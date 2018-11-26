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《失控的逐底社會》：20、30歲賴家單身族，人生有一種選項叫「放棄」
我們想讓你知道的是
30歲世代、40歲世代的問題，其實一直沒有得到政府方面的解決。如果不再改變現況的話，現在的20歲世代與其下一代，將會在年輕時就三餐不繼、陷入貧困，而且這樣的悲劇會不斷上演。
文：山田昌弘
30歲世代，趨於保守
目前的30歲世代，有一種特質，那就是傾向保守。
女性都想當家庭主婦是其中一種象徵，另外從求職活動也可以看出些許端倪。像還沒畢業就開始投履歷，就是一個顯著的例子。對於30歲世代以後的年輕人而言，他們在學生時期最重要的活動就是找到一份好工作。因此，大學簡直就像辦公場所，每個人從大三開始，就忙著參加各種求職活動。
如今，求職活動已是大學生必經的歷程之一。學生對於求職的認知，再也不像從前一般，由你玩四年（按：取自於大學英文University諧音）之後才開始找工作。
換句話說，因為上一代的人求職不易，所以三十歲世代的人十分清楚，現在的就業市場十分嚴峻，就連普通的正職工作也是一職難求。為了確保自己找到一份穩定的工作，避免淪為非正職員工，他們就像是參加大學聯考一樣，必須拚盡全力、為求職奔波。所以他們也可以說是，第一批為求職耗盡心力的世代。
當然，現在的學生所面臨的環境也沒有比較好。每當我問學生：「大家畢業後有什麼打算？」時，不少人都回答：「找一份正職工作。」
此外，30歲世代對於結婚的態度也趨於保守。以近年來媒體流行的「閃婚」一詞來說，就是很好的例子。因為大家追求的是一個安穩的生活，所以，有越來越多的人寧可跳過戀愛的階段，直接進入婚姻。
換言之，就是放棄不一定會有結果的戀愛，直接找一個有希望修成正果的對象結婚，免得自己老了還是孤家寡人。我想，這也是受到「婚活」普及的影響吧。
這幾年來，有不少人二十幾歲就開始參加婚友社，尋找結婚對象。從這項數據來看，便不難窺見年輕人對結婚態度趨於保守，甚至已經滲入30歲以下的世代。
人生有一種選項，叫「放棄」
對於30歲世代而言，因經常接收到「如果沒有正職工作，就會如何吃苦」或者「如果沒有結婚對象，就會怎麼悲慘」等訊息，讓他們一直背負強烈的壓力，因此從年輕時，便積極找工作或尋找適婚對象。
然而，即使這些族群的認知不同於上一代，但現實卻沒有改變。正職員工的聘僱率沒有提高，結婚率也是持續低迷。而且，社會也不可能再像從前一樣——大家都有一份正職工作，或每個人都能嫁給收入穩定的好老公。
於是，30歲世代面臨到同樣的慘狀。整個世代一分為二，一邊是工作穩定，或者配偶有一份正職工作：另一邊正好相反。這個階級差距的結構完全沒有變動。
當然，他們對於這般嚴峻的狀況心知肚明。甚至，目前正產生一種新的變化。那就是有人開始選擇放棄。
例如，不再對結婚存有美好幻想。因為不想努力，所以就為自己找藉口，像是「我對結婚不感興趣」或是「我這種人應該與結婚無緣」等。同時，放棄找正職工作的人也越來越多。
不過，其中最為明顯的就是「不想談戀愛」，而且這個現象在年輕族群最為顯著。
除了有些人不想浪費時間在交男女朋友之外，虛擬戀愛也開始流行。在這些放棄結婚的人當中，更有人沉浸於虛擬世界裡。例如：矽膠娃娃（Muppet）、坐檯小姐、偶像明星，或者藉由色情刊物、性交易等滿足其性慾的需求。甚至認為自己根本不需要戀愛或結婚。
那麼，這些人要如何建構自己的未來？從30歲世代、賴家單身族的訪談中，我們不難發現，這些人根本沒有想過這類問題。與其說他們在家裡享受船到橋頭自然直的日子，倒不如說這些人幾乎是停止思考。
10年後的「如果」、「只要」，都只是馬後砲
如同前文所述，非正職聘僱與單身比例居高不下，目前30歲世代所面臨的現實，和40歲世代如出一轍。
30歲世代的人，其父母大都出生於1950年至1959年。他們理所當然的擁有一份穩定的工作、有自己的住宅，也就是最後無須擔心未來的一代。因此，大部分的30歲世代才能吃家裡、住家裡。
