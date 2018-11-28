《單身的30道陰影》：你不幸成為同性戀男友幸福故事中的電燈泡

文：蘿拉・萊恩（Laura Lane）、安吉拉・斯佩拉（Angela Spera）

王子與公主 你和史蒂文一起參加睡衣派對。你們的口味非常相似——約翰・沃特斯的電影、《醜聞》系列影集、80年代晚期的惠特尼和90年代早期的瑪麗亞凱莉。你們可以談論任何事情，從你的不安全感到希望和夢想，再到性技巧（你那招招牌動作「倒置的海象」，還得感謝史蒂文）。史蒂文甚至聽從了你的建議，剪了一款你最喜歡的男士髮型。他的所有笑話都能逗你笑，而且他也不會因為你喝過灰皮諾葡萄酒，笑你像個中年大媽。 天哪，史蒂文簡直是太完美了。 你喝了一大口皮諾酒，這次是直接抱著酒瓶喝的。「哇，你有多久沒吃東西了？」他問道。他是如此的關心你。他總有一天會成為一個偉大的父親。你知道他對你的關心是來自於他的內心，不像其他異性戀夥伴，都是出於某種淫蕩的秘密幻想來欺騙你。你之所以知道這些，是因為史蒂文欺騙的是男人，而不是女人。 你把頭靠在史蒂文的肩膀上。「你聞起來總是那麼香。」你調戲他。 你愛上了史蒂文。天啦！你生來就有女性生殖器，這是多麼悲哀啊。醉醺醺的你像個搖頭娃娃一樣搖頭晃腦，當他小心翼翼地避開你的時候，你得出了這樣的結論：該死的理性邏輯， 今晚就是你走向靈魂伴侶的夜晚！

「如果我們倆現在親熱，不是很瘋狂嗎？」你問道，儘量讓自己聽起來輕鬆有趣。

「Trader Joe超市裡到底哪款廉價劣酒讓你變成這樣？」他說，「女孩，你需要休息了。」

他沒有察覺。

「你有沒有想過你的性取向⋯⋯會改變？」你問道。

他翻了翻白眼。你又問了一次。

「難道你不想試試陰道是什麼感覺嗎？」「當然，但我也想知道把叉子插進電插座裡會是什麼感覺。」

你換個角度再問，「如果我告訴你我有一段時間沒刮腿毛了，有用嗎？老實說，我覺得自己現在可能像個男人。」

「我整個青春期都糾結於自己的性取向，我可以肯定地告訴你，你毛茸茸的女人腿不會讓我硬起來，」史蒂文一邊收拾東西準備離開一邊回答，「我們明天再聊。」

「我知道是怎麼回事了，」你說，「你是個bottom（指男同志中女性角色的那一方）。啊！很好。我可以試試用皮帶。」

「你怎麼回事啊？」他大叫道。

哦。在這麼完美的夜晚，你想挽救一些事。

「等一下！別走！我們先冷靜下來，看看《娃娃谷》的導演評論。」

他「砰」地一聲關上了門。

其實，你的可怕行為並不是因為喝多了，你喜歡有趣、張揚的男人，這傾向可以追溯到童年時期。

你把頭靠在酒瓶上，回想自己八歲時獨自在童年那臥室裡玩耍的情景。芭比娃娃到處亂扔，你清楚記得，當時透過肯王子的嘴，你對長髮公主芭比說的那些有點垃圾的話。

「長髮公主，長髮公主！」你用肯王子在長髮公主芭比的臉上搖晃時，口齒不清地說，「我真的無法忘懷這頭髮。你做過保養還是天生的？」

這個虛構的夢中情人是如此瀟灑和注重細節。長髮姑娘芭比解開她又長又淩亂的芭比辮，向下垂去讓王子可以攀爬到她那裡。

「你想讓我爬上你的頭髮？你瘋了嗎？要毀了它嗎？不！」他哭了。「我要跟你說的最重要的事情是：要用Ω-3維生素和不要攀扯頭髮。」

有些王子不介意在公共場所被人看見和一個蓬頭垢面的公主在一起，而他會介意。

「看，小閨蜜，」肯王子宣稱，「今晚是灰姑娘的舞會，你為什麼不穿著你的小可愛下來，我們可以一起去。我想跳舞！你不喜歡嗎？」

長髮芭比公主很高興能和她唯一的真愛一起參加她的第一個舞會。當她穿好衣服後，這位迷人的王子驚嘆道：「天啊，你看起來超猛。你會讓灰姑娘在她自己的舞會上自慚形穢。順便告訴你：據說她在午夜變成了一個蕩婦。」

