歷史的幻片疊影：從非虛構寫作談楊小娜《綠島》

文：蔡旻螢（台灣大學台灣文學研究所碩士）

2016年距離二二八事件業已70年，這一年台灣出現了以台灣白色恐怖為背景的2D遊戲《返校》、電視劇《燦爛時光》，楊小娜的《綠島》亦在此時現身。歷史軌跡之下的台灣人該如何重新回到當初，重寫二二八、重寫白色恐怖、重寫台灣的戰後民主運動史？

全書總共分為四個部分，總共涉及了四個時代：二二八事件、白色恐怖、美援時代及至SARS。身心遭受監禁的台灣人，如同SARS中被隔離的病人，歷史的病根如何痊癒？《綠島》以主角蔡姓少女「我」的出生與二二八事件爆發的諸多死傷事件形成對比，從此展開蔡醫生一家——或者說台灣人多舛的命運。其中涉及「我」的父親蔡醫生經歷恐怖政治後歸家，卻始終自囚於心裡的陰影，後來又為黨國特務所迫，陷害朋友蘇明國，側寫出白色恐怖時期，草木皆兵的氛圍；歷史不斷重演，「我」跟著先生林偉，遠離台灣的壓抑政治來到美國，卻依然受到國民政府的牽制，害死了友人唐家寶。兩代之間在二二八事件與白色恐怖的政治氛圍之下遭遇了相同的命運。然而，上述內容全是虛構，人物以及情節皆是揉雜了台灣戰後歷史的眾多人民的生命經驗，假與真的界線模糊不清。

《綠島》或是一本療傷止痛之書，但楊小娜以全然虛構的角色與家庭背景說出一個個真實發生的政治事件，這樣的敘事手法是否真的可以達到敘說歷史的意圖？再者，對於楊小娜這樣已經無法說中文的美國人而言，寫台灣是採取什麼敘事位置？《綠島》問世，這時候重寫台灣的政治、歷史意義又是什麼？

什麼是非虛構寫作？

非虛構寫作在CNF基金會（The Creative Nonfiction Foundation）被定義為「true story well told」，意在探究真實的故事要如何說得動聽。如此一來究竟有什麼問題？正所謂「美得不真實」——即在說明美學可能會斲傷、減縮事件的真實性。這個問題台灣在90年代透過報導文學的出現而開始討論。設若將非虛構寫作與「報導」文學相互比較，這兩種文學體裁都是強調真實的事件如何被記錄與轉化，但是兩者最大的差異在於，報導文學最終回到寫實性；而非虛構寫作則回到美學的層面。故事要說得好，意謂著需要細節，但是內心的意識流動、諸多場景的調度安排（employment）等等的文學描述就會影響到事件的「真實性」。

海登・懷特（Hayden White）在著作《Metahistory》提出19世紀以前的文學和歷史是不分家的。「歷史若文學（history as literature）」揭示了歷史／文學的友誼關係，歷史學家與其他敘述（narrative）的規則相同，都會面臨「收集史實後要如何佈局（emplotment）？」的問題，歷史書寫的要素涵括了形式辯證、情節編排、與意識形態，佈局作為一種歷史寫作中的「修辭」背後必定有意識型態的運作，這個觀點影像後來的敘事史學、新文化史、新歷史主義等，然而這並非宣告文學向歷史靠近、而是歷史本來就是文學。

史學敘事與文學敘事？

話說從頭，對比《百年追求》以史實呈現台灣的民主運動史敘寫二二八事件，採取聚焦在事件與特定人物的書寫策略，呈現歷史大敘事——提出了許多課本上會出現的時代人物，如蔣渭水、廖文毅；綠島則強調小人物的日常生活與故事。綠島讓原本是大背景的政治事件變成小人物生活中無法避免的日常，因此將說故事的權力從具有政治、文化能動性的特定人物轉變到常民中，透過無名的大眾，提煉出最大的共同經驗。

至於白色恐怖時期，過去台灣文學敘事時常以美學作為迂迴抵抗政治迫害的途徑。從60年代的短篇小說，如郭松棻的〈月印〉與陳映真的〈山路〉，一致的美學策略是以白色的迷霧，或者不知名的隱形壓力影射白色恐怖的政治氛圍。無法直言、不可指涉的迷霧背後的真確政治迫害，形成當時台灣人心中的白色迷團，遮掩了眾人直視真相的目光。

