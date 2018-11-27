《冰人呼吸法，我再也不生病》：肥胖者想輕鬆減肥，得練習燃燒「棕色脂肪」

文：文恩．霍夫（Wim Hof）、庫帝永（Koen de Jong）

糖尿病和肥胖的關聯性

糖尿病有兩種類型，分為第一型糖尿病和第二型糖尿病。

第一型糖尿病的特徵

身體幾乎不會分泌胰島素。

免疫系統意外的摧毀了製造胰島素的細胞。

患者需要自己注射胰島素，一天好幾次，或是使用胰島素幫浦。

第一型糖尿病舊稱為「幼年型／青少年糖尿病」。

十個糖尿病患者中，有一個是第一型糖尿病。

第二型糖尿病的特徵

身體對胰島素有抗性（抵抗能力）。

身體不再對胰島素正常起反應（胰島素不敏感）。

體重過重、缺乏運動、年紀、家族有遺傳病史，都會增加得到的風險。

患者的治療方式通常是藥物，建議健康飲食、強調運動的重要性。有時也必須注射胰島素。

舊稱「成人型糖尿病」，但現在年輕患者也越來越常見。

十個糖尿病患者中，有九個是第二型糖尿病。

最近，肥胖與第二型糖尿病之間，還有以下兩個因子與發炎之間的關聯，越來越受到關注。此為荷蘭糖尿病基金會（Dutch Diabetes Fund）網站，所發布之訊息：

第二型糖尿病的發展過程中，肥胖是相當重要的特徵，因為體重過重的人，其身體對胰島素的反應較差。有確實的根據指出，脂肪組織發炎也是關鍵，針對這項聯結，目前有多項研究正在進行中。 研究顯示，蛋白質細胞激素IL-1是脂肪組織發炎的關鍵角色。這項研究在動物及人類的細胞中皆有研究，而這種蛋白質在肥胖者身上特別活躍，尤其是腰部附近的脂肪。 在老鼠實驗中，若抑制這種蛋白質，身體對胰島素的反應比較好。此外，研究人員也發現IL-1的姊妹蛋白質IL-37，它們的效果正好相反。在動物實驗中，肥胖者身上的IL-37會提供保護，對抗發炎和胰島素不敏感。這項發現可能提供了對付第二型糖尿病的新方法。 這些研究結果，使得未來可能會進一步探索，發炎是否可用藥物抑制，而終極目標是要改善胰島素不敏感。

以上陳述，也說明發炎和文明病之間，有另外一個間接相關性，相信未來必定會出現更多的相關研究。根據這些研究，你有更好的理由，給冷訓練和呼吸練習一個機會。

雖然我們目前還不知道發炎、肥胖和糖尿病三者，到底誰最先發生，但這確實很值得仔細調查。而發炎和肥胖之間又有什麼關聯呢？

肥胖者想輕鬆減肥，得練習燃燒棕色脂肪

越來越多證據顯示， 肥胖與發炎反應息息相關。2013年，澳洲布里斯本（Brisbane）的研究指出，肥胖者腹部脂肪組織中的炎性蛋白PAR2 含量異常，該項研究刊登於《FASEB期刊》（The FASEB Journal），由大衛．P．費利（David P. Fairlie）博士帶領。費利在過胖的老鼠和人類身上測試，實驗結果提供了新的見解：

人類免疫細胞表面的炎性蛋白PAR2的含量，在接觸到飲食中的正常脂肪酸時，也會增加。餵食了大量糖與脂肪的肥胖老鼠，其體內的PAR2很高，但若給牠們可以結合PAR2的口服藥，這種蛋白質所引起的發炎反應就會受到阻斷，其他因高油脂、高醣飲食引起的負面反應，也同樣會被抑制。

費利博士說：「這項重要的新發現將肥胖、高油脂、高醣飲食，和免疫細胞的改變、發炎狀態聯結在一起，強調肥胖其實是一種發炎疾病。而設計來阻斷特定炎性蛋白的藥物，如這份報告中使用的藥物，或許能夠預防和治療肥胖症狀，而肥胖又是第二型糖尿病、心臟病、中風、腎衰竭、截肢還有癌症的主要潛在因素。」

《FASEB期刊》的總編輯傑洛．偉斯曼（Gerald Weissmann）醫師補充道：「我們知道，吃太多和運動少會讓人過重且肥胖，但為什麼呢？這篇報告的重點，在於肥胖是種發炎疾病，而發炎在導致肥胖的惡性循環中，比大多數人以為的還要嚴重。看來，一旦我們能控制發炎，就可以讓所有事情回到軌道上。幸運的是，科學家已經找出一種似乎有效的化合物了。」

這篇澳洲的研究很有意思，但是研究人員的結論還是要用藥物，來控制炎性蛋白。不過比起用藥，為什麼不先嘗試改變飲食，加入更多運動、呼吸練習和冷訓練呢？這些也可能控制住炎性蛋白。

