你可以放心支持東奧正名公投，因為「申請」和「同意」這兩個關鍵字

這篇文章要用法理告訴你，為什麼即使明知正名不可能現在通過，政府甚至根本不會要求中華奧會提出申請，正名公投依然是必要的，當然，如果你覺得法理不重要，反正你再有理，也抵不過中國，我們不要違背中國的意思，就請跳過。

首先我們來看第13號公投案的主文，「你是否同意以台灣為全名，申請參加所有運動賽事及2020東京奧運？」，主文的關鍵字有兩處，第一是「申請」，第二是「同意」。

「申請」的意義在於不會違反奧會憲章，因為憲章規定國名、國旗、國歌等事項的變更，必須經過執委會的同意，因此不可能直接改名，但是你可以提出申請，通不通過是國際奧會的權利，只要你不是逕行改名，是不會違反奧會憲章的。

另一個可能違反奧會憲章的行為，是政治力介入中華奧會的運作，但是主文所提到的是「同意」以台灣為全名申請，並不是「必須」以台灣為全名申請，或是「要求」以台灣為全名申請，因此如果中華奧會用了其他的名字，不見得會違反公投的意旨，但是如果以「台灣」為名時，台灣人民是表示同意的。

所以今天行政院給的說明是，即使公投案的結果是同意，仍會繼續以中華台北參加國際賽事，其他的事項請中華奧會依照國際奧會的規定辦理，這是什麼意思呢？意思是現在用的是中華台北，也能夠繼續保障選手的權利，但是如果有要改名，中華奧會可以依規定申請，既沒有強制奧會要換名字，也沒有說你不能提出申請，如果都沒變動，我們就繼續用中華台北吧！

那有人就會問，既然明知道可能改不成，或是政府跟中華奧會不會去申請改名，這個公投不是浪費時間浪費錢嗎？

在其他正常的國家或許是如此，但是在台灣卻不是，因為正常而言，很少出現奧會名稱與國名不同的情況，如果紐西蘭的奧會名稱是紐西蘭奧會，那當然不會有問題，但如果它要改名南島基督城奧會，那肯定需要紐西蘭人民的同意，現在的問題就在於，「中華台北」這名字，到底是誰授權同意的？如果在1981年可以投票決定名字，高雄人肯定氣噗噗，花蓮人肯定也要跳腳，但這名字卻這樣子定下去了。

不管你是什麼派，肯定不會滿意這個名字，將來總有一天要改掉他，你可能有很多種名字可以選擇，但是民主國家必須經過大家同意，當那一刻到來時，「台灣」會是一個經過「同意」的名字，也就是經過民意的授權，你不用台灣當然也可以，但是你提出要改成其他名字時，還是要經過大家同意，到時你也可以提一個以「中華台南」或是以「台灣雲林」的名字申請的公投案，但是如果你想用的是「台灣」，那就不需要了，因為已經被同意了。

有人說，中華奧會不是個獨立的組織嗎？他要叫什麼名字為何要經過大家同意？是的，中華奧會是民間團體，他可以自由選擇自己的運作方式，但是大家也知道事情沒有這麼簡單，中華奧會受到國家的資金補助、行政協助，失去國家的奧援，他沒有辦法生存下去，而國家的一切作為，正是來自人民的授權，他必須考慮到民意的走向，當然也可以一意孤行，但最後會走不下去。

這就是現實中華奧會與國家之間的關係，國家只要不直接介入奧會的各種人事及行政，就沒有政治力介入的問題，但長遠來說，中華奧會的成員會一直經過變動，而民意的走向會影響未來組織結構，當擁有台灣意識的人越來越多的時候，就有可能讓中華奧會覺醒，但你沒有表態，大家怎麼知道民意在那裡呢？

其實中國害怕的根本不是申請改名，因為他們現在還有足夠的影響力，改名根本不會成功，中國害怕的其實是公投，中國害怕的是台灣可以用投票表達自己的意志，他們害怕的是台灣在各個領域，包括運動，都有合理的民意基礎，他們害怕的是投出來的結果是全世界的人都知道我們想要叫台灣。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航