即至台灣80年代，出現以紀實目的的報導文學，揭露戒嚴時期無法直陳的故事與史實以批判過去的威權統治。藍博州的《晃馬車之歌》是報導文學的先驅作品，以鍾浩東的生平史為主軸，寫出了恐怖政治的實境，但最終是為了回到紀實的歷史敘事；而近年也有集體創作的非虛構作品，如《無法送達的遺書》，以政治犯人留下的遺書與獄中家書、訪談為基礎，讓作家閱讀史料後，揣度這些無端受害的政治犯的內心流動。這些作品強調史料的真實性，因此如何重返歷史，既是目的也是限制。這些追求真相的文學現象也與解嚴後大量的史料與檔案紛紛出土，作家、學者展開紀實敘事有關。

綜論上述，《綠島》的書寫策略就顯得特別，對比強調真實性的書寫，它回到虛構的層面來回應歷史真實的問題。顯然我們可以說《綠島》並不是以寫出真實的歷史為目的，而是更強調召喚讀者的認同與經驗的共鳴，非虛構不是紀實，並不強調其真實，而是強調其「不假」，虛構吊詭地成為抵達真實的另類途徑。

當《綠島》處理到美援年代的問題時，則是以台灣人民日常中如何接觸美國文化，以及各種美國大兵與台灣年輕女性的關係等等，而劉志偉的《美援的鳥事並不如煙》則是他研究美援的學術副產品，呈現當時的麵粉袋與蘋果麵包還有可樂等等來討論美國帶給台灣在消費文化與農業、商業與政治等層面的影響。因此我們可以從這本書中看到台灣如何在50年代開始到70年代逐漸形成的親美性格與美國認同。《綠島》某種程度也可與台灣60年代的留學生文學的脈絡相連接，寫出了抵達美國的台灣學子終究吸到自由的空氣。但60年代的留學生文學以流落美國來抒發中國鄉愁；綠島則是呈現另一種書寫位置來呈現流落美國的台灣鄉愁。作者楊小娜已然是美國人，卻以一整本的綠島來書寫她的台灣認同。

非虛構寫作最終叩問的是文學中美學的功用，歷史的寫作從來都具有時差，因此在這樣具有斷裂空間的寫作下該如何確保歷史的真實性？正是如同海登懷特所言，「歷史若文學」，歷史總也具備了虛構的空間。又或者，文學總是包含著虛構的成分，那麼敘事者或主角的真實性始終無法為故事的真實背書。「非虛構」不等於紀實，但「非虛構」揭示了文學話語的力量。二二八至今已過70年，所謂台灣政治小說可以擺脫悲情論述，轉而以不強調真實性的文學形式承載那些血淚的故事。現在的我們已然使得台灣的集體記憶擁有新的表現形式，容納更多的生命經驗與政治能量。

誰的歷史？誰的名字？

綠島又名火燒島，當年即是幽禁台灣政治犯的代稱。《綠島》一書中綠島從未現身。但讀者終究知道這是一本政治小說。綠島不僅收納與承載台灣的政治事件，還具備以空間紀錄時間的歷史的意圖一個鄰近台灣的離島綠島，凝縮了台灣的政治歷史，透過離逸的地理空間抵抗線性歷史的大敘事，離散在綠島、南洋或美國的台灣人，始終嘗試回應台灣的歷史問題。

另一方面，對比綠島，美國也具有從美國（空間）看見台灣（時間）的意義。《綠島》描述台灣政治犯唐家寳之死，在美國的中文報上獲得大量地曝光，「美國的中文報把家寶的謀發放在頭版；在當地的英文新聞裡，他的死在社會新聞裡只是一筆帶過。台北的報紙當然隻字未提。」（註）美國某種程度成為了台灣的政治舒壓空間。在戒嚴時期，美國成了台灣的政治保護傘，但是美國不只是一個外於台灣的夢想之地，更是文學空間中，成為戒嚴時期空白的台灣歷史與文學保留地。

《綠島》以沒有名字的「她」作為集體經驗的具體呈現，當過去以男性的真實人物為主角呈現大歷史，沒有名字的女性「我」，如同一張張的幻燈片，層層重疊，越顯複雜的過程中輪廓也漸趨分明，則以不知名的小人物生命史寫出台灣的政治史，最終凝聚出一張「我」的臉，政治迫害後止痛療傷後，最終叩問的仍是「我是誰？」，蔡姓女子使終沒有名字，如同台灣的名字未曾出現，但是我們都知道這就是台灣。