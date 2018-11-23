搶救！到底憑什麼我們需要搶救特定候選人？ 

文：江秉彝（台中市第九選區市議員參選人）

其實，要不是自己出來選，我也不會注意到，選前有這麼多搶救的文宣看板。剛開始的時候，還會覺得這是個有趣的選舉文化，想模仿一下。但當「搶救」成為藍綠共識，每個候選人都在呼籲大家搶救的時候，就很難了解，到底憑什麼我們需要搶救特定候選人呢？

在民主政治，代議制的制度下，人民不是應該選擇能代表自己的候選人嗎？不是看政見，看理念，支持與自己看法相似的人嗎？那為什麼我要因為你是第一次出來選，或是因為你是現任的，在落選邊緣，所以搶救你呢？如果你無法獲得足夠的民意支持，你的理念無法打動選民，那不是就該換人做做看嗎？

如果，這些候選人是請大家搶救自己的理念、政策，像是搶救社會住宅、搶救柳川整治。那或許我還有機會因為這些政策，選擇去支持某位候選人。但老是在那邊搶救某黨某區第二席，搶救認真服務的好民代，搶救某某議員的命運，我真的不懂是為什麼。

Photo Credit: 江秉彝

不過自己出來選，也真的發現素人參政有許多的困難。首先直轄市議員20萬保證金的這關，真的不好過。相較於德國沒有保證金制，紐西蘭地方選區300NZD英國下議院的500英鎊，20萬對於沒錢沒勢的的人來說，算是蠻高的門檻了。

而這還只是入場門票，之後的宣傳，各種活動開銷，根本是一般25K上班族，難以想像的數字。以台中市區來說，一面看板，動輒3、5萬的月租金，掛個10面一個月就是3、50萬在燒。雖然我所屬的政黨沒有什麼錢，但多少也還算有一些政黨的支援，還可以在最後一兩個月，掛個三四面比較便宜的看板撐下場面。只是在藍綠兩大黨的候選人強大的廣告看板、文宣攻勢之下，要凸顯出自己，真的很不簡單。

我認為，要改變這樣的政治風氣，只能靠公費選舉、官方看板，以及禁止黨內初選了。有時候我會想，民意代表的位置，對這些人來說是真的這麼的急迫這麼的重要嗎？這些人有這麼熱心為人民服務嗎？熱心到，覺得人們應該要為了讓自己繼續服務，用選票搶救他們？或許，其實真正想要說的，是搶救他們在選舉當中花的錢吧。

因為找不到投的下的候選人，厭煩了缺乏政見的傳統選舉文宣，所以我自己跳出來選。在參選的過程中，雖然還是會有許多的壓力、期待，希望我打一場「正常」的選戰。

但我還是在對手彼此攻擊，高喊搶救的時候，自己安安靜的，盡量用自己想像的方式，去分享我對於城市的想像。我覺得，這才是一個民主國家，選舉應該有的方式。或許可以說，我也想搶救自己理想中的民主價值吧。而我相信，這也會是未來的趨勢。

最後我想說，我們的國家，其實有許多許多的事情，亟待我們搶救。我們需要搶救青山、搶救綠水；搶救空氣、搶救環境；搶救經濟、搶救下一代的未來。

但我們的民意代表，不應該需要人民來搶救。

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