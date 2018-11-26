《失控的逐底社會》：20、30歲賴家單身族，人生有一種選項叫「放棄」

文：山田昌弘

30歲世代，趨於保守

目前的30歲世代，有一種特質，那就是傾向保守。

女性都想當家庭主婦是其中一種象徵，另外從求職活動也可以看出些許端倪。像還沒畢業就開始投履歷，就是一個顯著的例子。對於30歲世代以後的年輕人而言，他們在學生時期最重要的活動就是找到一份好工作。因此，大學簡直就像辦公場所，每個人從大三開始，就忙著參加各種求職活動。

如今，求職活動已是大學生必經的歷程之一。學生對於求職的認知，再也不像從前一般，由你玩四年（按：取自於大學英文University諧音）之後才開始找工作。

換句話說，因為上一代的人求職不易，所以三十歲世代的人十分清楚，現在的就業市場十分嚴峻，就連普通的正職工作也是一職難求。為了確保自己找到一份穩定的工作，避免淪為非正職員工，他們就像是參加大學聯考一樣，必須拚盡全力、為求職奔波。所以他們也可以說是，第一批為求職耗盡心力的世代。

當然，現在的學生所面臨的環境也沒有比較好。每當我問學生：「大家畢業後有什麼打算？」時，不少人都回答：「找一份正職工作。」

此外，30歲世代對於結婚的態度也趨於保守。以近年來媒體流行的「閃婚」一詞來說，就是很好的例子。因為大家追求的是一個安穩的生活，所以，有越來越多的人寧可跳過戀愛的階段，直接進入婚姻。

換言之，就是放棄不一定會有結果的戀愛，直接找一個有希望修成正果的對象結婚，免得自己老了還是孤家寡人。我想，這也是受到「婚活」普及的影響吧。

這幾年來，有不少人二十幾歲就開始參加婚友社，尋找結婚對象。從這項數據來看，便不難窺見年輕人對結婚態度趨於保守，甚至已經滲入30歲以下的世代。

人生有一種選項，叫「放棄」

對於30歲世代而言，因經常接收到「如果沒有正職工作，就會如何吃苦」或者「如果沒有結婚對象，就會怎麼悲慘」等訊息，讓他們一直背負強烈的壓力，因此從年輕時，便積極找工作或尋找適婚對象。

然而，即使這些族群的認知不同於上一代，但現實卻沒有改變。正職員工的聘僱率沒有提高，結婚率也是持續低迷。而且，社會也不可能再像從前一樣——大家都有一份正職工作，或每個人都能嫁給收入穩定的好老公。

於是，30歲世代面臨到同樣的慘狀。整個世代一分為二，一邊是工作穩定，或者配偶有一份正職工作：另一邊正好相反。這個階級差距的結構完全沒有變動。

當然，他們對於這般嚴峻的狀況心知肚明。甚至，目前正產生一種新的變化。那就是有人開始選擇放棄。

例如，不再對結婚存有美好幻想。因為不想努力，所以就為自己找藉口，像是「我對結婚不感興趣」或是「我這種人應該與結婚無緣」等。同時，放棄找正職工作的人也越來越多。

不過，其中最為明顯的就是「不想談戀愛」，而且這個現象在年輕族群最為顯著。

除了有些人不想浪費時間在交男女朋友之外，虛擬戀愛也開始流行。在這些放棄結婚的人當中，更有人沉浸於虛擬世界裡。例如：矽膠娃娃（Muppet）、坐檯小姐、偶像明星，或者藉由色情刊物、性交易等滿足其性慾的需求。甚至認為自己根本不需要戀愛或結婚。

那麼，這些人要如何建構自己的未來？從30歲世代、賴家單身族的訪談中，我們不難發現，這些人根本沒有想過這類問題。與其說他們在家裡享受船到橋頭自然直的日子，倒不如說這些人幾乎是停止思考。

10年後的「如果」、「只要」，都只是馬後砲

如同前文所述，非正職聘僱與單身比例居高不下，目前30歲世代所面臨的現實，和40歲世代如出一轍。

30歲世代的人，其父母大都出生於1950年至1959年。他們理所當然的擁有一份穩定的工作、有自己的住宅，也就是最後無須擔心未來的一代。因此，大部分的30歲世代才能吃家裡、住家裡。