也就是說，十年之後，這些族群極有可能會和40歲世代一樣，淪為「中年賴家單身族」。不管他們對於環境的認知有何不同，目前的30歲世代仍無法改變未來的命運。
我在前面也說過，當今的40歲世代中，不少結不了婚或非正職聘僱的人都不明白：「這種事情怎麼會發生在我身上？」
反之，當30歲世代步入40歲時，應該會每天捶胸頓足的想：「早知道我那時候要是這樣就好了」、「如果我平常多用功的話」、「要是我過去努力找工作或認識新對象就好了」或「若我當時不那麼固執的話」等。他們只有在面對嚴峻現實時，才會後悔，然後責備自己當初不夠積極、努力。
就這個意義而言，與無法適應社會變化的40歲世代相比，目前的30歲世代也因為已經知道十年後的光景，所以才會更加艱辛。
創業、自由業，一切努力為了脫離逐底競爭
在多樣化、風險化或階級差距持續擴大的情況下，對於30歲世代而言，除了放棄以外，難道沒有人為了將來採取任何行動？不，這當中一定有人努力想辦法替自己改變現狀，甚至未來。
我在《家庭難民》一書中提到，有越來越多的人選擇創業，自己開一家公司，或者以自由業的身分成立個人工作室等。除此之外，也有人決定到國外發展；或是透過二手拍賣網站「Jimoty」（按：日本當地的小型商戶提供本地分類廣告和論壇，包括求職和二手物品交易的平台），尋求在地生活的可能性。
像這樣，為脫離日本社會既定軌道的年輕人，透過各種形式開拓自己的工作機會，也被媒體爭相報導。
在結婚方面，也是如此。那些抱定獨身主義的人，開始踏出新的一步，例如透過合租的方式，或是尋找相同嗜好的朋友共組「家庭」（《終身不婚時代》，永田夏來著，2017年，東方新書）。
話雖如此，創業的風險之高，並不是人人都能成功。
就如前文所提到的，日本是只提供單一軌道的社會，社會福利制度更是如此。所以，一旦脫離正軌，挑戰其他生活方式卻又失敗的話，便很難東山再起。因此，才會有很多人在創業失敗以後，面臨三餐不繼的困境。但相對來說，如果我們不去創造其他生活方式，或是改善社會福利制度，那目前的30歲世代，將如同40歲世代一樣，遇上多樣化與高風險的生活型態。換言之，他們十年後所處的社會環境依然嚴峻，正職與非正職，或者階級差距依然壁壘分明，這些人只能在殘酷的社會底層相互競爭。
該怎麼做才能解決問題？簡單的說，不管從制度或心理層面而言，日本社會從單軌（模範家庭的生活型態）轉變為多軌是必然的。如此一來，便能大幅緩和逐底社會所帶來的困境。
20歲世代：經濟不穩定
在本章節的最後，我想談一下30歲世代的下一代，亦即1990年至1999年出生的人的處境（於2018年底，約19歲至28歲者）。這個世代的狀況，和目前的30歲世代有些許差異。
目前20歲左右的人，其父母大都出生於1960年至1969年。就社會學來說，這個世代是「崩壞父母」開始增加的一代。
事實上，1960年至1969年出生的族群，奉子成婚或離婚的比例攀升是一大特徵。因此，這些父母所生下的子女，都是在經濟不甚穩定的家庭中長大。
除此之外，1997年還爆發了亞洲金融危機。這些人即使結婚後有一份穩定的工作，也有可能因為突然被公司解僱，而無法賺錢養家。
連帶影響孩子的成長環境。2000年後半，日本社會學者開始注意到兒童的貧困問題。當時，由日本國立社會保險與人口問題研究所的阿部彩，所著作的《貧困的孩子：思考日本社會的不公平》（2008年，岩波新書）便引發社會媒體的不少關注。這些深陷貧窮之中的孩童，其父母多半無法維持最低的生活水平，而苦苦掙扎，並且在1997年爆發金融危機以後，這樣的家庭也越來越多。
換言之，這一代的父母開始呈現兩極化，分為「經濟穩定」、「經濟不穩定」兩種。而且，大都由兩個世代所構成：1990年至1999年出生，目前20歲左右的年輕人，以及1960年至1969年出生的父母。
這個族群與現在的30歲世代不同，他們是一群沒有父母可以依靠，必須自立自強的一代。申請學貸最多的也是從這一代開始。遺憾的是，我們無法從統計數據中立即看出這種現象。