安娜瑪麗．胡佛（Annemarie Heuvel）自己找出了答案。胡佛先前是頂尖水球選手，現在經營一間叫做TopsportConnect的公司。她不再當頂尖運動員之後，就把所有精力花在新企業的經營上，她開很多會議、到處出差、有一大堆聚餐，結果胖了一大圈。

多年來，她試過各種飲食法，但從來沒達到想要的成果，直到她的前隊友派伯讓她對WHM產生興趣。之後，她徹底改變生活形態，搭配健康的低鹽飲食、喝大量的水，加上WHM，現在已經減掉了14公斤。感覺生理和心理上都恢復了健康。

除了發炎以外，棕色脂肪也是個很重要的因素。身體接觸到冷所起的反應，會活化兩種蛋白質（PRDM16 和BPM7），因而產生棕色脂肪。

如同我們先前解釋過，身體有兩種脂肪：白色脂肪與棕色脂肪。白色脂肪用來儲存能量，而嬰兒和其他哺乳類動物主要就是運用棕色脂肪，來維持正確的體溫。成年人幾乎不會有更多的棕色脂肪，這其實很奇怪，因為它是身體燃料的珍貴來源。在寒冷地區，經常在戶外活動的人依然有大量的棕色脂肪，霍夫也是如此。

棕色脂肪是在身體冷時所製造出來，而它也確保身體在儲存脂肪，以及把脂肪當作燃料之間，能維持良好的平衡。棕色脂肪跟白色脂肪不同，它含有大量的粒線體，而粒線體是身體的發電廠。因此，棕色脂肪能燃燒的脂肪比白色脂肪多，白色脂肪組織裡面幾乎沒有粒線體。

簡要的說，冷的身體可以製造出更多棕色脂肪，讓更多脂肪在細胞內燃燒。你身上有越多的棕色脂肪，就越能燃燒脂肪，也就能減去更多重量。

既然談到了能量和燃燒脂肪，想一下那些有慢性疲勞的人，他們的身體到底發生了什麼事，也是個有趣的話題。

為什麼會慢性疲勞？ 原來休息時也在燃燒能量

曾任肺功能實驗室助理的馮德波爾，她的理論也很有趣，而且和我們對身體能量系統的檢驗有關。在她的《告別慢性疲勞》（chronische vermoeidheid nooit meer）一書中，提到像脂肪、蛋白質、碳水化合物這類營養素，都在細胞層面燃燒，所有的肌肉和器官都需要能量，無論是使用中還是休息中都要。

它們的燃燒就跟正常的火一樣，過程中需要燃料和氧氣。氧氣是與空氣一起吸入，並由肺部吸收，接著由血液帶到肌肉和器官的每個細胞裡。

三磷酸腺苷（adenosine triphosphate，簡稱ATP）是身體主要的能量來源。當ATP分解時，就會釋放出能量。由於ATP是相對大而重的分子，所以不可能將所有能量都以ATP形式儲存。因此，身體會用相當有效率的方式應對，也就是有不同的能量系統，讓ATP以不同形式提供能量。通常，當我們需要能量時，我們可以從五個「儲存罐」裡提取，它們全都以自己的方式提供ATP：

脂肪。

葡萄糖（有氧）。

糖解作用（glycolysis，無氧）。

磷酸肌酸（Creatine phosphate，簡稱CP）。

自由ATP。

能量的需求量是根據活動強度而異，而每個儲存罐都有不同的容量和作用。重要的是，不同能量系統通常皆為一起工作，但是其貢獻程度並不同，要根據活動的持久與強度而定。

若是活動的強度較低，會使用較多低能量脂肪做為燃料；面對強度較大的勞動，則需要用較多自由ATP。能量的產生是透過分解有機化合物，將能量釋放出來。這個過程可以與氧氣一同進行（有氧），或不需要氧氣進行（無氧）。

到目前為止，儲存脂肪還是最大的能量來源，就算你沒有過重也是如此。身體的脂肪儲存是設計來應付輕度、長時間的活動，因為這種能量釋放的速度較為緩慢。但是，當身體需要能量快速供給時，有氧過程就太慢了，此時葡萄糖會在無氧的狀態下分解，這個化學過程稱為糖解作用，以不同且無氧的方式釋放能量。

而遇到極度強烈的運動時，身體則會使用少量的自由ATP，以及儲存在肌肉中的磷酸肌酸（CP）。身體儲存的CP足夠供應10秒到30秒的能量，而足夠的ATP提供2秒到4秒的瞬間爆發力。在了解以上資訊後，讓我們回到疲勞。

身體一整天都在使用能量，即使休息或進行極少量活動時都是。在一整天的勞動過程中，很少會用到自由ATP和CP。葡萄糖和糖解作用可以維持你一個小時的活動，如果你是頂尖運動員，至多兩個小時。我們都看過絕食的人，知道即使不吃東西，人體還是有足夠的脂肪讓人存活好幾天。

