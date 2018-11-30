《寡婦》書評：有空搶銀行嗎？ ——劫案類犯罪小說與電影的源流

文：張國立

犯罪小說的範圍內，有種稱為盜匪小說（The Heist Stories），一直是讀者的最愛。一般將其分成三步驟：計畫、執行、逃脫，以施耐庵的《水滸傳》來說，其中《智取生辰綱》一節便是經典。

計畫

大名府（河北）留守梁中書為了替岳父，當朝的太師蔡京祝壽，籌集了一大筆禮物與金銀珠寶，送去首都汴京（開封），因為擔心沿途盜賊多，特別挑選江湖上稱為「青面獸」的提轄楊志負責運送。楊志以前犯過殺人罪，好不容易得到重新被啟用的機會，當然謹慎行事。

相對的，消息傳出去，入雲龍公孫勝找托塔天王晁蓋搶這筆生辰綱，他們私下募集人手，包括智多星吳用在內，擬訂神秘的計畫，至於此一計畫，施耐庵在小說裡不先揭露，而是隨著搶劫的行動慢慢展開。

這裡出現一個重點，公孫勝認為生辰綱純屬民脂民膏，所以值得搶。是的，小說裡的搶劫必有其正義的使命感。

執行

楊志帶著打扮成商旅的士兵，押運生辰綱行至黃泥崗，遇到也扮成商旅的晁蓋等人，被酒迷昏，晁蓋輕而易舉的搶走所有財寶。

逃脫

楊志失去生辰綱顯然會被追究責任，他原是帶罪之人，禁不起再被判刑，乾脆逃亡。剩下的士兵把罪過推到楊志頭上，延誤了追查搶匪的時機，何況晁蓋用的是迷藥，逃得輕鬆自在。

「盜匪」小說不能拿起刀槍明著幹，必賴「詭計」完成。「詭計」正是小說引人入勝的地方。施耐庵的詭計在於怎麼讓楊志等軍人喝下迷藥？他用的是酒。當楊志一行人休息時，遇到另一夥商人向小販買酒喝，見商人喝下酒後一切正常，他勉強同意讓自己人也去買酒，怎曉得酒中本無迷藥，當商人搶舀酒的勺子，小販去追，搶回勺子的過程中加入迷藥，才混進酒內。

當代最出名的盜匪小說則是美國作家麥可．克里頓（《侏儸紀公園》、《剛果》、《失落的世界》作者）以1855年英國軍餉被劫案為題材寫的《火車大劫案》，搶匪假裝屍體，棺材被送進運軍餉同一輛火車，適當時機打開棺材，打開保險箱，將金塊往車外擲，同夥在軌道旁跑得差點氣喘發作的撿拾，完成令人瞠目結舌的火車劫案。能成功的關鍵之一當然是扮成屍體者得扮得像，並且事前竊得保險箱鑰匙。

麥可．克里頓先替主角募集搶劫的人手，包括擅長開鎖的「鎖精」、看起來有軟骨功能利用極小管道侵入目標所在地的「蛇人」、能長期躲藏在狹小空間內的「蝸居客」。每個人選都令人好奇，增強故事的吸引力。

「盜匪小說」幾乎是電影的最佳題材，可是好小說難求，不少電影人找上編劇直接開發，例如1973年保羅．紐曼與勞勃．瑞德福主演的《刺激》，不僅票房成功，也拿下七項奧斯卡。2001年重拍的《瞞天過海》，兩大帥哥喬治．克隆尼、布萊德．彼特主演。1969年英國片《The Italian Job》於2003年再被重拍為《偷天換日》，都是講究布局與詭計的經典作品。2001年的約翰．屈伏塔與休．傑克曼主演的《劍魚》則屬於硬漢版的盜匪電影，不過劇尾的詭計仍使觀眾得到「被驚訝」的滿足。