然而，從《最貧困女子或特種營業的女大生：貧窮青年大國．日本社會紀實》（中村淳彥著，2015年，朝日新書）、《我是難民高中生：不符期待，你們就說我變壞，於是我得更壞，才活的下來》（仁藤夢乃著，2013年，英治出版社；2014年，中文版由大是文化出版）等書到社會報導，都描述20歲世代的年輕人不但工作不穩定、沒有父母可依賴，更缺乏社會保障。這代表無法維生的年輕人越來越多。
30歲世代、40歲世代的問題，其實一直沒有得到政府方面的解決。如果不再改變現況的話，現在的20歲世代與其下一代，將會在年輕時就三餐不繼、陷入貧困，而且這樣的悲劇會不斷上演。
順帶一提，美國的窮人階層或開發中國家的弱勢族群，也因為家人很窮，無人仰賴，所以在外工作的小孩必須住在家裡，全家大小一起賺錢，才能勉強餬口度日。
不過，日本的30歲世代，則因為父母大都生活優渥，因此罕見這樣的案例。然而，在20歲世代中，會有越來越多的家庭，像美國的窮人階層一樣，必須到處兼差打工，確保自己的生活。或許，這也是一種新型的賴家單身族。
書籍介紹
本文摘錄自《失控的逐底社會：單身很自由，自己賺自己花；但與父母同住的賴家單身族，恐將淪為社會最底層。》，大是文化出版
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作者：山田昌弘
譯者：黃雅慧
什麼是「逐底社會｣？
就是你我拚了命的工作賺錢，不是為了往上爬，而是避免往下墜！
這是全球化浪潮下，社會階層發生的重大改變，由美國經濟學家所提出。
現在，日、韓、台、星、港都一樣。
那麼，是誰替逐底社會開了個頭？就是
賴家單身族：這群人不婚、不生、和父母同住。
當他們不能再維持中產階級，就變窮。
不想成為第一波向下流動的社會底層者，該怎麼脫身？
本書作者山田昌弘是日本著名的社會觀察家，他早在20年前就提出，
許多年輕人是在父母的庇蔭下，成就了今日的小康生活。
但出社會後，遇上經濟泡沫，薪水根本不足以繼續維持這樣的享受，
而在不想改變生活品質的情況下，就一輩子賴在家了
年輕時賴家，日子非常好過，
自己賺自己花，完全不用養家——父母照顧你的起居生活；
但如果40歲後，單身又賴家，很可能換成你沒了工作還得照顧年邁的父母，
再10年後，淪為社會最底層：成為連家人都沒有的孤單老人。
這種人有多少？日本目前最少300萬，將來可能占總人口4成！
台灣呢？
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飛特族：不做正職，是因為我還有夢想
派遣員工、斜槓青年大增，這些時髦的名詞，到底是讓你實現美夢？
還是找不到正職的藉口？為什麼有份正職工作比較不容易往下逐底？
泡沫經濟破滅，想結婚真的很難
「我想結婚，但若對方收入差，單身也罷」，這樣想你就容易變單身又賴家。
「只要我願意，有多少人排隊等著嫁（娶）我呢」，但這樣的人很多都孤老終身。
什麼樣的家庭結構比較容易在社會階層中往上流動？
- 逐底社會到最後，你的世界會變成什麼樣子？
連家人都沒有的孤單老人
2040年，這群人將高達4成以上，也就是每3人就有1人，
就算還有國民年金可以領，也活不好、生不起病。
真的要工作到死了……
就算你是醫生、律師或大學教授，也可能無法退休，因為存款不足、怕生大病。
以後，工作到死成為一種必然的趨勢。
亂世中的人生勝利組——極其少數
誰比較容易成為這失控的逐底社會下的人生勝利組？
有兩種人，或者說，有一種家庭可以。
- 如何脫離逐底社會？當政府救不了你，我們該如何自救？
橫軸的聯繫：同居、合租，和陌生室友住隔壁，預防老後孤單。
縱軸的放鬆：打造沒血緣也可建立親子關係的社會，例如收養；
並打破傳統界定——誰說家人就得對家人完全負責、誰說非親非故就毫無關係，
整個社會都要放寬對「一家人」的定義。
20年前，日本社會觀察家山田昌弘就大膽預言高齡少子化社會即將來臨，
這回，他要告訴你更可怕的「失控的逐底社會」！
單身生活真的很好，你可以自由的吃喝玩樂、靠爸靠媽；
但一直這樣賴家，你將淪落為沒有存款、也沒有家人的社會最底層。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