健康的身體首先會燃燒儲存於肌肉中的脂肪，接著才會是儲備的皮下脂肪。當激烈的活動停止後，肌肉中的脂肪會由脂肪組織去補償。因此勞動量越大，身體就越需要動到儲存的葡萄糖。

然而，有些測試結果顯示，有慢性疲勞的人在休息時，也會動用到儲存的葡萄糖，而非脂肪。有體力耗盡、慢性疲勞症候群（chronic fatigue syndrome，簡稱CFS）、感染性單核球增多症（Pfeiffer's disease，正式名稱為Infectious mononucleosis）、纖維肌痛症患者，其使用能量的方式，彷彿他們一直在進行激烈的體力活動。

所以，當慢性疲勞患者認為他們在休息時，其實體內仍然在拚命工作，那些用掉的儲備能量無法得到補償，當然感覺筋疲力盡。雖然，許多慢性疲勞症候群患者並沒有過重，但體脂肪相對很高，因為儲存的脂肪一直沒有使用，使得他們的身體變成燃燒醣的機器。即使晚上睡覺，也不斷在使用體內的醣，這解釋了為什麼他們早上起來後，還是感覺非常疲憊。

在這種情況下，呼吸是個非常重要的因素。它讓身體懂得「開啟」，也就是辨識出活動或休息狀態。馮德波爾認為，這一點和血液中氧氣與二氧化碳的平衡遭到破壞有關。根據她的研究，血液中的二氧化碳不足會提高身體PH值，而二氧化碳不足又是由於呼吸太急促或太深入；這說法又呼應到菩提格和他對氣喘的看法。

所以推論後，我們能得知練習呼吸和善用棕色脂肪，對受慢性疲勞之苦的人也有正面效果。

書籍介紹

本文摘錄自《冰人呼吸法，我再也不生病：身體變暖的反常識方法，肌力變勁爆、不感冒、遠離高血壓和糖尿病。醫學證實、運動員紛紛仿效》，大是文化出版

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作者：文恩．霍夫（Wim Hof）、庫帝永（Koen de Jong）

譯者：吳宜蓁

英國BBC紀錄片拍攝，日本、德國、波蘭、西班牙各國專題報導。

世界級舉重冠軍、美國海豹部隊教練、荷蘭溜冰冠軍、俄羅斯壺鈴大師……

都在跟作者文恩．霍夫（Wim Hof）學這套讓人不生病的「冰人呼吸法」。

不生病？是的。他真的從不生病。

為什麼文恩．霍夫這麼厲害，連BBC都要幫他拍紀錄片？

因為他可以裸著上半身在雪地跑馬拉松；可以坐在一缸冰水裡一小時多，

甚至在冰島的冰凍湖泊裡游泳，卻不感冒、不生病。

這不是瘋狂的表演，而是他的日常生活。

2014年，荷蘭拉德堡德大學醫學中心為了研究這位「冰人」的身體機能，

甚至將內毒素注入他的手臂，卻奇蹟般發現，當其他人都呈現流感症狀，

唯有霍夫沒有出現絲毫不適。

這套經過科學驗證的方法發現，

原來，霍夫讓身體經常處在低溫中，藉平穩、深入的呼吸讓身體放鬆，

強化自主神經系統，訓練血管的收縮與擴張，進而提升免疫力。

目前，霍夫用這套方法，幫助許多人遠離高血壓、糖尿病、癌症與憂鬱症。

霍夫說：冰人呼吸法絕對不是唬人花招，而是一種自然的生理學反應。

每個人都可練習，從漸進式改變洗澡水溫度並搭配呼吸，開始做起。

冰人呼吸法的原理：冷訓練

身體不該習慣溫暖，而要能應付寒冷

人體有白色脂肪（儲存能量）和棕色脂肪（燃燒能量），

如何不讓身體失溫？燃燒你的棕色脂肪，

而它就是身體變暖的關鍵，讓病毒不會入侵。

冰人怎麼呼吸？量量你的呼吸速率

呼吸速率能判斷人是否過度疲勞，因為心跳的時間差，對身體很重要，

所有的肩頸痠痛、腸道問題，都是從不健康的呼吸方式引發，

身體靜止時每分鐘呼吸超過10次？顯示你不是十分健康喔！

每分鐘心跳72下，只能列入（不）及格邊緣。

作者會教你幫助放鬆的呼吸練習：怎麼呼氣、吸氣，

和最重要的憋氣：靠憋氣刺激副交感神經反應。

本書提供30天自我訓練的方法和表格，馬上就可以開始。

誰最適合用這套方法？

如果你自覺很健康，冰人呼吸法會讓你精神更好。

運動員用了，可以更快排除乳酸；

吃高血壓藥前，不妨先試試看冷訓練，本書有實證，

更幫助許多癌症、風濕病、氣喘、糖尿病與憂鬱症患者緩解症狀。

你當然不需要跟文恩．霍夫一樣，去冰島游泳、在雪地裡奔跑，

只要趁著洗澡水還熱時，一點點調降，練習冷訓練，

絕對能強化身體免疫力，比吃藥還有效。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