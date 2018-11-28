迷戀熬夜是一種病：你沒有能力結束舊的一天，也沒有勇氣開始新的一天

文：斑馬

迷戀熬夜，是一種病

透支身體的代價往往是不可逆的，

成功如李開復，可以拿錢買到一切有價的東西，

卻獨獨換不回健康。

天涯網【註】副總裁金波暈倒在北京地鐵六號線，再也沒有醒來，時年三十四歲。最近兩年，我身邊有三個朋友相繼得了癌症，她們統統不到三十五歲。

得病後，她們跟我說了同樣的一句話：「真的，千萬別熬夜了，身體是自己的！」

在連續熬了一個星期後，我終於覺得頭腦發脹、體力不支了。更新完上一次的推送後，我的眼前曾有片刻是黑的。恰逢我的體檢報告出來，心律不齊、左心室增厚。當然並不是什麼大問題，卻足以引起我的恐慌。

小時候盼著長大，總覺得一生是那麼漫長，時間是怎麼都用不完的啊。可是現在，我覺得死亡離自己是那麼近，每一分、每一秒都要活在當下。

迷戀熬夜，是一種病。

熬夜未必是要表現自己有多努力，大部分時候只是自律性差的結果。幾乎所有的大學生都愛熬夜，以至於大多數高校不得不在夜裡強制斷電。

我上大學的時候，人人網還叫校內，我突發奇想，建了一個群組。那個時候校內建群的上限是四萬人，我沒做過任何宣傳，這個群不到一個月就滿員了。我的信箱每天爆滿，全是要求加入的。

這個群叫「特別能熬夜」。

朋友群裡果然聚集了全世界最能熬夜的人，也是全世界最孤獨、最無聊的人。從夜裡十一點開始，幾乎每個整點都有一群人在報時，奔走相告，他們又度過了一個小時。「大家熬夜都在幹什麼」是最受歡迎的話題，答案是豐富多彩的：去酒吧、打牌、傳訊息、看電影甚至「什麼都不做」。到了期末，就會加上一項：趕論文。

後來，這個群組和其他群組一起被校內網（後改名「人人網」）解散，然而這些最能熬夜的人並沒有散場。他們畢業了，成家立業，有了人生新的階段，卻依舊活躍在每一個靜靜的深夜裡。

十個習慣性熬夜的人裡，九個都有拖延症。熬夜的本質，是你沒有能力結束舊的一天，也沒有勇氣開始新的一天。

越想證明自己還年輕，等來的越是衰老的身體。

熬夜的危害其實人人都知道，然而對於年輕人來說，熬夜是一件看上去很酷的事，是自己生命力旺盛最有力的證明。晝短苦夜長，何不秉燭遊？

最近幾年，網上甚至流行起一句戲謔：你醜你先睡。

我有個朋友特別注重養生，每天給自己煲湯熬粥、堅持運動、從不吃垃圾食品，晚上十點前準時上床睡覺。結果遭到了一眾同齡人的恥笑，大家說，你年紀輕輕，幹嘛要把自己活成一個不追流行、不懂網路用語的老幹部？

其實隨意揮霍的青春就是那麼幾年，說沒就沒了。這些年，幾乎熬夜所有的症狀都在我身上一覽無餘地體現出來了：皮膚變差、失眠、易怒、免疫力下降、頭痛、記憶力衰退……

在搜索引擎中輸入「猝死」，可以搜到上萬條新聞，幾乎每條都與熬夜有關。

當然，猝死的例子只是極端，更多人日復一日地熬夜，得到的是一個漸漸衰老的身體和數不清的急性病或慢性病，這其中也包括我們最擔心的癌症。

《滾蛋吧，腫瘤君》的原型熊頓已經永遠離開了這個世界，她的反思卻給每個在世的人敲響了警鐘。她說：「病前的我一直是頭剽悍的女子，仗著自己壯漢型的體格晨昏顛倒、三餐不定。冬天衣不過三件，夏天睡不蓋毛毯，從來沒有為健康操過心。所以K歌必定熬過夜，聚餐必喝大酒，除去加班的痛苦時光，生活的確五光十色。」

