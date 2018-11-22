荷蘭能源專家評析三大爭點：再生能源不夠成熟？對抗氣候變遷非核不可？

文、圖片提供：賴慧玲（荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學博士候選人）

如果台灣眾說紛紜的能源論述讓你無所適從，不妨聽聽國際專家怎麼說。本文邀請荷蘭台夫特理工大學能源系統分析教授柯尼利斯．布洛克（Kornelis Blok）評析能源辯論常見的三大爭點。

布洛克教授研究領域是100%永續能源轉型與加速溫室氣體減量，兼顧技術與政策兩種面向。他曾為世界銀行與聯合國環境規劃署（UNEP）撰寫氣候與能源報告，並積極參與在全球能源學術界的最新論戰中。他也是知名氣候與能源顧問公司Ecofys的共同創辦人暨科學主任（Director of Science），並入選2016年荷蘭媒體Trouw的百大永續人物。

致力於推動低碳能源系統轉型的布洛克教授，對核能抱持中立態度，有著荷蘭人直白敢言的風格。這樣的聲音或許能為台灣的核能論辯混戰，帶來更客觀和宏觀的思考。

爭點1：再生能源太貴、不夠成熟、也不穩定？

布洛克教授直言「說再生能源價格昂貴並不正確，核能才是昂貴的」，他認為從英國核能與風力的價格，和總部在美國的獨立機構Lazard每年都會做一份能源成本報告，都可以清楚看到這樣的事實。

「我想目前能源分析上已普遍達到共識，就是至少在OECD國家，每千瓦小時核電的成本比太陽能和風能要高。」

布洛克教授也不同意再生能源不成熟、需要靠核電養的說法：「全世界每年投資約3000億美金(約90兆台幣)在風能和太陽能，你不能說它們不是成熟的能源型式。這是一個巨大的市場，代表世界各地的許多工廠都在製造太陽能板模組和風機，產業規模龐大，說它們不是成熟的科技非常荒謬。」

他同意再生能源的變動性確實較高，但有方法可以解決，通常會牽涉到數個措施：第一是擴大電網，當A地供電不足時就從B地輸電。第二是能源管理系統導入「需量反應」（如下圖）。而在荷蘭，電力供給過剩時有兩個處理方式，一個是工業部門可以以電力取代燃氣鍋爐，另一個則是儲存在電動車的電池。當電動車變為大宗之後，就等於有龐大的電池組，可以進行可控制的充電（controlled charging），甚至可以在某些時候從電動車裡取電。

新的電力系統讓再生能源優先併網，再用其他電力滿足殘載需求，提供彈性可靠的電力。（資料來源：《日本再生-尋找新能源典範》紀錄片截圖再製）

雖然第一個做法對海島國家台灣比較不適用，但他表示還有其他方式。假設電動車的儲能量不夠，也可以有定位儲存（dedicated storage），例如抽蓄式水力發電廠。而再生能源發電不足時，也可以搭配其他備援發電方式，例如氫氣複循環電廠。

另外，有些人認為負躉售價格和更多的電力重新調度代表電網更不穩定，布洛克教授表示，如果組織得當，特別是讓電力市場自由運作，那不穩定的狀態是可預期的。「當價格低的時候，新的需求就會進場，而如果出現負電價(這非常少見)，風力和太陽能生產者可以停止發電。」

他解釋，德國較常出現負電價和該國的躉購費率制度有關：為了繼續從躉購費率制度中獲得收入，即使市場上缺乏電力需求，風場經營者也會持續發電，進而導致負電價。

對於有些人假設「基載電力是必要的」，然後以再生能源非基載電力來批評再生能源政策。布洛克教授聽了忍不住反問：「為什麼？ 理由何在？」

他解釋，電力系統有它一定的發電頻率，即使不發電了，也會需要一定的時間後發電才會下降。太陽能發電有每日固定的模式，以全國尺度來看，每天的上升與下降趨勢是固定的（例如中午太陽大時發電量達到尖峰），只是陰天發電量比晴天要小，加上氣象預報系統後，發電模式非常穩定而易預測。風能也是，而且波動的變化更慢，雖然不是百分之百能夠預測，但目前的預測系統也已足夠。

「但是，你無法預測傳統大型電廠何時會發生故障，且一旦發生，衝擊也會比較大。」他提醒。

爭點2：核能是永續能源和減碳的最佳選擇？

布洛克教授認為，從廣義的永續來看，核能不是真的永續，因為目前主要的燃料來源鈾礦是有限的，還有上萬年的廢料必須小心處置。而核廢料仍是核能最難解的問題。雖然處理技術上有一些選擇，例如將用過的燃料棒加工處理，提煉出鈽燃料來利用。但是，這些技術也有各自複雜的問題。要讓核能真的變得永續，還有不少工作要做。

