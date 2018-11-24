同志教育公投的社會意義：「尊重」，是為了有好的價值判斷

文：許智鈞（政治大學教育系學生，關注社會議題）

11月24日，這個日子對台灣人很重要，一個是選出為國家效力的候選人、一個是能夠改變台灣未來的10項公投案。

尤其這段時間，大家如火如荼地討論著同志公投，無論是做出什麼樣地選擇，也許每個人都有一套自己的價值判斷。但這個判斷是否真正地經歷縝密地思考，而做出的一種選擇？還是只不過是一窩蜂地追隨，人云亦云，迷失了自己的判斷？甚至有些判斷的資料是來自於造謠生事的假消息？或是只不過看到事物的表面，而沒有看到它的價值與真正的意義？

當你投下這一票時，你真的知道它給未來甚麼樣的影響嗎？你是否應該想清楚一票對下一代的啟示、對這一代或上一代的反思到底是什麼？

為什麼要把知道的事實「欲蓋彌彰」？

一個被性騷擾的人，大家不是討論被（加）害者的心靈創傷，而是他的穿著、打扮或內在氣質引誘人家進行犯罪；一個把性知識封閉及資訊的不流通，造就了台灣從國小到高中生未婚懷孕的數值一直都居高不下，甚至因此休學的人數，有提升之跡象（相關數據點此參考）；一個從愛滋病的數據上面寫著男男間不安全性行為得病之比例比異性還要高（相關數據點此參考），所以就跟大家說「一夫一妻才是王道」，避免造成更大的社會紛亂，可怎麼都不說無論是同性戀或異性戀者，都應該要採取基本的避孕措施，讓整體的數值都降低呢？難道說排除「少數」，「多數」人就可以得到最大的幸福，筆者是倍感存疑的。

更何況是最近討論的「同志教育」，古今中外都知道「同志」在這個世界是存在的，不管成人或是小孩都可以透過各種方式，關心你身邊的「同志」。那身為某一方的提倡者，怎麼可以用「不適齡」的方式，讓孩子不需要知道這個世界上有跟你不一樣的人存在呢？今天的課本有寫我們應該要尊重身心障礙人士、國際移工、新移民家庭等少數人的權益，我們教孩子學會看見「少數」的訴求，那怎麼把同志教育就這樣輕易地廢除掉呢？

為什麼我們習慣性的用一些簡單的理由；卻讓我們將事實掩蓋？難道這事實的背後有甚麼不可告人的秘密？或是害怕今天你所習慣的事物，變得跟以往不一樣的時候，我們會無法適應改變帶來的後遺症呢？那這樣我們就不需要了解問題的本質嗎？最後，回歸自己心中一個問題，「這些問題真的解決了嗎？」

「尊重」，是為了有好的價值判斷

根據教育部辭典的解釋，「『尊重』是尊崇而敬重」，而筆者查詢維基百科，有進一步地闡述，它說：「對人或群體的尊嚴或尊敬的正面感覺，或特定的行為表達喜歡、值得敬重的情緒。」但無論我們怎麼去定義「尊重」，筆者覺得，它應該都有一個前提，就是「充分了解資訊，而對他們做出你個人的價值判斷」，當你不了解其資訊時，你如何要求人家去「尊重」別人呢？不知道生命是多麼可貴、多麼有價值，怎麼說服別人去尊重生命？不知道「醫生」、「老師」等這些角色的存在以及工作的內容，怎麼說服別人去尊重「醫生」、「老師」等這些職業的專業。若照這樣的邏輯來看，當「同志教育」不在教材上面，孩子沒有對這些資訊的了解；但又告訴人家我們不能排擠與霸凌同志，同時又在性別教育的範疇，要孩子尊重差異，你認為孩子會相信嗎？同理，如果你告訴孩子家庭只能有一夫一妻，那你如何說服孩子要尊重多元呢？

筆者認為，「不一致」對任何人來說是很大的傷害，因為它造就的結果容易是「不信任」。不信任這個環境、不信任這個社會、甚至不信任整個人生，最後導致悲劇的發生，這些影響，難道我們要漠視嗎？由此可知，學會「尊重」這個本質是如此地基本，卻也是一件很重要的事，而既然要尊重，就要一致地尊重，不能有所差異。

綜上所述，我們要了解尊重的第一步是廣泛地接收新知，再來將這些資訊進行內化整理與不間斷地討論與探究，了解不同的觀點與想法，最後產出的結果，便形成自己的價值判斷。這樣的判斷，才是對你自己最好的判斷，也是真真實實地尊重一件事物。

因此當你身邊的人如果剝奪人家接收新知的權利時，為什麼這樣的意見值得大家尊重呢？當我們想掩蓋事實的時候，會覺得這樣是尊重你我的權益嗎？

「同志公投」對一個社會的意義

筆者引用李淑菁老師文章裡這兩句話：「人生過程中我們都有可能成為少數」還有「性別教育不要同志教育，就像蚵仔煎不加蚵仔…… 沒有了同志教育，性別教育也不性別教育了！」其實這兩句話，對筆者與很多支持者是個鼓勵。的確，即便公投的第14、15案沒有獲得通過，對民法保障同性婚姻或是同志教育納入性平教育這條路並沒有終止的一天，這是「早」或「晚」的問題。原因就如同前面文章所提及的，「不一致會造就出不信任的結果」。我們要維護少數人的權益；卻不包含同志的保障，這會產生很大的矛盾，而這個矛盾有可能來自我們的不了解。

因為以時代背景來看，確實以前並沒有落實性平教育這個層面，更遑論是「同志教育」這件事，沒有人告訴他們，自然而然就建立起一道堅不可摧的高牆。當他們的所見、所聞都告訴他們「一夫一妻才是真正的家庭」、「同志教育會造成社會的紛亂」……等，所以當辯論會上面的發言，「全台有13個縣市的家長團體抗議」，這個結果筆者不感到意外，但假使如果他們有接受到一些相關的資訊時，也許這個結果會有變化。

所以性平教育當然要回到正軌。但真正的正軌不是用掩蓋事實的方式，而是讓資訊公開化，讓大家能廣泛地討論，透過社區講座、工作坊或是專題節目等這些方式，加強公民對議題的基本認知。也鼓勵家長或成年公民可以有「終身學習」的精神，因為性平教育所影響的，不單單只是「制度」這麼簡單，而是「你」以外的所有系統（包含、重要他人、學校、社區、社會……等），都會造成莫大的改變與影響，當然，也包含每一個溫馨的家庭，它可以讓家庭帶來更大的包容、更自由的意見傳達、甚至更有「愛」。

我所強調的，並不是告訴你應該支持／反對同志公投。

我所強調的，是大家有沒有「了解」到你身邊的不一樣。

因為，有了瞭解，便有尊重；有了尊重，便有了多元；有了多元，便有了愛；有了愛，便有了希望；有了希望，世界就會多一點點地美好，難道我們不需要為那一點點的美好做努力嗎？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航