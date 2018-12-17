升格直轄市半世紀，台北市城市風貌歷經哪些重大蛻變？

文：王嘉斌（國家發展委員會檔案管理局應用服務組科員）

民國56年，台北市正式升格直轄市，至今剛好半世紀。升格後的台北市，歷經行政區域擴張，交通與城市建設以及社經文教等各方面發展，已進入國際都市之列。以下，就讓我們隨著國家檔案的引領，一同瞭解台北市升格直轄市的過程，以及50年來城市的重大蛻變。

台北一詞之正式使用，始自於光緒元年（1875）。清朝除了在台北艋舺設府築城[1]，亦陸續開發淡水河艋舺（今萬華）、士林街、錫口街（今松山）、大龍峒（基隆河與淡水河交會附近）、大稻埕（今迪化街一帶）等地。日本統治台灣時期，著手改造台北舊城區，先拆除舊城牆，再以城基改建三線道路，並且陸續興建許多公園，甚至規劃由舊城區往東發展。惟該項大台北都市計畫因戰爭爆發，而未能落實。

民國（以下同）34年10月，台灣光復後，台灣省行政長官公署鑑於台北市在戰爭期間遭受嚴重轟炸，致力修復各地建築物，儘速恢復城市原貌。36年4月，台灣省政府成立，隨即將台北設為省轄市（圖1），依照戶口、經濟與交通之分布情形，劃分松山、大安、古亭、雙園、龍山、城中、建成、延平、大同、中山等十區[2]。38年，隨著中央政府遷台，各省人口大量湧進，台北市人口已逾50萬人，鄰近鄉鎮的人口數亦不斷增加。至46年，台北縣（今新北市）人口甚至超過台北市，形成縣市相鄰的大都會區。52年，台北市已突破百萬人，且人口總數仍持續向上攀升[3]。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖1：光復初期台北市都市計畫圖

55年12月底，行政院召開第1000次院務會議，擬改制台北市為直轄市，復經內政部研擬五項方案：

第1，改制後仍維持原有行政區域，不另作調整。

第2，將陽明山所屬北投、士林、台北縣之內湖、南港等四鄉鎮，以及永和、三重一併劃入。

第3，將台北市附近之衛星鄉鎮市悉數劃入，包括板橋市在內；其餘農業地區，分別劃歸桃園縣與宜蘭縣。

第4，將士林、北投、景美、木柵、深坑、南港、內湖、汐止、萬里、金山、石門、三芝、淡水、八里、林口、五股、蘆州等26鄉鎮劃入。

第5，因應台北市可符合現代國際都市標準，避免台北縣精華地區劃出後，競爭力下降，擬將台北縣與台北市合併成為直轄市[4]，進行討論。

屢經研商後，綜合第2案、第4案，以淡水河、新店溪為界，將陽明山所屬北投、士林及台北縣之內湖、南港、木柵、景美劃入台北市。由此可見，台北直轄市行政區域的擴張，係以自然形勢為基礎，以此與台北縣為界。又，未將板橋、三重、永和等地併入台北市，乃是為了避免台北縣喪失這些精華區而失去競爭力。56年7月1日，台北市政府、市議會在中山堂舉行改制典禮，台北市正式改制直轄市，面積由原來67平方公里增為272平方公里，人口從123萬人增至153萬人[5]。

在台北市升格之前，已陸續完成仁愛路、中山南北路、介壽路（即今凱達格蘭大道）、信義路、中華路、台北車站前等幹道。升格直轄市後，市政府為緊密聯繫方併入區域，先後拓寬跨越基隆河的大直橋（圖2），以及陽明山仰德大道、北投區行義路、承德路等要道，且陸續完成辛亥、莊敬、自強（圖3）、懷恩四座公路隧道，從隧道之命名，可以反映當時的時代氛圍。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖2：大直橋竣工典禮

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖3：即將通車的自強隧道

再者，台北市公車原由台北市公共汽車管理處獨家經營，升格後隨著行政區域擴大、人口遽增，為滿足市民交通需求，遂於58年核准欣欣（圖4）、大有、大南、光華等民營客運共同經營。另一方面，因應現代交通建設，淘汰落伍人力三輪客車（圖5）、手拉車、拼裝農業車，並落實轉業輔導機制。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖4：欣欣客運通車典禮

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖5：淘汰待銷毀之三輪客車

隨著台北市交通事業賡續發展，開始汰除老舊鐵路設施，並且著手鐵路地下化工程。至78年，新台北車站落成啟用後，即象徵鐵路地下化時代的來臨（圖6）。81年，市政府為落實全市鐵路地下化政策，拆除已經營歷時30餘年，北起忠孝西路口，南至愛國西路口，沿鐵道旁興建的中華商場（圖7）。

Photo Credit: 國發會檔管局檔案樂活情報提供 圖6：慶祝台北鐵路地下化通車

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖7：民國55年中華商場夜景

台北市所屬的鐵路、公路運輸雖然不斷革新，但終究難以負荷人口成長速度。市政府擬定長遠都市發展計畫，為解決交通運輸問題，籌劃興建大眾捷運系統[6]。85年，捷運木柵線正式啟用，是台北捷運最早通車路段，亦為台灣首條捷運運輸路線。在此之後，捷運板南線、淡新線陸續完工，形成便捷的捷運交通網絡，也讓台北縣市緊密連成一塊。

歷經時代演變，台北市西門町商業區發展呈現飽和狀態，產生市街擁擠、環境惡化現象。69年，市政府提出副都心計畫，著手開發信義區，將國父紀念館以東地區變更為特定專區，將市政府、市議會移至此處，輔以住宅發展政策，興建完整示範社區（圖10）。為了帶動信義區的發展，市政府擴展該區商業機能，致力吸引國際性金融服務業與科技產業進駐投資。93年，當時世界第一高樓台北101在信義區開幕啟用，立即引起各國矚目。台北101不斷在國際舞台上發光，成為台灣行銷國際觀光的重要景點，亦讓全球來台人士親身見證台北市躋身國際重要城市行列。

自56年台北市升格直轄市以降，不斷擴展交通設施，並擘劃城市向東發展，已蛻變為今日具有國際競爭力的城市。歡迎利用國家檔案資訊網查詢，與我們一同探索台北市升格直轄市的歷程，及其50年以來之重要變化。

註釋

[1] 清光緒年間所築之台北城，係由四個城牆所圍繞之範圍。東畔為中山南路，西畔為中華路，南畔為愛國西路，北畔為忠孝西路。見黃得時編纂，《台北市志》第1卷（台北：台北市文獻委員會，民77），頁31。

[2] 黃得時編纂，《台北市志》第1卷，頁64。

[3] 羅啟宏，林志重撰稿，《續修台北市志》第2卷（台北：台北市文獻委員會，民93），頁17。

[4] 黃得時編纂，《台北市志》第1卷，頁71-72。

[5] 林忠勝著，《高玉樹回憶錄：玉樹臨風步步高》（台北：前衛，民96），頁156。

[6] 市政府在民國72年時，即有提出5條大眾捷運系統的路線討論案：1.緃貫線鐵路華山至萬華2.淡水線鐵路改造3.台北站至新店4.三重至信義社區5.台北站至中和。今日看來，前述所提的捷運路線皆有涵蓋在現今的台北捷運網，僅無包括文湖線。分別為板南線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線。

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航