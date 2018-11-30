《你不知道的大清後宮真相》：一天只有兩次正餐，同一道菜還不能夾三次

文：林月

雖棲上枝頭成鳳凰，整日在宮中盡享皇家美食。但宮廷膳食薈萃天下飲食之精華，從選料、用料到烹調至餐桌上，真可謂是煞費一番苦心，假如你用膳弄得像是吃大排檔似的，三兩下吃完了事，不僅愧對了一桌的宮廷美食，更有損了皇家的尊嚴。所以，宮廷飲食一向極為講究，特別是到了清代宮廷，在飯菜的食用上規矩更為嚴格，用膳的禮儀體現著各個等級的區別，同樣顯示皇家宮廷不可侵犯的威嚴。

大家為表現出極好的修養及愛好，對宮廷飲食的繁文縟禮，不得不勤學苦練。剛進宮時，嬤嬤們教授的那點禮儀，不過就是個基礎，不在實戰中演練一番，是不可能登堂入室的。

那麼，要怎樣才能將一桌子的宮廷膳食吃得高端、大氣、上檔次？怎樣才能一邊咽著口水，一邊遵規守紀地注意形象，將自己肚子填飽呢？還是先看看宮廷飲食的祖訓吧。

「共食不飽，共飯不擇手，毋搏飯，毋放飯，毋流歌，毋吒食，毋齧骨。毋反魚肉，毋投與狗骨。毋固獲，毋揚飯，飯黍毋以箸，毋捉羹，毋刺齒。」

聽到沒，這是祖訓，就是無論何時，只要坐上飯桌就要遵守的條條框框。看著滿桌子的好菜，你必須要在心裡念叨著：「和老公一塊兒吃飯的時候，不可吃得太飽，得先洗手；不能大口吃飯；要吃的飯，不能再放回鍋裡；不能大咬大嚼的；不能咀嚼出聲音來；不能啃骨頭；夾過的魚肉，不能再放回盤子裡；不能把骨頭扔去餵狗；不能只吃一個菜；不能圖快，就用筷子把飯揚起來散熱；吃黍飯時不能用筷子；不能自己動手去調料；不能剔牙。」

如此這般的小心謹慎，你才能將一頓膳食用盡。當然，天長日久後，自然也就形成了吃相端莊，怡人大方的樣子。

這還只是吃相問題，宮裡頭的規矩大著呢，還有一些得給你細細數數。

比如說這吃飯的時間。後宮是個「大公司」，貼心的老闆自然為員工們配備好了食堂，省得員工們一日三餐不知道去哪裡解決問題。這個食堂有個專門的名字叫作「御茶膳房」，歸內務府統領。既然是大食堂了，自然有做飯和統一供應的時段，在清朝，每天供應兩頓正餐，一頓加餐。後來到晚清時，又成了供應兩頓加餐。

正餐分為早膳和晚膳，早膳的供應時間一般在早晨六點之後，但有時候會推到上午八點之後，也就是說在早晨六點到上午九點這個時段，是供應早膳的時候，各宮嬪妃早起洗漱完畢之後，就可以坐到桌前享受這有著二十多種菜肴的早膳了。

晚膳的供應時間是在下午一點或兩點左右（因為早上吃得早），吃過這餐之後，下午就不再供應正餐了，到了下午六點左右，會集中供應一頓「夜點心」。那要是白天餓了怎麼辦？好辦，你可以命下人去御茶膳房端些小吃過來，這樣糕那樣糕的，反正不限量供應，只是說，除了這兩段正餐時間，就不再大張旗鼓地擺一桌子菜了。

照這樣看來，其實後宮之中還是頗注重養生之道的，早膳要吃得好，晚膳（實際就是中午飯時間）要吃得飽，到了夜點心的時候，隨便吃一點，所謂「吃得少」，省得晚上睡覺時腸胃還要忙著消化，不舒服。

你也許又有疑慮了，這才下午六點，怎麼就叫「夜點心」了呢？離睡覺還有N個小時嘛。請注意，不要用夜貓子的習性來衡量後宮中的生活方式，古人講究跟著太陽的規律生活，所謂「日出而作，日落而息」，雖然日出起床也不用勞作，但規律還是得遵守。再說了，那時候又沒有什麼電視、網路的，宮裡又規定太陽落山之後不准演戲唱歌，實在也沒什麼夜生活，除了睡覺還能幹嘛？頂多在屋裡縮著看看書，繡繡花，可是蠟燭那點微光實在傷眼睛，熬紅了雙眼，影響美觀不是？所以你差不多就洗洗睡吧。

