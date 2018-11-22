解析國際奧會原文，看東奧正名到底會不會影響選手權益？

文：陳奕禎

最近有很多關於東奧正名會不會影響選手權益的消息，更有國際奧會來函發表聲名，選手或大眾們感到恐慌也是很合理的事。所以我覺得仔細分析這件事情的來龍去脈是很重要的事，而不是只是：「我聽XXX這麼說，所以正名之後選手參賽權利就會受到影響！」

所以最直接有效的方式是，與其看中華奧會再製、重新解讀的版本，不如直接看看國際奧會原文是如何說的。但是在那之前，我們得先看看國際奧會如何知道有關東奧正名公投的消息，以及資深中華奧會人員發給國際奧會的說辭。

起因是下面這封信：

2018年4月12日湯瑪斯巴赫，國際奧委會主席



親愛的主席先生，我的名字是姚元潮，是一位已退休的軍隊上校，現年88歲。從國防部退休後，我受僱於中華台北奧林匹克委員會工作了14年，負責國際事務。我是忠於奧林匹克運動的忠實擁護者。



我們知道你無法監控，也不得不依賴人們發表可能違反國際奧委會政策並影響國家參加奧運會的事件。根據《聯合報》2018年4月4日新聞報導中華民國中央選舉委員會審議批准了奧運田徑明星紀政女士提出的「東京奧運會台灣正確名稱」公投。



⋯⋯由於這次公投顯然是政治干預體育運動，它可能會再次引起奧林匹克大家庭成員的名字問題，更可能導致兩岸危機增加，因為紀政女士和那些人打算做的事情是以改名為台灣的幌子推出台獨。



前主席薩馬蘭奇先生總是強調，在事件發生前不久就阻止，防事情變得更糟，這有助於防止中國奧委會與中華台北奧委會之間發生大量糾紛。我可以建議，就這次公投而言，國際奧委會透過中華台北奧委會向台灣當局發出警告，以防止今後出現任何問題。此致 姚元潮上校

國際奧會看到了這個說法，也不難認為是政治勢力在壓迫著中華奧會。

但是，這真的是個正確的理解嗎？再來看看這次國際奧會的來函內容（我順便翻譯了一下）：

The IOC does not interfere with local procedures and fully respects freedom of expression. However, to avoid any unnecessary expectations or speculation, the IOC wishes to reiterate that this matter is under its jurisdiction, in accordance with the Olympic Charter.

國際奧會不干預當地民主程序，而且完全尊重表達自由。然而，為了避免不必要的期待或推測，國際奧會希望重申，這件事務根據奧林匹克憲章屬於國際奧會的管轄權。

The name of the Chinese Taipei Olympic Comittee (CTOC) is currently determined by the agreement signed between the CTOC and the IOC in 1981, and any change to the name of the CTOC/delegation is subject to the approval of the IOC Executive Board, in accordance with the Olympic Charter.

中華奧會的這個名字目前是由1981年中華奧會及國際奧會共同簽署同意。而任何更改中華奧會/代表團之名字的行為是依照奧林匹克憲章，遵從國際奧會執行委員會的准許與否。

The IOC Executive Board has already examined this situation -- at its meeting on 2 and 3 May 2018 in Lausanne -- and decided to re-confirm the IOC's position and not to approve any change to the name of the CTOC.

國際奧會執行委員會已檢視這個情況 — 2018年5月2號及3號於洛桑 — 而且決定重新確認國際奧會的立場及不准許任何中華奧會名稱的更改。

Consequently, the 1981 agreement remains unchanged and fully applicable, and neither the IOC nor the CTOC have any plans to amend the name of the NOC/delegation.

因此，1981年的協定仍然保持不變並適用，而且國際奧會或中華奧會都沒有任何計劃去更改國家奧委會/代表團的名字。

In view of this, any attempts to exercise undue pressure on the CTOC to breach the 1981 agreement and/or to act against the decisions of the IOC Executive Board would be considered as external interference, which might expose the CTOC to the protective measures set out in the Olympic Charter in these circumstances (Rule 27.9 in particular).

有鑑於此，任何向中華奧會過度施壓去違反1981年協議，或是違反國際奧會執行委員會決定的嘗試都會被視為外部干預。這可能導致中華奧會被納入奧林匹克憲章（尤指第27.9條）因應這些情況所設立的保護措施中。

Therefore, the IOC is hoping that the interests of the Olympic Movement in Chinese Taipei will prevail over political considerations, so as not to disrupt the CTOC delegation and the athletes in their preparation for upcoming international sporting events, and to avoid any unnecessary complication.

因此，國際奧會希望中華台北對奧運運動的關注能夠凌駕政治考量，因此而不破壞中華奧會代表團及運動員為接下來國際運動賽事的所做的準備，也避免任何不必要的複雜化。

Photo Credit: 《奧林匹克憲章》國際奧林匹克委員會 《奧林匹克憲章》第27.9條

所以，看到了嗎？中華奧會向國際奧會展現出自己是被欺凌者的姿態，而且顯示自己並不想改名。再來看看《奧林匹克憲章》尤指第27.9條的內容：

除違反奧林匹克憲章給予相關處置和懲處之外，如國家奧會的活動遭該國憲法、法律或其他規定，或任何政府及其他機構的行為所影響或阻礙，國際奧會執行委員會於聽取該國家奧會意見後，得做任何適當決定以保護國家奧會的奧林匹克活動，包括中止或撤回對該國家奧會的承認。

所以除非中華奧會沒經由國際奧會同意自己亂改名，或是無視臺灣人的聲音、而且被政治力強迫阻礙（但事實上不可能，因為公投效力只對政府機關有用，而中華奧會為民間組織。政府只能建議中華奧會向國際奧會表達人民訴求。）中華奧會才有可能被中止承認。

「中華奧會才有可能被中止承認」這是最大的影響了。運動員仍然可以參賽（這也是國際奧會所希望）。唯一被影響最多的就是現在於中華奧會長期掌握權利、也長期剝奪臺灣運動選手權利（想想多少國手還得自費請教練找出國比賽的交通住宿？）的掌權老屁股們。

我覺得運動員們完全有立場可以害怕權利被剝奪。但是，是否還是要想一下真實情況是如何？（至少我在國際奧會的來函中完全沒看到選手不能比賽）就算中華奧會（很白目的）向國際奧會自請停權，國際奧會也能主動將台灣選手列入「獨立奧林匹克選手隊（I.O.A）參賽」。

賽會期間各種教練、運動傷害防護人員、營養師後勤資源，公投團隊會力促政府加強照護，也會敦請政府依照國光獎章之辦法，頒發獲獎選手獎金。

懶人包：中華奧會被停權的情況就是它自己不想改名，然後如果東奧正名公投過了就去向國際奧會聲明自己被迫害，想要被停權。國際奧會完全沒有提到選手不能參賽。

如有遺漏，歡迎補充。 謝謝！

本文由陳奕禎授權轉載，原文發表於此

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