「每一種科技都有各自的問題，當然核能也是。」荷蘭雖然沒有廢核，技術上也可行，但因為核電廠在經濟上不具可行性，能源廠商投資興趣缺缺，因此目前境內只有一座服役超過四十年的舊核電廠。他認為，就算真有廠商要投資，且政策上要蓋新核電廠是可能的，社會上的抗爭也絕不比風機抗爭來得小。

他同意應盡速淘汰燃煤電廠，也同意核電是一種替代選項。「但核電不是最便宜的方式，目前太陽能和風能還更便宜，當然這仍要視風況和太陽輻射狀況而定，但我想台灣在這兩方面都很不錯。」

Photo Credit: 賴慧玲攝影 荷蘭鹿特丹近郊Maasvlakte工業區新完工的燃煤電廠煙囪與遠方風機遙相呼應。

2017年荷蘭新政府上台後，積極推出了一系列氣候與能源轉型的法案和目標，誓言要在2030年擺脫煤電，並在2050年達到電力系統碳中和。其中，離岸風機被賦予重任，將在未來12年間增加10.5GW裝置容量，更在2018年3月首次達成零補貼的離岸風場標案。這意味著政府不需要花大筆納稅錢做補貼，就能以風電汰換煤電。

而談到煤電，就不得不談到空污。「以核養綠」支持者主張1234發電結構配比（10%再生能源、20%核能、30%燃氣、40%燃煤），認為化石燃料佔比只有70%， 比官方「20-30-50」的配比（20%再生能源、30燃煤、50燃氣）要少了10%，是更好的選擇。

但布洛克教授認為，兩個版本在減少二氧化碳的效果上差異不大，因為通常燃煤電廠的碳排放量是燃氣的兩倍以上，多20%燃氣和多10%燃煤的效果相近。但在空污的表現上，燃煤占比多出10% 就會造成很大的不同。「燃氣發電是較乾淨的能源，但燃煤電廠則否。燃煤占比高10%可能會增加1/3的空氣污染。當然，這也取決於採用什麼樣的排氣控制技術。」

Photo Credit: 賴慧玲攝影 巴黎氣候峰會上的尤達大師：「願100％清潔原力與你同在。」

爭點3：對抗氣候變遷非核不可？

在荷蘭，有些核能支持者會引用今年10月剛出爐的《IPCC 全球升溫1.5度C特別報告》來宣稱核能是對抗氣候變遷的必要選項。

「這不是事實。」布洛克教授解釋：「IPCC特別報告展示了多種的情境，有些情境有核能，有些則否，所以，IPCC恰恰顯示了有多種不同的方式來對抗氣候變遷。」

他認為做這類主張的人輕易地跳到了一個極端：「也許他們是好人，但我不喜歡這種『非核不可』的思維，因為這本來就不是真的。有很多人已經證明我們甚至可以達到百分之百太陽能和風能，並配合儲能，雖然這不容易，但不是做不到。」

今年11月，西班牙推出了要在2050年達到100%再生能源的轉型計畫，便被前《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）執行秘書克里斯蒂娜・菲格雷斯（Christiana Figueres）稱作是「巴黎氣候協定的卓越範例」。

也有人主張結合太陽能、風能和核能，以核能來輔助綠能，但布洛克教授提醒，這存在一個技術性問題：「因為風能與太陽能的邊際成本為零，會被優先使用，剩下的部分才由核能補足，這代表核電廠運轉時間可能每年會下降2000小時，成本就會變得更昂貴。所以如果要為風力和太陽能找備援，需要找固定成本低的發電方式，例如以氫氣為燃料的複循環電廠（combined-cycle power plant running on hydrogen）——氫氣燃料雖然昂貴，但因使用量不多，比較不成問題。」

雖然核能在各地仍被討論著，但他認為，全球氣候變遷和能源轉型的主要討論焦點還是再生能源。

「例如歐盟目標是在2020年前再生能源占最終能源消費的20%，在2030年要進一步達到32%，這代表再生能源在電力系統的占比會更高，可能已經到達60、70%。你可以建置一個再生能源達到20%或30%的電力系統，不成問題，甚至還可以達到100%，當然難度會高很多，但是還是做得到。」

「我會說先以10到15年內達成再生能源占電力系統50%為目標。」他強調，一開始設定夠高的目標很重要，但光有目標不夠，有正確和適當的政策工具來落實也很重要。

布洛克教授澄清：「我並不反核，我是能源專家，我唯一致力的是朝低碳能源系統轉型。如果台灣人認為甘願承擔風險，用核能來廢煤，我沒有意見。」

但是如果擁核者說核能比再生能源便宜，那就是不科學（that's just not scientific)，只會讓能源辯論變得更複雜。說這種話的人是政治人物，不是科學家。

他提醒：「我知道反核人士可以很狂熱，但是擁核人士也能一樣偏激，辯論往往變得兩極化、缺乏中間對話。如果狂熱的支持者持續說謊，好的辯論就變得困難。」

延伸閱讀：核廢料真的能包起來放你家？低階和高階核廢料有什麼不同？

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航