這吃飯的時間點是定下來了，再回頭說說飯桌上的事情。那七葷八素幾十道菜已經介紹過了，而且主子們用過一頓膳之後，可能很多菜都沒有動過，大部分的可能性是吃不了，當然也有不愛吃的。所謂「蘿蔔青菜，各有所愛」，既然有不合口味的，自然也有喜歡吃的，好吃就多吃點？那你就大錯特錯了。宮裡頭吃飯，有一個頭等的規矩，叫作「食不過三」。什麼意思呢？就是再好吃的那道菜，也不能去夾第三筷子，要是吃了第三口，那不好意思了，這道菜十天半個月都不會再出現了。因為你忠誠的奴婢們已經悄悄把這事情記下了。

「我是主子，還不能多吃點我喜歡的東西？這些做奴才的就這麼大膽，敢阻攔我做為吃貨的喜好？」實際上還真不是那麼回事，奴才們也是為了你好。為什麼呢？

因為在後宮中可謂危機四伏，你很可能隨時被人謀害。雖然大部分人可能會透過收買太醫在你的藥裡面下藥，可也說不定會從食物上做手腳。藥不可能天天吃，但飯總得天天吃吧？要是別有用心的人看準了你喜歡吃什麼菜，專門在菜裡下藥，你這個吃貨能防得了？

也許你會覺得，在菜裡面下藥這招太直接了，要是真的把你給害了，把菜端去一驗就知道，兇手跑不了！可是，如果真有人存心要害你，而且不想做得那麼直接，真凶是很難查到的，總會有那麼一些頂罪的小嘍囉站出來，供認是自己做的，而且還要說出那是因為你某天懲罰了人家，人家懷恨在心才想害你。為什麼人家寧願死也不說真話呢？那肯定是幕後真凶行高價再加恐嚇，答應照顧這位「替罪羊」的家人唄。

不過，也不要覺得你的命就那麼金貴。實際上，所謂「食不過三」，最初是皇帝自己立下的規矩。不要忘了明朝的教訓，不是有宮女在侍寢時企圖謀殺皇帝嗎？自此，皇帝們自然想出無數自我保護的招數，在吃上面就更是小心了，御茶膳房的人做飯，從來不能有人單獨待在廚房裡，必須有兩個及其以上的人共同完成皇帝的早晚膳，而且，還要安排太監試吃每一道菜，看看是否安全。饒是如此，皇帝們還是不放心，於是整出了這個「食不過三」的規矩。

除了一道菜不能夾第三筷子之外，吃的時候臉上還不能有表情，不能因為這道菜吃進嘴裡很合胃口就眉開眼笑，更不能因此讚不絕口。不然，豈不是暴露了自己的喜好？

因為皇帝如此，後宮嬪妃們自然養成了這個規矩，總不能和皇帝老公一起吃飯，他每道菜隨便嘗一口，而你端著個燕窩鴨絲吃起來沒完吧！

相關書摘 ▶《你不知道的大清後宮真相》：兄弟是用來出賣的，姊妹是用來背叛的

書籍介紹

本文摘錄自《你不知道的大清後宮真相》，商周出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：林月

清宮解密．生存攻略

寬寬闊紫禁城，抬頭四角天，出來不可能，進去也不易。

進得宮中永無出宮之日，只能求生存，一步一步往上爬！

單純得像張白紙的人，進了女人成堆的後宮，也得被逼著「婦黑」化！

掀開後宮「潛規則」面紗，讓你上能爭得到皇上阿哥的寵愛；下能受得起公公宮女的膜拜。玩得起宮鬥，漲得了知識。

探真相

大清朝的選秀標準為何？為什麼出嫁的公主多無生育？

后妃侍寢辦完事就得走人？再好吃的菜也不能吃第三口？

皇帝的女兒並不稱「格格」？嬪妃爭上位有哪些宮鬥手段？

宮女生活沒有最慘只有更慘？亂呼「老佛爺」你就死定了？

爭上位

別妄圖用女子的柔弱換來皇帝老公一生的疼愛，最重要的不是搞定皇帝，而是搞定皇帝身後的一大堆女人！

須知，在後宮，太蠢會死，太聰明會死，太受寵也會死，不受寵的說錯句話，得罪個人也會死。總之，在大清後宮裡，最不缺的就是女人，最廉價的也是女人。在這個弱肉強食的世界裡，走自己的路，讓別人無路可走，才是後宮最強悍者！

玩宮鬥

宮鬥有危險，入場須謹慎。既然已入宮，就要向前看。

學規矩，學禮儀，學人際關係，學得把自己變得不再像自己。必修：

一、出得了廳堂，入得了廚房，打得過流氓，鬥得過小三。

二、兄弟是用來出賣的，姊妹是用來背叛的。

三、認清派系，選對大樹好乘涼。

四、後宮謀殺大全及破解之法。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航