【Netflix獨家精選】搭乘時光機：回顧80年代冷戰結束前的惶惶不安

晚餐時間轉開電視當背景音,突然插播一則廣告開始播放經典老歌合輯,老鷹合唱團、空中補給合唱團、邦喬飛,甚至是柏林合唱團(Berlin)的《Take My Breath Away》。這些耳熟能詳的老歌讓即便不曾走過80年代的年輕人,也能哼上幾句;上一輩的人總訴說著那個時代的美好,那到底是什麼樣子?

1980年代相當於民國70年,亞洲經濟快速發展蓬勃發展,台灣解除戒嚴、中國發生六四天安門事件,歐美雖然還在冷戰時代,卻開始解凍,直至1989年柏林圍牆倒塌。

娛樂文化上,1983年流行樂之王麥克傑克森的《顫慄》發行,成為全球最暢銷的專輯,長達14分鐘的影像在MTV音樂電視台播放,讓音樂錄影帶成為流行音樂的一部分。商用CD開始出現,逐漸取代卡式錄音帶,任天堂的紅白機開始發售,娛樂選項越趨豐富多元。

你是否想念、嚮往1980年代的美好?現在就跟著 Netflix 一起坐上時光機,一窺流行文化、政治發展、校園生活、與各種社會運動蓬勃發展的80年代吧。

令人嚮往的黃金1980年代時刻

No. 1

Netflix原創犯罪影集《毒梟:墨西哥》(Narcos: Mexico)11/16全球首播

「國際政治」:動盪、紛亂、充滿可能性,軍事政府控制下的中南美洲依然動盪,毒梟勢力趁機興起。

1980年代的台灣和美國相對「安穩」,然而位於地球版圖下方的中南美洲在獨裁政治統治下,各階層的份子蠢蠢欲動,社會瀰漫著不安的氣氛。比起依靠政府,人們為了生存,可能寧願加入販毒集團。尤其當時的哥倫比亞毒梟勢力坐大,甚至能夠暗殺三名總統候選人,進而影響總統大選。

延續《毒梟》前三季改編自真人真事敘事風格的《毒梟:墨西哥》,此次將時空從哥倫比亞搬到墨西哥,描述由Félix Gallardo領導的瓜德拉哈拉販毒集團崛起,串聯走私販子,一手建立起他的毒品王國。身為美國緝毒局探員的Kiki Camarena帶著妻子與幼子,從加州搬到瓜德拉哈拉就任新職,但他很快就意識到眼前的難題,複雜程度遠超乎自已想像。

No. 2

Netflix原創影集《怪奇物語》(Stranger Thing)

「校園生活」:鮑伯瀏海、皮衣夾克就是校園時尚,萬聖節就是要打扮成最喜愛的Ghostbusters!

要說復刻1980年代學校和小鎮生活最細緻的,《怪奇物語》絕對榜上有名,看看同學穿的棒球外套、棒球帽,還有必須轉扭盤才能看的電視,下課後大家擠到同學家玩桌遊。小鎮上雖然大家彼此熟識,但是同學之間的勾心鬥角與霸凌還是有的,看完你也會發現:原來有些生活勾勒是不分年代的啊。

《怪奇物語》描述1983年11月6日,印第安納州的霍金斯小鎮上,有一名12歲的小男孩威爾離奇失蹤。隨著親朋好友與當地警方不斷搜查,他們也捲入離奇的神秘事件中,並且涉及最機密的政府實驗、接觸到駭人的超自然力量。這時突然出現了一名超詭異的女孩,要跟威爾的朋友一起找出線索!這部影集在劇中處處向80年代影集與電影的流行文化致敬,許多畫面取材自史蒂芬史匹柏、約翰卡本特、史蒂芬金和喬治盧卡斯的影視作品,連演員都找來了80年代的偶像薇諾娜瑞德和馬修莫汀出演。

No. 3

Netflix原創影集《GLOW:華麗女子摔跤聯盟》(GLOW)

