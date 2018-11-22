日本根本沒反對東奧正名，中華奧會主席為何說謊？

2020年東京奧運正名公投前夕正反方激辯趨白熱化，反對公投的中華奧會主席林鴻道近日頻繁放話宣稱公投會引來國際制裁，日前還宣稱連日本籌辦奧運的眾議員也因為忌諱東奧正名的政治因素而取消來台行程。然而據調查，該位遭林點名的日本眾議員已明確澄清否認此一說，身為奧會主席的林鴻道有扭曲國際說法、誤導國人之嫌。

11月5日，中華奧會主席林鴻道於行政院體育發展委員會中報告，指出2020年東京奧運正名公投案，可能迫使我國奧會會籍面臨被「中止或取消承認。」為了證明此說，林鴻道引述他與數名國際奧會人士的通信，企圖證明國際上反對台灣東奧正名公投一案。

林鴻道宣稱，日本2020東京奧運籌備會副主席兼主席特別代表、同時也是日本自民黨眾議員的遠藤利明，臨時於25日電郵向他表示「因考量日前台灣各環節氛圍」（亦即台灣國內政治因素），因而決定取消10月31日原定訪問中華奧會的行程，而改派「低階較低並不具政治身分代表」的東京奧運籌備會副執行長兼營運長布村幸彥來台。

林鴻道甚至揚言：「根植於種種因素的判斷，公投案正迫使中華奧會會籍面臨被中止或取消承認的潛在危機。」

據了解，儘管當天體育署是內部報告而按常規不會主動公開，會後台灣各大媒體都收到林的「發言稿」並據其說法報導，放話的意圖非常明顯。儘管台灣媒體廣泛報導此事，卻沒有記者主動查證這些國際人士的說法是否屬實。事後此一說法也被完整記載在中華奧會官網上。

筆者聯絡日本自民黨眾議員遠藤利明，向其東京的國會辦公室證實是否有拒絕來台此事，最後透過電郵獲得日本東京奧運籌備委員會「政府涉外擔當部長」橋田裕代表遠藤利明做出回覆：

「本人から林主席宛に直接返答はしておりません。今回は、公務のため渡航できなかったため、本人の代わりとして布村副総長が訪問しました。」 （「遠藤議員本人沒有對林主席直接做出回應。他這次因為公務而無法訪台，因此由副總長布村代行。」）

此回覆顯然與林鴻道向體育署和媒體放話的引述大相逕庭，遠藤利明既沒有親自與林聯絡，也只說因為日本公務而非「台灣國內政治因素」而改變行程。

筆者嘗試致電林鴻道徵求他對此事回覆，對此中華奧會秘書長沈依婷把責任推給中華民國外貿協會，稱林鴻道是透過外貿協會「轉述的電郵內容」向體育署和國人報告，對於為何引述日本眾議員反對東奧正名這樣重大的指控沒有再三證實，沈秘書長則不願多談。

「若遠藤利明沒講過這句話，我們會考慮撤回官方網站上的說法」，沈在電話中向筆者表示。

這並非是林鴻道第一次引述國際人士說法打壓東奧正名公投而引發爭議，自從今（2018）年公投醞釀到收集了近43萬份有效聯署而正式成案以來，林多次放話引用國際奧會通信表達「不予核准名稱改變」的說法。中華奧會19日又再出示國際奧會來函，警告台灣奧會活動不可以「受到外界政治干預」，否則可能中止或撤回對台灣奧會的承認。

支持東京奧運正名公投的團體和人士多次指出，中華奧會頻繁而主動的向國際奧會「告洋狀」，企圖獲得對其有利回函並片面翻譯解讀、向台灣媒體放話，藉此打壓國人對於東京奧運正名的看法，其政治動機非常明顯。

東奧台灣正名活動召集人、前體育署主委楊忠和對此憤怒表示，現在證明林鴻道扭曲了日本眾議員的發言，林應該公開說清楚並且向遠藤利明道歉，以免衍生成國際的外交風暴。

「中華奧會雖是民間單位，但拿的是政府預算經費、又在國際上代表台灣，理應積極配合政府並尊重公投這種自由民主國家的過程。今天卻四處在背後亂說話、還胡扯東奧正名是「政治干預」，擺明就是配合中國的宣傳！」楊忠和說。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航