中選會：公投可帶「小抄」但有條件，什麼樣的衣物不能穿？

（中央社）中選會副主委陳朝建21日表示，選民若要帶小抄，中選會不鼓勵也不反對，提醒選民帶小抄有所限制，不能出示小抄干擾勸誘影響他人投票，不能留在圈票處，以及不能投進票匭。

立法院財政委員會邀請行政院主計總處、審計部針對中央選舉委員會「綜合規劃及選務資訊化」與「法政業務工作」等業務近3年（104年度至106年度）相關經費編列與執行情形，進行專題報告，並備質詢，也邀請陳朝建列席備詢。

時代力量立委徐永明出席質詢擔心對「小抄」的認定是否會干擾投票，陳朝建表示，每個人都有投票秘密，會予以尊重。選民如果要帶小抄，中選會不鼓勵也不反對，提醒選民帶小抄是有所限制。小抄上若有候選人就不能出示，若跟公投票長很像，不能攜帶也不能投進票匭。

陳朝建說，中選會對「小抄」認定有三大基準：

第一，是不能出示小抄，因為這是干擾勸誘影響他人投票；

第二，不能留在圈票處，必需帶離投票所；

第三，不能投進票匭，因為異物不能投進票匭。

另外，11/24的00：00起，任何人都須停止公職競選相關活動，含媒體廣告、通訊軟體、社群平台等管道，皆不得揭露相關資訊。「候選人本人」於投票日當天「禁止」公職選舉與公投之任何宣傳活動，候選人無論其是否為特定公投提案之領銜人，凡宣傳公投提案者，皆為《公職人員選舉罷免法》第56條第2款所禁止。

「非候選人」則可宣傳公投，但不得在各投開票所30公尺內進行，且不能夾帶任何公職候選人相關資訊。

根據「TFC台灣事實查核中心」，中選會解釋，若出現「公投案號、主文」或是「同意、不同意」等文字、符號或圖像，將視為宣傳、助選，無法進入投開票所。但如果僅有單純的圖示，比如挺同公投常用的「彩虹圖樣」，則需依整體情狀綜合判斷，只有達到法律規定的「喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票」的程度，才會被勸止或制止。（《公投法》第22條）

而參選台北市議員的曾柏瑜團隊也致電中選會求證，因為這次公投案議題廣泛，任何相關的衣物是確定不能穿進去的，例如「我支持婚姻平權」相關T-shirt、「台灣獨立」相關配件。但彩虹小物的確界定範圍模糊，例如彩虹圍巾、彩虹徽章等等，中選會表示，判定的標準是曾經出現在該議題宣傳中出現的符號，都有可能認為是相關。

若有模糊認定，則由投票所內主任監察員判定。如果判定為是「會先被選務人員制止（例如要求拿下）」，如果不服（堅持不拿下），就會被判離場。如果堅持不離場，根據《公投法》第43條規定，後續可能得面臨刑事責任。處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

中選會表示，有關投票日的公投宣傳活動，如穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關之影像、聲音及文字，依通常一般人經驗，一看即知者，則屬投票日從事競選或助選活動，如該行為地點位於投票所四周30公尺內，即有構成公職人員選罷法第108條第2項及公投法第42條之違反，可處一年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金；如於30公尺以外，即可構成公職人員選罷法第56條第2款之違反，可處50萬元以上500萬元以下罰鍰。

而投票還的其他禁忌事項，都有法源依據，違反可能會被處以罰金或徒刑喔。

中選會法政處長賴錦珖曾在記者會指出，許多被檢舉案例都不是候選人或政黨，而是一般民眾，依法可罰新台幣50萬到500萬元。他說，民眾可能稍不注意就會觸法，中選會也向內政部建議修法意見，一般民眾的自發性行為，可適度調降罰責，不過，未修法前仍維持原有罰度。

賴錦珖進一步表示，全國性選舉的違法由中選會裁罰，像這次是地方選舉，若有違法則由地方選委會裁罰。

教育部要求全國高中職，不得影響學生11/24投票

日前台中的明道中學在「公民投票日」安排課業輔導，引起台中市青年事務審議會關切，並積極展開與學校的協商，學校一度認為投票是少數人的個人行為，不是學校的責任，國教署則發文指出「學校不得因辦理活動而影響學生行使公民投票權，請確依說明辦理」。

教育部國教署11月發函全國各高中職，要求學校不得因辦理活動而影響學生行使「公民投票權」，要求學校必須確實依說明辦理。

教育部表示，依據《公民投票法》第7條規定：「中華民國國民，除憲法另有規定外，年滿18歲，未受監護宣告者，有公民投票權。」另依據「高級中等學校課業輔導實施要點」第5點規定略以：「（第1項）學校於學期中辦理之課業輔導，應安排於每日正式課程之後；……。（第2項）前項輔導課程，每週不得逾5日，且不得於國定假日及例假日實施。……。」

國教署公文強調，依前開規定，高級中等學校不得於例假日實施學生課業輔導，亦不得因舉辦活動影響學生行使公民投票權。

此外，勞動部也表示，為了便利適用《勞基法》之業單位勞工行使投票權，凡適用勞動基準法事業單位之勞工，於公職人員選舉罷免投票日具有投票權者，該日予以放假投票，工資照給。

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核稿編輯：楊之瑜