文：斑馬

你總是在談省錢，可是你的時間就不值錢嗎？

真正的省錢，是懂得時間的價值。

能買當季的最新款，絕不等它過季了再下單。

你多花了一點錢，賺到的都是人生。

我們家有一臺用了十年的筆記型電腦——對，你沒看錯，十年了。外出我會帶MacBook，但在家還是習慣用它。特別是老笨（作者丈夫），他不習慣蘋果的系統。

其實從第三年開始，這臺筆記型電腦就已經有各種問題了，但是修一修、更新系統，總是還能用。如今它反應遲鈍、頻繁當機，還時不時斷網，就像一個已至垂暮之年的老人，拄著柺杖，戴著助聽器，心臟還做過搭橋手術。

終於有一次，一個廣告商等著看預覽影片，可是電腦十分鐘重開了三次，我徹底不能忍受了，必須買一臺新的。老笨說，你別著急下單，我給你選個CP值高的。

然後，他就開始了理科男最擅長的比價之路。我每天看到他，他都在用那臺破舊的電腦瀏覽幾個電商網站，對比各款機型的配置、性能與價格，看每一款的測評報告，然後研究它們各自的性價比，簡直像在搞科學研究。後來，我終於等得不耐煩了，拿出手機打開某電商APP，看了不到五分鐘，就選了一臺。

下單後，老笨拉出了這款筆記本的價格曲線圖給我看：上週這臺還便宜一千塊錢呢，你要是能等到「雙十一」，說不定能便宜四千元。

我相信他說的是真的，單從價格看，我一定買到了所謂的高點，可是我當下就需要啊！我說，它就是能白送我也不等了，我每天要用它寫稿、寫文案、接廣告，一天都不能耽誤，我的時間比它值錢。我的人生格言只有一條：我要的現在就要。

不得不感嘆，新電腦速度快得驚人，工作效率提高了至少五倍，連心情都跟著愉悅了。不說別的，就說用幾千塊錢買幾天的幸福感，在我看來，絕對是一筆划得來的買賣。

你以為你買的只是物品本身，其實你還買了附加在這上面的時間

愛算CP值的人往往忽略了一點：他們只精算了價格成本，忽略了時間成本；總覺得錢才是值錢的，時間不值錢。新出的手機，你但凡肯等一年，價格能降一半；等十年，它就變成了一堆廢鐵。所以你以為你買的只是物品本身，其實你還買了附加在這上面的時間。

時間除了值錢，還的的確確能換錢。一個銀行櫃員在網上講述了他見識的新型賺錢方法：一個人每天輾轉在各大銀行櫃臺前，不厭其煩地取幾分幾毛的零錢。職員為了追求辦公效率，想盡快把人打發走，每次都忽略其中幾毛的差額，直接將整數的錢換給他。靠著反覆薅羊毛【註】，那人一天也能賺個四十塊八十塊。

當事人沾沾自喜於自己佔了大便宜，可是每天的大好時光即便去撿飲料瓶、廢紙，一天的收入也遠不止這個數字吧？人人都知道「時間就是金錢」這句話，實際奉行的卻是「來啊，快活啊，反正有大把時光」。

每年十月底十一月初，大家都會自動進入一種莫名亢奮的狀態：「雙十一」要來了，購物車塞得滿滿當當，感覺好像要背水一戰。而在這之前，喜歡什麼都要克制，一瓶醬油、一袋鹽都恨不能要等特價，就等「雙十一」的鐘聲一敲響，像開了發令槍一樣搶購。

這幾天氣溫驟降，一個年輕媽媽提前儲備不足，孩子還穿著衛生衣。她讓我推薦幾套寶寶禦寒的厚衣服，我把購物連結傳給了她，過兩天一看，她的寶寶依然在寒風中瑟瑟發抖。我說你沒買啊？她說，我放進購物車了啊，他們家「雙十一」半價，反正也沒幾天了。

她說的「沒幾天」，足足有二十多天。我腦補了一下十一月的北京，大概厚衣服也快穿不上了，該換保暖的棉服了。再加上寶寶個頭兒長得又快，明年也不可能繼續穿了。價格是便宜了，可是到頭來穿不了幾天，到底哪裡划算了？更重要的是，孩子還凍著呢！

這些年，我對「雙十一」越來越麻木，急用的東西直接買，從不等打折，哪怕明天就特價。「雙十一」下單的，大多是一些臨時起意的。隨便逛逛看看，囤一堆東西回來，堆灰塵的多，用到的少。看似撿到了便宜，其實全是沒用的雞肋。

