《單身的30道陰影》：找新男友就像面試，其他人的履歷總有一天會用到

文：蘿拉・萊恩（Laura Lane）、安吉拉・斯佩拉（Angela Spera）

面試官與應徵者

在你辦公室外的大廳裡，年輕求職者們個個目光炯炯。你偷看了他們一眼，有的人在流汗，有的在調整領帶，還有的在清理手上的垃圾。自從這個職位的「前任全職員工」意外離職後，你的壓力很大。

今天，你正在面試新男友候選人。更準確點說，這人必須具備加入「回升反彈部門」的資格，也就是在人力資源部對面的那個部門。這個角色之前是由一位名叫布倫丹的四年老手擔任的。他是一位備受尊敬的專業人士（總是能記住一個人的生日，還會做很棒的足部按摩），但現在你要找的是入門級的人。一個可由你塑造的新頭腦。

你本該給第一個面試者打電話，但首先得再刷新一次前任的領英（LinkedIn）社群網路資料。如果布倫丹在別人那裡找到了「新職位」，你可能就會很不高興地穿著睡衣去做這個「面試」。讓你安心的是，布倫丹還沒有「找到」工作。

你打電話給第一個應徵者。他拿著公事包信步走進來，微紅的金髮中露出三寸高的額頭，臉上洋溢著青春的笑容。他戴著一條手感極好的祖母綠領帶。他太努力了。

「嗨，我是諾亞，」他自我介紹。你起身和他打招呼，做了個尷尬的動作，不知道是要與他握手還是擁抱，基本上你的雙手抱住了他的手腕。

你掃描了一下他遞過來的簡歷。諾亞和兩個室友住在一起，上一份「工作」整整維持了八個月。特殊技能包括做奶昔、換燈泡、把毛巾掛在架子上、把廁紙放在下面。

「諾亞，你為什麼想要加入這個團隊？」你問。

「你們的『使命宣言』那麼真誠，給我留下了深刻的印象，我一直都記得。『維持一段能帶給所有職員歡樂的關係，讓那些取笑你單身的高中校花們嫉妒；有資格給你的單身朋友們主動提供約會建議，並使你的家人繼續相信你會傳承他們的血統。』」

在寫那個宣言時你可能喝多了。

「那麼，你平時休閒都做些什麼？」他問道。

「我會在稍後開放接受提問。」你責怪道。這個小丑以為他是誰？你的前布倫丹絕不會這麼魯莽。你是老闆，最好此刻就表明你的統治地位。

「你的缺點是什麼？」你問。

「嗯，別人都說我是個完美主義者。大家都知道，我在辦公室會待到很晚。我的時間管理系統，能確保我在截止日期前完成任務——提前幾周購買周年紀念禮物。我是一個工作狂！」

「我想我已經瞭解了，」你告訴諾亞。「但在就職日之前，我還需要一些除你媽媽以外的推薦信。現在，你有什麼問題嗎？」

「嗯，我想知道成為你男朋友後，每天的日常會是什麼樣子？」

「我需要你做的事可能每週都會變。基本上包括每天早上收到你的短信，跟我說工作愉快。你必須在一天中重複幾次，關注我。即使在特別忙的時候也要給我發一封你讀到的趣文，這樣我就可以在午休時間閱讀。你對Instagram熟悉嗎？」

「會，我認為自己高於平均水準。在簡歷末尾處我寫了，水準僅次於Word、Excel、PowerPoint和Netflix。」

「你會經常和我一起使用Instagram，」你說，「我喜歡每個月貼出兩張我或我們的照片，巧妙地提醒你的朋友和前女友們，我們的『關係』是快樂有趣的。這回答你的問題嗎？」

「我想是的。也許我會給你打電話，我們還有下次嗎？」諾亞說。

「我會在三到五個工作日內給你回覆，並告訴你是否需要後續面試。」

你送他出去，他看起來有些失望。也許你應該和他喇舌一下？你不知道按常規該怎樣做。布倫丹為什麼要離開，毀掉一切？你覺得要找人取代他是不可能的。如果你能讓事情顯得刺激，做一些意想不到的事情，就像「貝果星期五」（Bagel Fridays）重新開張一樣。

「下一個！」你叫道。

一個叫奧利弗的新人走進來。他的下頜輪廓分明，棕色的眼睛炯炯有神。他那格子花紋襯衫只塞進褲子裡一半。你不知道這是不是故意的，但這樣看起來真不錯。

「為了不浪費我們的時間，我有一個簡短的問題，」他告訴你，「我知道這是一個實習職位，但我希望有長遠的打算。」

「請允許我申明一下，」你說，「偶爾實習也能帶來全職工作。不過我現在沒有足夠的情感資源來應對一個長久的人。」

「我知道了。」他邊說邊把簡歷遞給你。