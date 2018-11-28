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《單身的30道陰影》：找新男友就像面試，其他人的履歷總有一天會用到
我們想讓你知道的是
每個人要花一定的時間才能擺脫前任的陰影。不管是誰——你或是他造成了關係的破裂，都需要一些時間來恢復。
文：蘿拉・萊恩（Laura Lane）、安吉拉・斯佩拉（Angela Spera）
面試官與應徵者
在你辦公室外的大廳裡，年輕求職者們個個目光炯炯。你偷看了他們一眼，有的人在流汗，有的在調整領帶，還有的在清理手上的垃圾。自從這個職位的「前任全職員工」意外離職後，你的壓力很大。
今天，你正在面試新男友候選人。更準確點說，這人必須具備加入「回升反彈部門」的資格，也就是在人力資源部對面的那個部門。這個角色之前是由一位名叫布倫丹的四年老手擔任的。他是一位備受尊敬的專業人士（總是能記住一個人的生日，還會做很棒的足部按摩），但現在你要找的是入門級的人。一個可由你塑造的新頭腦。
你本該給第一個面試者打電話，但首先得再刷新一次前任的領英（LinkedIn）社群網路資料。如果布倫丹在別人那裡找到了「新職位」，你可能就會很不高興地穿著睡衣去做這個「面試」。讓你安心的是，布倫丹還沒有「找到」工作。
你打電話給第一個應徵者。他拿著公事包信步走進來，微紅的金髮中露出三寸高的額頭，臉上洋溢著青春的笑容。他戴著一條手感極好的祖母綠領帶。他太努力了。
「嗨，我是諾亞，」他自我介紹。你起身和他打招呼，做了個尷尬的動作，不知道是要與他握手還是擁抱，基本上你的雙手抱住了他的手腕。
你掃描了一下他遞過來的簡歷。諾亞和兩個室友住在一起，上一份「工作」整整維持了八個月。特殊技能包括做奶昔、換燈泡、把毛巾掛在架子上、把廁紙放在下面。
「諾亞，你為什麼想要加入這個團隊？」你問。
「你們的『使命宣言』那麼真誠，給我留下了深刻的印象，我一直都記得。『維持一段能帶給所有職員歡樂的關係，讓那些取笑你單身的高中校花們嫉妒；有資格給你的單身朋友們主動提供約會建議，並使你的家人繼續相信你會傳承他們的血統。』」
在寫那個宣言時你可能喝多了。
「那麼，你平時休閒都做些什麼？」他問道。
「我會在稍後開放接受提問。」你責怪道。這個小丑以為他是誰？你的前布倫丹絕不會這麼魯莽。你是老闆，最好此刻就表明你的統治地位。
「你的缺點是什麼？」你問。
「嗯，別人都說我是個完美主義者。大家都知道，我在辦公室會待到很晚。我的時間管理系統，能確保我在截止日期前完成任務——提前幾周購買周年紀念禮物。我是一個工作狂！」
「我想我已經瞭解了，」你告訴諾亞。「但在就職日之前，我還需要一些除你媽媽以外的推薦信。現在，你有什麼問題嗎？」
「嗯，我想知道成為你男朋友後，每天的日常會是什麼樣子？」
「我需要你做的事可能每週都會變。基本上包括每天早上收到你的短信，跟我說工作愉快。你必須在一天中重複幾次，關注我。即使在特別忙的時候也要給我發一封你讀到的趣文，這樣我就可以在午休時間閱讀。你對Instagram熟悉嗎？」
「會，我認為自己高於平均水準。在簡歷末尾處我寫了，水準僅次於Word、Excel、PowerPoint和Netflix。」
「你會經常和我一起使用Instagram，」你說，「我喜歡每個月貼出兩張我或我們的照片，巧妙地提醒你的朋友和前女友們，我們的『關係』是快樂有趣的。這回答你的問題嗎？」
「我想是的。也許我會給你打電話，我們還有下次嗎？」諾亞說。
「我會在三到五個工作日內給你回覆，並告訴你是否需要後續面試。」