真正的省錢，是懂得時間的價值。能買當季的最新款，絕不等它過季了再下單。你多花了一點錢，賺到的都是人生。

金語俊是韓國「DDANZI 日報」社長，他在「青春Festival」節目上做過一個爆紅網路的演講，我把這個演講分享給大家共勉：

我年輕時，去歐洲背包旅行，在巴黎街頭看到一家西裝店。

就跟穿自己的衣服似的，我看上一套西裝就往身上套，連襯衫、領帶、皮鞋也統統拿下來穿上了。

所有的一切，就發生在三十秒以內，就跟來取衣服似的，一氣呵成。

回頭一看鏡子，真帥！ 接著我才看價錢，折合韓圜大概是十二萬左右。

當時我身上一共有一百二十多萬元。我立刻就想直接買了，不過仔細一看，原來後面多了個「0」，是一百二十萬……

我平生買的所有衣服加起來，都沒這麼貴。但我實在沒辦法脫下來，鏡子裡那小伙子簡直帥得掉渣，於是，我陷入了苦惱中。

原本計劃的行程還有兩個月。每天省吃儉用，只花兩萬塊錢，剩下的兩個月我就不會餓肚子，還會有地方住。先算上這六十天分量的安全感。

這六十天的安全感給我帶來的幸福，能比現在把這件衣服買到手的幸福大嗎？ 仔細一想，應該不會。

算了，走吧！ 等哥到了三十歲，再回到這裡，買件最稱心如意的西裝吧！ 等等，後面的兩個月，不是還沒到嗎？

當我想到第三項，就果斷買下了那件西裝，然後去公園露宿。

後來才知道，那件西裝的牌子叫作「BOSS」。

第二天早上一醒，我就開始焦慮了，現在身上只有五萬，那怎麼辦？

我拿著這五萬，去找了一個旅館住了一晚。第二天早上，我邊結帳邊說：老闆，我去火車站拉過來三個客人，你就讓我在這兒多住一晚吧。還有，如果我能拉過來五個人以上，就按人頭給我分紅吧。

他說行。當天，我只花了一個小時，就拉過來三十多個住客。憑什麼？ 因為哥穿著「BOSS」啊！僅僅一週，我們的關係就逆轉了。老闆跪求我說，大神千萬別走！ 我手中也有了足足五十多萬了，當時就想到：哥這麼厲害，幹嘛給你做生意呢？ 當時的東歐國家，比較缺提供住宿的地方。我就去捷克，花了五十萬租了一套房子，然後直接去了火車站。我心想，這次不光要做亞洲人的生意。

我一把拉過來一個剛下火車的帥小伙子，說：給你包吃住，跟我一起做生意吧。

沒理由不做吧？ 哥穿著「BOSS」呢！ 這個英國小子，也真是能幹，生意直接湧入大量人潮了。接下來我又多僱了幾個帥哥美女來拉客，生意越做越好。我在那當了一個月的皮包老闆，吃得好，睡得香。然後，我離開捷克的時候，包包裡一共揣著一千多萬。

這一切，是因為當時買了「BOSS」西裝，才有可能發生的。

自那以後，我就有了一個一直遵守到現在的原則：「現在就要幸福！」

人們通常認為，幸福就像存款一樣，可以日後拿出來用。但實際上，那是不可能的。

日後再幸福吧？ 扯，人生的每一個瞬間，只要錯過了那一刻就會永遠消失。

所以，現在就要幸福起來。

世界上再也沒有什麼比「計劃」更可笑、更瞎扯的了。

凡事絕不可能按你的「計劃」發展。

隨心、隨欲、隨興，享受「現在」的幸福吧。畢竟，人生實在是太短暫了。

註釋：會「薅羊毛」多以八○後的人群為主，對銀行等金融機構以及各類商家開展的一些優惠活動引發興趣，從而獲得現金優惠，也被認為是理財族慣用的手法之一。

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書籍介紹

本文摘錄自《踹開迷惘，給這功利世界一個漂亮回擊》，野人出版

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作者：斑馬

無論你是否天生脾氣暴不好惹，只要不滿平庸的生活、受夠當濫好人，

你就越要懂得看清現實、精準夢想，才能給這個世界一個漂亮的回擊！

你有下列任何一項疑慮或委屈嗎？

為什麼老闆那麼愛跟員工說「不要太計較薪水」這一類的幹話？

反正怎麼賺錢都無法買房，隨便過日子比較輕鬆？

什麼條件下才能不用找到新工作就直接離職？

想嫁給有錢人的觀念太膚淺嗎？

人前姐妹背後插刀的「假閨蜜」該如何防範？

受夠不平，想在辦公室痛快打怪，但以惡制惡是有風險的；

你必須注意拿捏分寸，才能讓危機就是轉機，還能霸氣反擊！

身為心理諮商師的作者斑馬，她說：

一個人一無所有不可怕，最怕的是，一無所有的時候還有顆玻璃心。

總是佔你便宜的朋友，不絕交難道留著過年嗎？

「為你好」的背後，是根本不相信別人有自己處理幸福的能力。

我只是想要一份工作，你卻想要我的命。命都快沒了，是情懷能當藥吃，還是薪水能讓人起死回生？

有些老闆，也不知道哪來的迷之自信，給員工開點薪資，就真把自己當成了人家的爸爸。工作八小時之外的加班是出於情分也好，是缘於上進也罷，都是個人選擇，我若不幹，那就是本分。

做事情瞻前顧後、猶豫不決是因為沒有安全感。

她提醒大家，只要能掌控命運，到哪裡都不缺安全感。

掌控命運的成熟法則，請記得：

弱者才會去糾結選擇的好壞，對於強者，一切都是最好的選擇。 經濟上平等，愛情上才有對話的權利。 跳出舒適圈之前，你需要先認清自己的實力。 聽憑自己內心召喚去選擇吧。人生最重要的不是選擇，而是承擔。 當你一文不值時，你的自尊也就毫無價值。想要贏得別人尊重？對不起，請用成績說話。

Photo Credit: 野人出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航