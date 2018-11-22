破解迷思：同婚合法後，會有很多愛滋病患來台灣用健保嗎？

隨著公投日期的逼近，開始出現各式各樣的誤解，今天法操將繼續帶大家來破解！這次要談的是有關「健保」的謠言。

迷思：同婚合法化以後，將促使外籍同志愛滋感染者為取得免費愛滋藥物治療，來台與我國同志結婚，進而拖垮台灣的健保。

這種說法其實有很多問題，讓我們從三方面來分析上述迷思：

一、只要符合一定條件就可以加入健保，不一定要結婚

首先，讓我們來看看什麼樣的人可以加入健保。

根據健保署的資訊，只要符合下列的要件，就可以加入健保：

在臺灣地區領有居留證明文件者，應自在台灣連續居留滿6個月之日起參加健保，但合法的受僱者，自受僱日起應參加健保，居留證明文件效期屆滿即喪失加保資格，應辦理退保。 自106年12月1日起，在臺灣地區出生且領有居留證明文件的外國籍新生嬰兒，應自出生日起參加健保，居留證明文件效期屆滿即喪失加保資格，應辦理退保。 配合「外國專業人才延攬及僱用法」於107年2月8日生效施行，對於受聘僱從事專業工作之外國專業人才，其配偶、未成年子女及其滿20歲以上，因身心障礙無法自理生活之子女，經領有居留證明文件，應依附該專業人才自領有居留證明文件之日起參加保。

簡單地說，只要持有居留證明文件且滿一定條件的人，就有參加健保的資格。而要持有拘留文件的方式有很多，並不一定要結婚。如果真的有同志愛滋病患這麼想使用台灣的健保治療愛滋，他可以在同婚合法化前以工作、就學等方式取得居留權，或者乾脆就直接和具有我國籍的異性結婚，又何必等到同婚合法化以後再來呢？

二、仍然必須繳交健保費，愛滋藥物也不是完全免費

另外，外國人如果真的可以來台使用健保，但仍然必須要負擔健保費用。

所謂的保險，是透過多數人共同組成以分散特定保險事故風險為目的的保險團體，來承擔保險團體因為保險事故而生的損害。為了要維持這樣的保險團體可以運作，保險公司透過精密計算風險發生的機率，來決定保險金的金額，因此在正常狀況下，只要是保險承保的範圍，理應都是有算進我們所繳的保費內了。

此外，雖然健保具有公益色彩，而有依經濟能力來決定保費額度的設計，且有些地方政府會提供合於資格的民眾保險金補助，但原則上每個人都必須繳交保費，所以就算能取得愛滋藥物也「必須要付保險金」，並不是完全免費。

此外，依據人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第16條規定，僅確診病開始服藥後的頭兩年會由健保全額支付，但之後的費用患者也必須要自行負擔一部分，所以不會是永久免費。

三、任何人都可能得到愛滋病，不限於同性戀者

愛滋病的傳染，是透過血液、不安全性行為或母子垂直感染的方式傳染。因此即便是異性戀患者，如果從事不安全的性行為也是會得到愛滋病的。而根據研究，在非洲的部分地區，甚至異性戀者的感染率遠高於同性戀者。

因此，認為同婚合法才會導致愛滋病疫情的擴張，這樣的命題基礎就已經是對於愛滋病的了解不足。任何人都有可能得到愛滋病，重點在於有沒有安全的性行為、血液交換等。如果我們以「可不可能得到愛滋」作為是否容許結婚的要件的話，那異性戀者也有機會得到愛滋，是否也應該一併禁止異性戀結婚呢？那又為何不能容許理論上不太可能得到愛滋病的女同性戀者結婚呢？

如果你可以接受異性戀者也會得愛滋，但還是認為同婚合法會有大量同志愛滋病患湧入台灣，那我們可以反過來問：為什麼異性戀的愛滋病患者在過去幾年沒有湧入台灣結婚呢？

疾病不是拒絕相愛的人結婚的理由

在醫學發達的今天，許多過去被認為是絕症的疾病都逐漸可以透過藥物來控制。我們要做的並不是散佈對疾病的恐懼心理，而是應該要讓疾病被認識、被預防才是避免疾病發生的正解。

疾病並不是反對相愛的兩個人結婚的理由，反而應該說：就是因為有疾病，才更顯現出兩個人愛情的堅定。如果兩個人彼此相愛，想要在未來的幾年照顧彼此，那又為何不給予他們祝福呢？

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航