「社會運動」:女性只能在家相夫教子?拜託這都什麼年代了!女性主義抬頭,姊姊妹妹一起找回自己的力量。

從1960年代開始,白人職業女性和美國年輕大學生,逐漸在最低工資、同工同酬、日間托育為女性爭取到權益,女性意識逐漸抬頭。然而社會仍有普遍的刻板印象,如男性就應該做在外奔波的業務工作,女性則不宜拋頭露面,典型的秘書角色較為適合。在這樣的時代背景下,美國出現了女子摔角節目,讓女性如男性一樣在摔角台上「比武」,做出許多「展現力量」的表演,上台之前必須在骯髒的健身房接受訓練,是非常殘酷的考驗和過程。

《華麗女子摔角聯盟》即是根據第二波女性主義浪潮尾聲的1980年代熱門節目改編。主角Ruth渴望在好萊塢當演員,誤打誤撞參與了摔角節目的試鏡,和其他12位女子摔角手穿上誇張服裝,學習如何摔跤。最終她們在電視節目上進行競技,看Ruth如何走出自己的框架,和其他女子摔角手們在台上大放異彩,建立自信。

No. 4

Netflix原創影集「經典西洋青春喜劇電影」《Wet Hot American Summer》

「青少年生活」:你以為現在大學生很瘋狂?看看80年代的夏令營大家怎麼花招百出。

你以為三、四十年前的人都很保守?那你就錯了。在那個沒有Facebook、LINE等社群和即時通訊軟體的年代,當然要在夏令營時把握機會認識女生,甚至是竭盡所能地做瘋狂的事啊!喝酒喝到吐根本不算什麼,無所不用其極要贏得競賽冠軍和心儀女生的芳心才是重點。

如果你好奇《蟻人》保羅路德、《天菜大廚》布萊德利庫柏、《飢餓遊戲》伊莉莎白班克斯年輕時候長什麼樣子,一定不能錯過《Wet Hot American Summer》這部經典的西洋青春喜劇電影。故事背景設定在80年代,講述一群參加夏令營的青少男女,最後一天遇上美國太空署總實驗室一枚碎片將撞向夏令營。男主角必須放下兒女私情,絞盡腦汁化險為夷,以保各人平安。過程中還有瘋狂的個人才藝秀,笑料百出。

No. 5

Netflix原創影集《黑鏡》(Black Mirror)

「娛樂生活」:就是要去迪斯可舞廳跳舞才潮!盡情地在舞池中扭動,是自我解放的最佳形式。

華語電影《我的少女時代》中男女主角的迪斯可舞姿相信令許多人印象深刻,而過往的美國,迪斯可早已蔚為風潮。青年男女相約飲酒跳舞,無論你是一個人還是一群人,都能夠在舞池裡隨興地跟著音樂扭動。

科幻影集《黑鏡》的第3季第4集〈聖朱尼佩洛〉,描述在1987年的濱海城鎮,害羞的年輕女子和外向的交際花建立似乎能抵抗時空法則的強大情誼。她們相遇的地點即是當地熱門的迪斯可餐廳,搭配音樂與酒精,到底為什麼這個地方可以有如此強大力量,讓兩人可以抵抗時空法則呢?

No. 6

紀錄片《身不由己:惠妮.休斯頓的悲劇人生》(Whitney: Can I Be Me)

「流行音樂」:陪伴無數人美好回憶的動人歌喉-惠妮休斯頓的崛起,造就80年代的傳奇故事。

曾獲葛萊美獎的惠妮休斯頓,是80年代除了麥克傑克森以外,少數可以在MTV獲得大量演出機會的傳奇黑人歌手,更遑論其女性的身份。《Saving All My Love For You》、《How Will I Know》、《Greatest Love Of All》等熱門單曲讓他初入歌壇就取得巨大的成功,直至1990年代的頂峰。

《身不由己:惠妮休斯頓的悲劇人生》從惠妮休斯頓初入樂壇說起,記錄下她最輝煌的1990年代舞台,也如實呈現她對抗藥物與婚姻暴力的過程。走過谷底的她雖然曾東山再起,但最後仍然在2012年被發現在飯店身亡,一代巨星就此殞落。

責任編輯:游千慧

核稿編輯:翁世航