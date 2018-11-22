國發會：下一代身分證的性別改採編號，「7」留給跨性別

（中央社）性別平等觀念愈來愈普及，政府在推動政策時，也慢慢融入性平意識；國發會主委陳美伶21日表示，政府規劃於2020年全面使用晶片式身分證（eID），且保留數字「7」給跨性別人士使用。

陳美伶今天出席歐洲商會2019年建議書發表會，在問答交流時間，有會員詢問晶片式身分證的進度，陳美伶表示，將於2020年啟用，且考慮隱私，部分資料不會「外顯」。

陳美伶受訪時進一步說明，政府準備做晶片式身分證，現在正在規劃階段，資料預計有些是「內含式」、有些是「外顯」，至於eID詳細推動方案，內政部將併同國發會「智慧政府發展藍圖」，於今年12月上旬向行政院長賴清德簡報，行政院預計於明年第一季說明完整方案。

過去身分證上性別僅註明男性或女性，考量台灣性別平等的意識抬頭，陳美伶今天也說，未來身分證還是會有性別欄，不過要採隱性或是顯性，可以再討論。

另外，陳美伶說明，外僑居留證過去的格式與國民身分證編號不一致，前面2碼都是英文字，在一些電子化申請、電子商務上，因與國人的身分證編號格式不同，系統常常無法辨識，導致外國人必須要紙本填寫，造成非常大困擾。

陳美伶表示，國發會與內政部研議後，已經打算統一外國人與國人的數字格式，第一碼一樣是地區別，第二碼則改成數字8跟9，後面就是流水號；現在正在做系統的重新調整，讓機器未來可以判讀。

《聯合報》報導，歐洲在台商務協會（ECCT）昨天發布2019建議書，歐洲商會理事長何可申表示，外僑居留證（ARC）與外僑永久居留證（APRC）格式，與中華民國身分證編號不一致，導致持有ARC / APRC的外籍人士無法使用網路商務等眾多的服務，非常不方便。

陳美伶說，未來編碼一致後ARC / APRC第一碼仍是英文，會跟著戶籍走，例如在台北市就是A，第二碼是區別性別的數字，後面則是流水號。但有歐商認為「性別」也是隱私，不管8或9（過去用8代表男性、9代表女性），未來能否拿掉？

陳美伶在答覆時提到，台灣應在2020年全面換發「晶片身分證（eID）」，屆時會區分內含及外顯資訊，像性別就可能不外露，若不用插卡機去讀就讀不到。另外還特別保留7給跨性別人士使用。至於歐商的意見，她說，政府在規畫時，會參考再做討論。

《關鍵評論網》報導，今年3月的新一代身分證設計引起熱議，起因是上一次更換國民身分證設計已是2005年（第六代身分證）了，現行12欄資料包含性別、配偶、父母、住址等，被稱為「全世界最複雜的身分證」。內政部預計將第七代身分證一次簡化，除了將和自然人憑證合而為一之外，也會將許多資料存入晶片中，包括性別、父母資料、戶籍欄位等等。

至於是否消除配偶一欄？民眾聲音兩極，有人認為取消配偶欄，可能會有隱藏自己有婚姻的疑慮，進而使詐騙案件增加，也有醫師擔心，執行手術需簽手術同意書時，無法確認病人配偶關係，可能會拒絕替病人進行手術，但也有人認為配偶也是隱私一部分，本來就不需要揭露。

內政部戶政司當時是傾向仍保留身分證的配偶欄位，但把決定權交給民眾，未來民眾可選擇揭露或不揭露配偶。

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核稿編輯：楊士範