《寡婦》作者在1983年擔任編劇時先寫了《寡婦》的劇本拍成電視影集，稍後改寫成小說體裁出版，今年則再推出修訂新版，臉譜出版便是根據這版本翻譯引介給讀者；而電影版的製作方則是拿下改編版權，這且是小小幕後花絮。再回到小說，一開始，三名喪生的盜匪妻子靠死者留下的搶運鈔計畫，運作新的搶劫行動。她們從未搶過，甚至沒偷過超商的水果，因而找到一處倉庫，從最基本的扛重物練起，否則搶了運鈔車，怎有氣力把錢裝袋扛到自己的車上。英國式的幽默總時不時從故事裡跳出來逗弄讀者。

行動中的詭計再別出心裁，計畫、執行、逃脫精彩緊湊，報復是另一重心。小說的驚世警語不再是盜亦有盜或羅賓漢式的正義，回到人性基本的出發點：

你對不起老娘，老娘讓你死得難看。

所以替這本小說可以做另一個盜匪之外的註釋：想擺脫老婆，請用合法、合理的手法，千萬不要搞得太複雜，否則只會增加老婆的仇恨，然後，死得更難看。

讓我們為自己找個合理的藉口，拿著這本小說當範圍練習，並嚴肅的問周邊朋友：

有空搶銀行嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《寡婦（電影原著小說）》，臉譜出版

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作者：琳達・拉普蘭提（Lynda La Plante）

譯者：林亦凡

三個女人，同時痛失至愛，各自悲傷頹喪，

她們繼承的遺產，是一份震撼警界、驚動黑幫的超完美搶劫計畫……

硬派冷冽宛如《龍紋身的女孩》、高超巧計媲美《瞞天過海：八面玲瓏》

影評人左撇子、作家張國立——推薦

同名改編電影2018年底強檔台上映、國際各大影展好評不斷！

外媒預測強勢問鼎奧斯卡編、導、演獎項！

優秀編導首度合作：《控制》小說家編劇吉莉安・弗琳、《自由之心》導演史蒂夫・麥昆

主演陣容極致豪華：《謀殺入門課》薇歐拉・戴維斯、《即刻救援》連恩・尼遜、《聖鹿之死》柯林・法洛、《玩命關頭》蜜雪兒・羅德里奎茲、《紳士密令》伊莉莎白・戴比基

故事簡介

一場失風的搶案中，三名歹徒被燒死在爆炸的廂型車上。當噩耗傳來，三個人的妻子都遭受了雙重打擊：

她們的丈夫死了。

她們的丈夫竟然是銀行搶匪。

搶案首謀哈利・勞林斯向來將犯罪活動的人事時地物等細節都記錄在帳簿中，他的死訊一傳開，垂涎他地盤的黑幫惡棍、和急於將多方罪犯一網打盡的警方，都發誓非把帳簿拿到手不可。他們找上了哈利的遺孀朵麗，和另外兩名歹徒的妻子：深諳街頭智慧的潑辣女漢子琳達，以及天真嬌弱的選美皇后雪莉。三位寡婦原本素不相識，但為了抵抗黑白兩道的威脅與騷擾，她們愈走愈近、建立起互相扶持的友誼。

當朵麗終於找到帳簿，她決定不能將這份珍貴的遺產拱手讓人，而要帶領琳達和雪莉完成她們丈夫未竟的大志：挾持戒備嚴密的運鈔車，搶下總額超過一百萬英鎊的現金。這筆錢能夠解決她們家中頓失支柱造成的經濟困境，更能讓她們擺脫警察和幫派的糾纏，從此遠走高飛。

然而，搶案的籌備工作遠比她們想像中艱難，三人迥異的階級背景和行事風格也造成愈來愈多的衝突。她們並且發現，哈利的人馬並未在當初的搶案中全軍覆沒，諸多跡象顯示作案過程有第四個人參與，燒燬的車上卻只有三具遺體。

這第四名神祕成員逃去了哪裡？她們準備中的行動，會因此出現什麼變數？逐漸起疑的警察和幫派成員，會用什麼手段阻止她們？這份連三個——不對，是四個——專業搶匪都無法順利執行的搶劫計畫，真的能在她們手上一舉成功嗎？又是否真的能為她們開啟自由的新生活……？

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