為什麼選舉大家都吃炒米粉？ 你不知道的3個炒米粉拉票學

文：在宇宙牧羊的擺渡人

傳統選舉場很多炒米粉？為什麼？

六都選戰在即，傳統選舉造勢場，常常看見炒米粉和貢丸湯給支持者止飢。不過為什麼大家會不約而同地選擇炒米粉來作為造勢的食物？是圖利炒米粉的店家和廠商嗎？

其實，選舉中有你不知道的炒米粉拉票學，我們這一次就來探究其中的3個原因：

1. 便宜！避免賄選

過去法務部在陳定南部長時代，曾訂出30元的賄選金額參考標準，為此其實造成不少候選人與民眾的埋怨。不過法務部「賄選犯行例舉」，強調如果是「適度餐飲」，造勢完吃便當、炒米粉，或是車輛接送選民去選舉場，都不構成賄選。

只是米麵製品或湯類的價格家家都不同，到底該怎麼認定？2011年的最高檢察署已決定，放寬標準，只要造勢場提供包子、碗粿、肉粽米粉炒麵，這些台灣小吃，基本上就皆不算賄選。

所以啊，選舉造勢提供什麼點心，定義的如此寬，其實餐點選項就變得更少了。參選人們為了以免誤觸地雷，被檢舉賄選影響選情，炒米粉這絕對不會錯的安全牌，自然成為首選。

2. 烹調方便，大眾口味接受度廣

炒米粉是台灣店家中算是常見的小吃，不只備貨方便，烹調時間更是是簡單又快速。且配料大眾化，幾乎是人人都可以接受的家常料理。加上用簡單的袋裝、碗裝皆適合，在選舉造勢現場，攜帶得便利性更顯得重要，炒米粉自然成為選舉場中的首選寵兒啦！

3. 親民、自在、零距離感

除了賄選、攜帶方便外，台灣人最被大家稱頌的就是「人情味」。所以在準備禮品上，自然要以能打動人心、博得感情才是候選人們的目的。所以家常的料理，不管大小選舉，候選人的樁腳為了讓工作人員和左鄰右舍打好關係，在造勢場合或是用餐時間，大都提供炒米粉和貢丸湯、鹹菜鴨湯等簡單料理，甚至吃不完還可以打包帶回；營造出如在家的自在、如朋友般的親切的情境，成為候選人與選民間展開交流的媒介。不只成功拉近彼此距離，又能營造親民、草根的形象，現場的料理自然成為其中的關鍵角色。

看得到候選人的搏感情，成勝選關鍵

選舉日在即，是否發現各方候選人都開始上街掃街拜票，因為見得到人，摸得到手的才是「認真」的選舉規則，在台灣已是根深蒂固的觀念。

在選舉場合除了候選人理念的呼喊和熱情得群眾，現場的飲食也成為兩方的調節劑。在積極候選人跑選舉之餘，不管是選情緊繃與否，或許候選人都隱隱期盼著，只要提供的食物好吃，或許可以又多得幾張選票。炒米粉的拉票學，看似事小，影響卻不可小覷。

本文經飴－關於食的黑與白授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航