也就是說，十年之後，這些族群極有可能會和40歲世代一樣，淪為「中年賴家單身族」。不管他們對於環境的認知有何不同，目前的30歲世代仍無法改變未來的命運。

我在前面也說過，當今的40歲世代中，不少結不了婚或非正職聘僱的人都不明白：「這種事情怎麼會發生在我身上？」

反之，當30歲世代步入40歲時，應該會每天捶胸頓足的想：「早知道我那時候要是這樣就好了」、「如果我平常多用功的話」、「要是我過去努力找工作或認識新對象就好了」或「若我當時不那麼固執的話」等。他們只有在面對嚴峻現實時，才會後悔，然後責備自己當初不夠積極、努力。

就這個意義而言，與無法適應社會變化的40歲世代相比，目前的30歲世代也因為已經知道十年後的光景，所以才會更加艱辛。

創業、自由業，一切努力為了脫離逐底競爭

在多樣化、風險化或階級差距持續擴大的情況下，對於30歲世代而言，除了放棄以外，難道沒有人為了將來採取任何行動？不，這當中一定有人努力想辦法替自己改變現狀，甚至未來。

我在《家庭難民》一書中提到，有越來越多的人選擇創業，自己開一家公司，或者以自由業的身分成立個人工作室等。除此之外，也有人決定到國外發展；或是透過二手拍賣網站「Jimoty」（按：日本當地的小型商戶提供本地分類廣告和論壇，包括求職和二手物品交易的平台），尋求在地生活的可能性。

像這樣，為脫離日本社會既定軌道的年輕人，透過各種形式開拓自己的工作機會，也被媒體爭相報導。

在結婚方面，也是如此。那些抱定獨身主義的人，開始踏出新的一步，例如透過合租的方式，或是尋找相同嗜好的朋友共組「家庭」（《終身不婚時代》，永田夏來著，2017年，東方新書）。

話雖如此，創業的風險之高，並不是人人都能成功。

就如前文所提到的，日本是只提供單一軌道的社會，社會福利制度更是如此。所以，一旦脫離正軌，挑戰其他生活方式卻又失敗的話，便很難東山再起。因此，才會有很多人在創業失敗以後，面臨三餐不繼的困境。但相對來說，如果我們不去創造其他生活方式，或是改善社會福利制度，那目前的30歲世代，將如同40歲世代一樣，遇上多樣化與高風險的生活型態。換言之，他們十年後所處的社會環境依然嚴峻，正職與非正職，或者階級差距依然壁壘分明，這些人只能在殘酷的社會底層相互競爭。

該怎麼做才能解決問題？簡單的說，不管從制度或心理層面而言，日本社會從單軌（模範家庭的生活型態）轉變為多軌是必然的。如此一來，便能大幅緩和逐底社會所帶來的困境。

20歲世代：經濟不穩定

在本章節的最後，我想談一下30歲世代的下一代，亦即1990年至1999年出生的人的處境（於2018年底，約19歲至28歲者）。這個世代的狀況，和目前的30歲世代有些許差異。

目前20歲左右的人，其父母大都出生於1960年至1969年。就社會學來說，這個世代是「崩壞父母」開始增加的一代。

事實上，1960年至1969年出生的族群，奉子成婚或離婚的比例攀升是一大特徵。因此，這些父母所生下的子女，都是在經濟不甚穩定的家庭中長大。

除此之外，1997年還爆發了亞洲金融危機。這些人即使結婚後有一份穩定的工作，也有可能因為突然被公司解僱，而無法賺錢養家。

連帶影響孩子的成長環境。2000年後半，日本社會學者開始注意到兒童的貧困問題。當時，由日本國立社會保險與人口問題研究所的阿部彩，所著作的《貧困的孩子：思考日本社會的不公平》（2008年，岩波新書）便引發社會媒體的不少關注。這些深陷貧窮之中的孩童，其父母多半無法維持最低的生活水平，而苦苦掙扎，並且在1997年爆發金融危機以後，這樣的家庭也越來越多。

換言之，這一代的父母開始呈現兩極化，分為「經濟穩定」、「經濟不穩定」兩種。而且，大都由兩個世代所構成：1990年至1999年出生，目前20歲左右的年輕人，以及1960年至1969年出生的父母。

