過去一黨專制，現在連民進黨都輪替後又可能要跌下來了，這些改變，都是有無數的民眾參與，農運、工運、學運等，促成了許許多多的改變。

那有人又說了，就是因為進程緩慢，所以他的薪水不會有什麼明顯的改變，所以不用關心政治，我必須得說，沒錯，如果你已經到了30、40歲以上，你的薪水能不能再漲，大部分可能就是要看你自己的努力了，因為這個階段，國家能給你的影響已經不是那麼大，國家影響你是什麼階段？在我看來，最大的是求學階段。

蔡玉真有踢爆過去包括韓國瑜在內有許多立委，「厲害」的跟台糖以一坪8塊的低價租地，辦了很多學校，開始影響全台灣的人，學校一多，念出來的學生很多都空有文憑，可是文憑跟他所學的科系，卻不是賺錢的保證，而在那些唸完重複性質多到爆科系的學生，大多不是做相關的職務？所以別說政治不會影響你，他已經在你以為一切正常的地方影響你了。

你可能還以為文憑沒用無法加薪，是你自己選擇的人生，是「大環境的正常」，有的人的確是不努力沒錯，但也有很多人很努力很認真的唸完大學，但他成功之處，卻跟他的科系無關，甚至博士去搶垃圾車人員。反觀國外有很多國家，是把大學真正的做職業分工，比如有鐵路大學、造船大學、汽車大學、航空大學等等，是真正在這些國家發展一定會需要的尖端人才來做分類，你只要認真唸完，畢業要不是高薪受僱於國家，就是有相關產業的企業來高薪挖角你，教育才是高薪的根本。

當你的文憑有如一張廢紙，而你又沒有專業技能或才能時，你只剩下勞力型的工作，而這種用雙腳雙手做的事情替代性太高，加薪空間很有限，這都是在商言商的殘酷事實。

所以我可以很肯定的告訴大家，如果你已經30歲以上，那麼你後半的人生大約定型了一半，要有突破，「靠自己」的部分比較多，但既然如此，為什麼我們還要用這種進程緩慢的長期時間來關心政治，畢竟回頭看看，才4年的光陰，就有不少當初太陽花學運而覺醒的青年，又就縮回去過「卡實在」生活了，果然十分實際。

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你年輕時對政治人物的監督，會影響到你老時的生活

可是現在的時代，就如同當年立委有辦法辦學的時代，許多不好的從政者，仍然用他們的辦法，挖國家的牆角，圖他們的私利。

這樣的結果，會在未來的20年後影響到你，跟你的小孩，有一天你也會老，可是你長期不關心政治，所以可能等你老的時候，你的縣市都還沒有在這漫長的時間裡面，做好對你最有利的長照政策，不是每個縣市，都像台北一樣這麼幸運。

你不關心政治，你不努力跟大家一起長期奮戰，等到有一天你需要的時候，你就只能抱怨國家爛，就如同你年輕時抱怨國家爛，爛到你老了要幫助，不好意思，你得跟你年輕時一樣，靠自己，自己努力。

可是年輕時有體力能工作，有健康，再怎樣都能靠自己，老了沒工作沒收入了，別笑人家要那1500元敬老金，說不定到時你滿心期盼的，就是用那筆錢去買煙酒麻痺自己，而你的後代，在他小的時候根本什麼都不知道，因為你不努力改變國家，讓他受到和古早時代一樣的教育，你的小孩要唸大學時，再去看那些換來換去名字相似、科系名稱也類似的學校。

這些事實，是到了你30歲人生定型以後才會逐漸了解，然後你就是要靠自己。

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不關心政治的人，其實才是傻子

如果國家只把你墊高20分，其他80分要你自己去拼，這有多麼辛苦？如果從一開始，國家就把你墊高了50分，你的人生就輕鬆了許多。為什麼有錢人的小孩都要出國念書，而台灣的小孩還想不懂這些道理，你說學校不好，他還會捍衛學校，但那所學校說不定根本就是哪個立委或財團的金雞母。

這就是這個社會背後運作的事實，你不關心政治，你覺得政治很髒，聊政治很沒意義，那是你的選擇，但是你不努力，你的未來，你的小孩，就是站在20分的低台階過人生，可能他再怎樣，都註定要過低薪過勞的人生。

如果你喜歡躺在舒適圈裡，給糟糕的人控制國家大局的方向，進而糟糕的影響自己的人生，那麼你可以繼續抱著那種「再關心政治有什麼用，我的薪水又不會增加」的心態想法，但你要有所心理準備，因為那些努力的人不是傻子，浪費自己的時間？浪費自己的心力？

不，傻的可能是不關心是你。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航