懂得節制的人，才能真正掌控自己的人生

熬夜加班的人中，有些是「秀加班」。秀是假的，賠上的時間是真的。當然，也有真的很努力的人。我的文章〈一個牛B的公司應該以「秀加班」為恥〉一發布，就有人留言：這個世界是公平的，你有多少努力，就有多少回報。

如果這份回報僅僅是指物質，的確是的，畢竟天道酬勤。然而透支身體的代價往往是不可逆的，成功如李開復，可以拿錢買到一切有價的東西，卻獨獨換不回健康。

現在回過頭，我最佩服的就是那位會養生的朋友。當年嘲笑他的同齡人已經被毫無規律的夜生活摧殘得發福、謝頂，連上三層樓都要喘粗氣，他卻能不費吹灰之力地跑完全程馬拉松。

如果你問我，成年人最重要的能力是什麼？我會回答你：節制。一個人懂得節制，抵得住誘惑、搞得清首要與次要，才能真正掌控自己的人生。

不熬夜，才是送給親人最好的禮物。

也許你會說，節制的人生有什麼樂趣？還有的人說，我是為了給家人創造一個良好的生活環境，比如讓孩子一出生就當上富二代，有爹可拚。今年元旦，好朋友的父親突發腦梗塞，說走就走了，才五十多歲。腦梗塞是突發的，可是父親抽菸、喝酒、熬夜、過不規律的生活，卻不是一天兩天了。

她用了大半年的時間去療傷，整個人都是傻的。喪父之痛外，還有陡然間失去了死亡屏障後，直面死亡時的那份無措。

之前看過一句話：父母在，人生尚有來處；父母去，人生只剩歸途。

那些打著為了給孩子創造美好未來的名義在外面拚命加班的人並沒有想明白，和無法拚爹的人生相比，孩子更害怕的，是無爹可拚。

都說陪伴才是給孩子最好的禮物，所以別讓他們一覺醒來，看不見爸爸媽媽。

畢竟陪伴的大前提，就是活得久一點。

註釋：創辦於一九九九年三月一日，是一個在全球具有影響力的網路社區，自創立以來，以其開放、包容、充滿人文關懷的特色受到了網友的推崇。

相關書摘 ▶你總是在談省錢，可是你的時間就不值錢嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《踹開迷惘，給這功利世界一個漂亮回擊》，野人出版

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作者：斑馬

無論你是否天生脾氣暴不好惹，只要不滿平庸的生活、受夠當濫好人，

你就越要懂得看清現實、精準夢想，才能給這個世界一個漂亮的回擊！

你有下列任何一項疑慮或委屈嗎？

為什麼老闆那麼愛跟員工說「不要太計較薪水」這一類的幹話？

反正怎麼賺錢都無法買房，隨便過日子比較輕鬆？

什麼條件下才能不用找到新工作就直接離職？

想嫁給有錢人的觀念太膚淺嗎？

人前姐妹背後插刀的「假閨蜜」該如何防範？

受夠不平，想在辦公室痛快打怪，但以惡制惡是有風險的；

你必須注意拿捏分寸，才能讓危機就是轉機，還能霸氣反擊！

身為心理諮商師的作者斑馬，她說：

一個人一無所有不可怕，最怕的是，一無所有的時候還有顆玻璃心。

總是佔你便宜的朋友，不絕交難道留著過年嗎？

「為你好」的背後，是根本不相信別人有自己處理幸福的能力。

我只是想要一份工作，你卻想要我的命。命都快沒了，是情懷能當藥吃，還是薪水能讓人起死回生？

有些老闆，也不知道哪來的迷之自信，給員工開點薪資，就真把自己當成了人家的爸爸。工作八小時之外的加班是出於情分也好，是缘於上進也罷，都是個人選擇，我若不幹，那就是本分。

做事情瞻前顧後、猶豫不決是因為沒有安全感。

她提醒大家，只要能掌控命運，到哪裡都不缺安全感。

掌控命運的成熟法則，請記得：

弱者才會去糾結選擇的好壞，對於強者，一切都是最好的選擇。 經濟上平等，愛情上才有對話的權利。 跳出舒適圈之前，你需要先認清自己的實力。 聽憑自己內心召喚去選擇吧。人生最重要的不是選擇，而是承擔。 當你一文不值時，你的自尊也就毫無價值。想要贏得別人尊重？對不起，請用成績說話。

Photo Credit: 野人出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航