你送他出去，他看起來有些失望。也許你應該和他喇舌一下？你不知道按常規該怎樣做。布倫丹為什麼要離開，毀掉一切？你覺得要找人取代他是不可能的。如果你能讓事情顯得刺激，做一些意想不到的事情，就像「貝果星期五」（Bagel Fridays）重新開張一樣。
「下一個！」你叫道。
一個叫奧利弗的新人走進來。他的下頜輪廓分明，棕色的眼睛炯炯有神。他那格子花紋襯衫只塞進褲子裡一半。你不知道這是不是故意的，但這樣看起來真不錯。
「為了不浪費我們的時間，我有一個簡短的問題，」他告訴你，「我知道這是一個實習職位，但我希望有長遠的打算。」
「請允許我申明一下，」你說，「偶爾實習也能帶來全職工作。不過我現在沒有足夠的情感資源來應對一個長久的人。」
「我知道了。」他邊說邊把簡歷遞給你。
奧利弗擁有自己的公寓。他精通五種「愛的語言」，外加基本的西班牙語。擁有特別技能包括：叫計程車、每週打電話給媽媽，還有鋪床。
「看起來你以前好像換過很多公司。三個月前你為什麼離開這些職位？」
「我發現自己在初創企業上浪費時間，它們看起來即將起飛，但背後卻有很多基礎設施和戀父情結問題。」奧利弗解釋說，「我在找一家能使我成長和晉升的公司。我需要一家願意投資我的公司。」
回答得不錯。
「聽著，」你說，「每天都有數百名饑餓的年輕人在這裡下車尋找這樣的職缺。這只是入門職位，如果這裡對你來說還不夠好，你可以去別的地方看看。」
「我甚至不關心什麼大的利益，」奧利弗懇求道。「我在最後那份工作中什麼都沒有。沒有交流，當我有壓力時沒有安慰， 連口頭上的都沒有。我不喜歡那樣。雖然我可能缺少經驗，但我有動力。」
他很有進取心，你想把職位給奧利弗。你開始覺得或許布倫丹是可替代的。你決定聘用他。
「你覺得自由工作者怎麼樣？」「怎麼講？」奧利弗很感興趣地回答。
「自由工作者比實習更有保障，我會更認真點對待你。但就算你是一個全職人員，我不會要求你達到原本職務應該的那樣，全天候待命。我們彼此都要投入，但這仍然是一種嘗試。你覺得這樣行嗎？」
他笑了。「我要這份工作。」
你讓等候室裡的其他人回家，但保留了他們的簡歷。你知道，萬一這個自由工作者不行，那些資料還用得著。
分手後的恢復期
每個人要花一定的時間才能擺脫前任的陰影。不管是誰——你或是他造成了關係的破裂，都需要一些時間來恢復。
戀愛就像建造一個擁有自己的語言、風俗和嚴格移民政策的小國家。一旦離開這個共同建立的家園，你就必須適應和處理文化衝擊。當你遇到一個新人的時候，明智之舉是慢慢來，因為你的大腦仍然在兩個「情侶國家」的時間上作轉換。你需要時間來克服時差反應。
然而，如果你的分手發生在很久以前，而今《週六夜現場》（Saturday Night Live）都已經換了全新的演員陣容，當中至少有兩名老演員，都已成功轉型為電影演員，那麼你陷入這種遺憾情緒的時間就可能太久了。
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書籍介紹
本文摘錄自《單身的30道陰影：戀愛凸槌觀察報告》，好的文化出版
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作者：蘿拉・萊恩（Laura Lane）、安吉拉・斯佩拉（Angela Spera）
譯者：水淼
寫給戀愛晚熟份子的最後救贖
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30道陰影，就是你為何還單身的真正原因！
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責任編輯：羅元祺
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