「肯王子，你真是個小賤人！」長髮公主芭比尖聲道。

你玩的遊戲總是以同樣的方式結束：長髮芭比公主和肯王子決定成為彼此的靈魂伴侶。他們幸福地結婚了，生了很多很多孩子。

事實上，你現在的童話故事有了一個非常不同的結局。和那些喜歡替你編辮子，卻不願碰你的討厭傢伙一起度過數年的週末之後，你的同性戀男友找到了一個真正的男朋友，而你成了他浪漫童話故事中不幸的電燈泡。他們（也就是，你最好的同性戀朋友史蒂文和他的男朋友史丹福）從此過上了幸福的生活。

同性戀好友是很好的……朋友

這些童年期的偏好從何而來？首先，迪士尼對你撒了謊。沒有一個直男會像白馬王子一樣留意到獨特的鞋子。沒有哪個直男會和《睡美人》裡的菲力浦王子一樣，在第一次約會時唱些美妙的二重唱。至於影視娛樂雜誌Tiger Beat，他們鼓勵了很多青春期前的「幻想」，包括瑞奇・馬丁、超級男孩藍斯・貝斯和漢森兄弟。（好吧，漢森兄弟不是同性戀，他們是超級基督徒，而且結婚得很早，所以他們在婚姻這方面也不是一個可行的選項。）在你懷念童年時，也該是時候更新你的性取向了。

你應該珍惜你和同性戀好友的友誼。同性戀的男人和異性戀的單身女性之間的狂熱結盟，忠誠度堪與美國和英國、跩妹黛薇兒和簡・萊恩、理查・海契以及其他第一季《倖存者》中的任何人相提並論。他們需要彼此。這兩個群體在歷史上都經歷過被誤傳和錯置的恥辱，並一直努力在尋求世界的認可。他們都曾抵擋人們不加掩飾的成見，現在取得了可能被某些人視為「時機」的機會。本能的碰杯和為共享的福氣歡呼，使他們之間的連結關係更上一層樓。這些友誼裡存在著真正的自在。

然而，那些傷心的女孩因為誤把自己和這些忠誠同伴的關係，與摯友之外的情感混淆，而感到痛苦不堪。面對現實吧，就算你意識到同性戀好友比你更清楚知道電影《洛基恐怖秀》裡每個字的含意，而且穿著比你漂亮，但你的心是頑固的，你只是想要有個人在你看《熱舞17》的時候，從身後抱著你（big spoon，大勺型擁抱），他有時候就是這樣做的。

相關書摘 ▶《單身的30道陰影》：找新男友就像面試，其他人的履歷總有一天會用到

書籍介紹

本文摘錄自《單身的30道陰影：戀愛凸槌觀察報告》，好的文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：蘿拉・萊恩（Laura Lane）、安吉拉・斯佩拉（Angela Spera）

譯者：水淼

寫給戀愛晚熟份子的最後救贖

——單身狗必看，母胎SOLO必須看！

——萬眾期盼，單身者的知音！

30道陰影，就是你為何還單身的真正原因！



縱橫情路，紐約輕熟女經驗熱心分享：

以過來人的身份，詼諧戲謔的口吻，帶你見證慘烈而荒謬的單身案發現場——30道遮障情路的陰影。

有了這些前車之鑑，你會發現：戀愛不難，甚至比你以為的還要好玩！



齣齣單元劇情直指愛情迷茫關鍵：

為什麼我總遇不到自己喜歡的男人？好男人死哪裡去了？！

前一秒鐘還熱情如火，下秒鐘卻已讀不回，我到底做錯什麽？？？

誤判情勢，整個尷尬到爆炸啊啊啊啊啊

登愣！我們愛上了同一個男人！？我該怎辦？

只會手機傳簡訊搞曖昧，面對面時腋下濕透、語言癌發作……

笑料滿載的脫單鬧劇，發人深省的戀愛歪理

一字一句看下去，今年就把自己推銷出去！

Photo Credit: 好的文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航