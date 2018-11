專訪AIT主席後自己下架影片，TVBS稱「高度爭議」的內容是什麼？

美國在台協會AIT主席莫健日前接受媒體專訪,主題是談台灣選舉,結果影片播出後,遭到採訪媒體其中之一的TVBS將影片從網路上下架,引發熱烈討論,國家傳播通訊委員會NCC今(21)日也找TVBS約談說明,並要求TVBS提供討論下架的會議紀錄。

有些人認為,被下架的關鍵在於,莫健在訪問中說了:「很顯然有在台灣的外部勢力試圖改變輿論、傳遞不實訊息,這是危險的。」(There obviously are attempts by external powers here in Taiwan to try and alter the debate and to spread false information, and those are dangerous.)這樣一段話。

(中央社)TVBS日前下架AIT主席莫健談台灣選舉影片,NCC今日找業者到會說明約1小時,NCC表示,TVBS稱「因採訪未盡完整」,為避免爭議而下架,後續將請業者補齊相關開會會議紀錄。

美國在台協會(AIT)主席莫健(James Moriarty)日前接受TVBS專訪時論及台灣選舉,但TVBS播出後就從網站下架,此事經媒體披露,以「專訪被消失的內幕」標題大幅報導,引發討論。

國家通訊傳播委員會(NCC)今天下午找來TVBS到會說明,全程約一小時,副主委翁柏宗表示,AIT主席莫健是重要人物,這種專訪影片具備高度新聞性,為何在電視台播出後,影片放在自家網站後卻又突然下架,業者需要說明相關內控決策過程。

翁柏宗表示,TVBS到會說明新聞編輯台有針對這則新聞下架與否開專案會議討論,但認為新聞採訪未盡完善,為避免爭議,最終才決議下架。他說,既然業者確實有召開會議討論,因此NCC將要求TVBS提供相關會議紀錄資料,目前暫無開罰打算。

AIT發言人孟雨荷(Amanda Mansour)今天也告訴中央社記者,AIT並未對TVBS做出任何施壓要求。AIT僅向業者詢問莫健專訪影片從TVBS官網移除的原因。

TVBS在19日透過聲明稿表示,TVBS於11月9日、10日多次播出莫健專訪,其中莫健表示,「顯然有外在勢力,試圖在台灣改變輿論風向,並散播不實資訊」的說法,引發國內多位重量級學者的嚴重質疑。TVBS基於新聞中立,對於有高度爭議的新聞,內部編輯政策是以下架網路新聞的方式處理,以免被外界政治操弄。

TVBS強調,決策過程沒有任何外力介入,更沒有「被施壓遭下架」的事。TVBS也呼籲「外部勢力」現在不該藉由一再炒作這個「假議題」來對媒體施壓,干涉媒體的新聞自由。

《風傳媒》報導,在TVBS下架影片之後,AIT在臉書放上訪問影片,熟悉台美關係人士透露,AIT透過管道取得被下架的新聞,刻意放上臉書,除了是給TVBS難看,更是要證明台灣輿論確實有外在勢力在操弄。

至於影片之後還會不會重新上架?《上報》報導,NCC的翁柏宗表示,TVBS並未說明,是哪部分查證不足,也沒說明細節補足後會不會重新上架,後續會要求TVBS提供相關會議記錄;同時他也強調,以NCC立場,不會介入新聞內容,也不會強迫上架,更沒有開罰的打算,僅就事實去瞭解內控機制與決策過程。

《自由時報》報導,立委劉世芳今天也針對此事質詢陸委會的看法,陸委會主委陳明通則針對這件事情提出3點說明,第一是中共以各種方式介入民主國家的選舉,已經是國際社會普遍認知公認的事實。

第二是中共慣常在台灣選舉前藉機製造事端,過去更以對台軍事演習,以及嚴詞批判企圖干擾或影響選情,台灣民眾對此非常反感。第三則是對於各別新聞媒體處理方式可受公評,陸委會不予評論,AIT已經將莫健專訪公開在網站上,各界自行瀏覽,也感謝美方對此事的關注。

劉世芳問及,台灣文化界及媒體界只要碰到與中國相關事務,就會自己限縮,不需要接到對方電話或公文,就會自認為「這不要報導,報了不好」,影響已慢慢滲透到內部,陸委會如何看待?

陳明通強調,民主不是天上掉下來,人民要享受民主必須對民主價值堅持,自我限縮是對民主價值的傷害,最後更會斷送民主。

新聞來源:

核稿編輯:楊士範