這個族群與現在的30歲世代不同，他們是一群沒有父母可以依靠，必須自立自強的一代。申請學貸最多的也是從這一代開始。遺憾的是，我們無法從統計數據中立即看出這種現象。

然而，從《最貧困女子或特種營業的女大生：貧窮青年大國．日本社會紀實》（中村淳彥著，2015年，朝日新書）、《我是難民高中生：不符期待，你們就說我變壞，於是我得更壞，才活的下來》（仁藤夢乃著，2013年，英治出版社；2014年，中文版由大是文化出版）等書到社會報導，都描述20歲世代的年輕人不但工作不穩定、沒有父母可依賴，更缺乏社會保障。這代表無法維生的年輕人越來越多。

30歲世代、40歲世代的問題，其實一直沒有得到政府方面的解決。如果不再改變現況的話，現在的20歲世代與其下一代，將會在年輕時就三餐不繼、陷入貧困，而且這樣的悲劇會不斷上演。

順帶一提，美國的窮人階層或開發中國家的弱勢族群，也因為家人很窮，無人仰賴，所以在外工作的小孩必須住在家裡，全家大小一起賺錢，才能勉強餬口度日。

不過，日本的30歲世代，則因為父母大都生活優渥，因此罕見這樣的案例。然而，在20歲世代中，會有越來越多的家庭，像美國的窮人階層一樣，必須到處兼差打工，確保自己的生活。或許，這也是一種新型的賴家單身族。

書籍介紹

本文摘錄自《失控的逐底社會：單身很自由，自己賺自己花；但與父母同住的賴家單身族，恐將淪為社會最底層。》，大是文化出版

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作者：山田昌弘

譯者：黃雅慧

什麼是「逐底社會｣？

就是你我拚了命的工作賺錢，不是為了往上爬，而是避免往下墜！

這是全球化浪潮下，社會階層發生的重大改變，由美國經濟學家所提出。

現在，日、韓、台、星、港都一樣。

那麼，是誰替逐底社會開了個頭？就是

賴家單身族：這群人不婚、不生、和父母同住。

當他們不能再維持中產階級，就變窮。

不想成為第一波向下流動的社會底層者，該怎麼脫身？

本書作者山田昌弘是日本著名的社會觀察家，他早在20年前就提出，

許多年輕人是在父母的庇蔭下，成就了今日的小康生活。

但出社會後，遇上經濟泡沫，薪水根本不足以繼續維持這樣的享受，

而在不想改變生活品質的情況下，就一輩子賴在家了

年輕時賴家，日子非常好過，

自己賺自己花，完全不用養家——父母照顧你的起居生活；

但如果40歲後，單身又賴家，很可能換成你沒了工作還得照顧年邁的父母，

再10年後，淪為社會最底層：成為連家人都沒有的孤單老人。

這種人有多少？日本目前最少300萬，將來可能占總人口4成！

台灣呢？

單身貴族是怎麼變得隱性貧窮？

飛特族：不做正職，是因為我還有夢想

派遣員工、斜槓青年大增，這些時髦的名詞，到底是讓你實現美夢？

還是找不到正職的藉口？為什麼有份正職工作比較不容易往下逐底？

泡沫經濟破滅，想結婚真的很難

「我想結婚，但若對方收入差，單身也罷」，這樣想你就容易變單身又賴家。

「只要我願意，有多少人排隊等著嫁（娶）我呢」，但這樣的人很多都孤老終身。

什麼樣的家庭結構比較容易在社會階層中往上流動？

逐底社會到最後，你的世界會變成什麼樣子？

連家人都沒有的孤單老人

2040年，這群人將高達4成以上，也就是每3人就有1人，

就算還有國民年金可以領，也活不好、生不起病。

真的要工作到死了……

就算你是醫生、律師或大學教授，也可能無法退休，因為存款不足、怕生大病。

以後，工作到死成為一種必然的趨勢。

亂世中的人生勝利組——極其少數

誰比較容易成為這失控的逐底社會下的人生勝利組？

有兩種人，或者說，有一種家庭可以。

如何脫離逐底社會？當政府救不了你，我們該如何自救？

橫軸的聯繫：同居、合租，和陌生室友住隔壁，預防老後孤單。

縱軸的放鬆：打造沒血緣也可建立親子關係的社會，例如收養；

並打破傳統界定——誰說家人就得對家人完全負責、誰說非親非故就毫無關係，

整個社會都要放寬對「一家人」的定義。

20年前，日本社會觀察家山田昌弘就大膽預言高齡少子化社會即將來臨，

這回，他要告訴你更可怕的「失控的逐底社會」！

單身生活真的很好，你可以自由的吃喝玩樂、靠爸靠媽；

但一直這樣賴家，你將淪落為沒有存款、也沒有家人的社會最底層。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