專訪AIT主席後自己下架影片，TVBS稱「高度爭議」的內容是什麼？

美國在台協會AIT主席莫健日前接受媒體專訪，主題是談台灣選舉，結果影片播出後，遭到採訪媒體其中之一的TVBS將影片從網路上下架，引發熱烈討論，國家傳播通訊委員會NCC今（21）日也找TVBS約談說明，並要求TVBS提供討論下架的會議紀錄。

有些人認為，被下架的關鍵在於，莫健在訪問中說了：「很顯然有在台灣的外部勢力試圖改變輿論、傳遞不實訊息，這是危險的。」（There obviously are attempts by external powers here in Taiwan to try and alter the debate and to spread false information, and those are dangerous.）這樣一段話。

（中央社）TVBS日前下架AIT主席莫健談台灣選舉影片，NCC今日找業者到會說明約1小時，NCC表示，TVBS稱「因採訪未盡完整」，為避免爭議而下架，後續將請業者補齊相關開會會議紀錄。

美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）日前接受TVBS專訪時論及台灣選舉，但TVBS播出後就從網站下架，此事經媒體披露，以「專訪被消失的內幕」標題大幅報導，引發討論。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天下午找來TVBS到會說明，全程約一小時，副主委翁柏宗表示，AIT主席莫健是重要人物，這種專訪影片具備高度新聞性，為何在電視台播出後，影片放在自家網站後卻又突然下架，業者需要說明相關內控決策過程。

翁柏宗表示，TVBS到會說明新聞編輯台有針對這則新聞下架與否開專案會議討論，但認為新聞採訪未盡完善，為避免爭議，最終才決議下架。他說，既然業者確實有召開會議討論，因此NCC將要求TVBS提供相關會議紀錄資料，目前暫無開罰打算。

AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）今天也告訴中央社記者，AIT並未對TVBS做出任何施壓要求。AIT僅向業者詢問莫健專訪影片從TVBS官網移除的原因。

TVBS在19日透過聲明稿表示，TVBS於11月9日、10日多次播出莫健專訪，其中莫健表示，「顯然有外在勢力，試圖在台灣改變輿論風向，並散播不實資訊」的說法，引發國內多位重量級學者的嚴重質疑。TVBS基於新聞中立，對於有高度爭議的新聞，內部編輯政策是以下架網路新聞的方式處理，以免被外界政治操弄。

TVBS強調，決策過程沒有任何外力介入，更沒有「被施壓遭下架」的事。TVBS也呼籲「外部勢力」現在不該藉由一再炒作這個「假議題」來對媒體施壓，干涉媒體的新聞自由。

《風傳媒》報導，在TVBS下架影片之後，AIT在臉書放上訪問影片，熟悉台美關係人士透露，AIT透過管道取得被下架的新聞，刻意放上臉書，除了是給TVBS難看，更是要證明台灣輿論確實有外在勢力在操弄。

至於影片之後還會不會重新上架？《上報》報導，NCC的翁柏宗表示，TVBS並未說明，是哪部分查證不足，也沒說明細節補足後會不會重新上架，後續會要求TVBS提供相關會議記錄；同時他也強調，以NCC立場，不會介入新聞內容，也不會強迫上架，更沒有開罰的打算，僅就事實去瞭解內控機制與決策過程。

《自由時報》報導，立委劉世芳今天也針對此事質詢陸委會的看法，陸委會主委陳明通則針對這件事情提出3點說明，第一是中共以各種方式介入民主國家的選舉，已經是國際社會普遍認知公認的事實。

第二是中共慣常在台灣選舉前藉機製造事端，過去更以對台軍事演習，以及嚴詞批判企圖干擾或影響選情，台灣民眾對此非常反感。第三則是對於各別新聞媒體處理方式可受公評，陸委會不予評論，AIT已經將莫健專訪公開在網站上，各界自行瀏覽，也感謝美方對此事的關注。

劉世芳問及，台灣文化界及媒體界只要碰到與中國相關事務，就會自己限縮，不需要接到對方電話或公文，就會自認為「這不要報導，報了不好」，影響已慢慢滲透到內部，陸委會如何看待？

陳明通強調，民主不是天上掉下來，人民要享受民主必須對民主價值堅持，自我限縮是對民主價值的傷害，最後更會斷送民主。

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核稿編輯：楊士範