《你不知道的大清後宮真相》：兄弟是用來出賣的，姊妹是用來背叛的

文：林月

偌大的後宮，究竟有沒有真正的友誼？如果你已經生活在那裡，還是勸你放棄所謂的幻想，因為那裡所有女人都只有兩種目的：第一，活下來，得到皇帝的恩寵；第二，太可怕了，爭取出宮。鮮少有人迷戀那裡伙食好，想在那邊平凡終老的。

想出宮的，咱們不提，那麼就只剩下一種女人——想得到皇上的寵幸。這是非常典型的一夫多妻制。你想你能跟自己丈夫喜歡的女人成為好朋友嗎？不，這不可能，絕對不可能！也許你會覺得我誇大其詞，那麼我們不妨來鑒賞下清朝後宮女人的幾種友情模式。

第一種啟動友情模式——相識於貧賤時。一起參加後宮選秀，這個時候，大家的身分背景相差不會太懸殊，偶爾個別例子忽略不計。第一次離開家門，就跟第一次離開家長溫暖的懷抱去上大學一樣，總是會感到孤獨和不安。所以，「室友」或參加選秀被分配到一起的「戰友」，就很容易建立起友情，圖的是彼此有個照應。

那麼這樣的友情模式會何去何從呢？答案是起於貧賤時，止於富貴時。同樣兩個選秀的好姊妹，如果兩人能一起被選上，自然是樂事一件。如果不能，兩者身分背景的懸殊就會造就兩人的矛盾。貧賤者不敢妄想去找富貴者，富貴者則以為貧賤者忘記友情，如若來找又覺得對方有攀富貴的嫌疑。

富貴者對貧賤者伸出援手也未必會是件美事。貧賤者的自尊心會受挫，會誤會富貴者在同情自己。如貧賤者借助富貴者得以獲得皇上的恩寵，兩人之間又會暗暗比較恩寵程度。總之，怎麼做都不對勁。像此等友情，最好在什麼時候開始，在什麼時候結束，以免日後給自己添加不必要的麻煩。當然，說那麼多其實也不用這麼麻煩，如果你是那個被選上的，而你的「好姊妹」落選了，那你們估計再也沒什麼機會見面了，交不交往的，那都是空談啦。

第二種啟動友情的模式是棄婦大聯盟。此友誼的堅固指數往往比較高，啟動的女人都是曾經受寵又被皇帝遺棄的可憐人。這類型的女人如果不團結在一起，不互相鼓勵，好好過日子，還能幹嘛呢？當然，如這當中有人從「棄婦」又轉為「新婦」，那麼友誼格局又會重新洗牌。

第三種啟動友誼的模式則相對高級點，是志同道合大聯盟。此類友誼往往建立在對某件事物上的共同認知，譬如同樣不喜歡宮鬥，或者同樣喜歡彈琴之類。這類型的女人們有事沒事會坐在一起，共同商討興趣愛好，還會一起賞賞花之類的。但是，這種看似堅固的友情，何去何從還得看女人們如何經營。

舉個簡單的例子，志同道合的小姊妹，兩人恰巧穿了同件裙子，識趣的人就會割斷裙子說：「我穿得沒有姊姊好看，再穿就要丟人現眼了。」如能如此聰明伶俐，那麼經營的友情自然能天長地久。如果愚蠢到互相點評，那麼友誼只有死路一條。如果當中還有人不識相提起皇帝如何對待自己，送給自己什麼禮物，私下掀起攀比風，那麼離友誼破碎之日就不遠了。

第四種啟動友誼的模式有點危險，是利益同盟會。以彼此共同的利益做為牽制，在某種特定情況下，兩人會相安無事地將友誼進行到底，畢竟彼此手上握著對方的命根呢！但是，如果兩人能互相牽制的底牌被換洗，造成兩人的勢力不均，那麼你死我活是必然的結局。

說罷了友情，再來說說親情。在大清後宮，一家之中出來的女人嫁給同一個男人那是常見的事情，原本皇家的婚姻就多為近親結婚。雖然在選秀的環節規定，姑侄或姊妹不能同時參選，但要是錯開的話，也就沒有什麼更詳細的規定了。

為什麼非得把這個親情拿出來說呢？因為不想讓你抱有任何幻想，不要覺得是姊妹，彼此之間有個照應，在家同父，出來同夫，沒什麼。可是在男人夾雜著權力再夾雜著後代的權力如此混亂的局面下，親姊妹也會成仇人的。

比如孝莊太后，她的母家名字叫作博爾濟吉特・布木布泰，她和姑姑一同嫁給皇太極，姑侄倆的關係不錯，也確實做到了共同支撐這個男人的事業。但當她的親姊姊海蘭珠入宮之後，局面就不那麼樂觀了。

《清史稿》記載：「妃有寵於太宗，生子，為大赦。」皇太極實在太喜歡這個女人了，因為她不但長得漂亮，而且溫柔如水，看上去非常羸弱，讓男人生出無限的保護欲。在這一點上，顯然她的姑姑和妹妹都輸了，因為那兩個女人只想著用自己的真心和努力扶持皇太極的地位，卻忽略了自己所需要扮演的角色——身為一個後宮女人，能讓自己的男人持續地想去呵護與疼愛，那就是保命的最大妙招。可是，得到了男人的寵愛，她就幾乎不再可能得到姊妹的支持了，哪怕是親姊妹。

海蘭珠和莊妃（博爾濟吉特・布木布泰）的關係並不好，雖然她表面上也想努力協調好姊妹之間的關係，比如在她病病歪歪，皇太極抱著她不肯撒手的時候，她會努力掙扎著，盈盈帶淚地勸說皇太極多去看望一下她的妹妹……（這到底是什麼邏輯）當然皇太極肯定不會去，但內心深處更肯定了這個女人無可替代的地位。

可惜，「常在河邊站哪有不濕鞋」，裝病裝久了，也就發展成了真病，自從不到一歲的兒子死了之後，她鬱鬱寡歡，不久之後就告別了人世。母憑子貴也好，子憑母貴也罷，全都成了一段戲。關鍵是，她這一死，親妹妹莊妃也沒為她掉過半滴眼淚，真真是沒多少感情。

說了這麼多，無非是想說，在後宮這個特殊的大環境裡，姊妹是用來背叛的，丈夫是不能共用的！友誼的真誠度薄如牆紙，一捅就破！

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書籍介紹

本文摘錄自《你不知道的大清後宮真相》，商周出版

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作者：林月

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須知，在後宮，太蠢會死，太聰明會死，太受寵也會死，不受寵的說錯句話，得罪個人也會死。總之，在大清後宮裡，最不缺的就是女人，最廉價的也是女人。在這個弱肉強食的世界裡，走自己的路，讓別人無路可走，才是後宮最強悍者！

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航