高雄不只今年窮，明年恐怕更窮，原因是受「境外勢力」影響

前幾天講了台北，今天來聊一下高雄。雖然我是台北人，可是我唸書在高雄也待了近10年。民進黨主政下的高雄硬體建設，去看過的人都有目共睹。不過大家為什麼會對民進黨執政高雄不滿，因為這兩年高雄經濟變得很差。

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因為我這幾年已經回台北工作，我特別問了我住在高雄的朋友，高雄現在景氣真的不好。尤其是因為北高雄的建設讓商圈北移，於是傳統新崛江、六合等商圈市況真的不好。這個是事實，不需要迴避。所以韓國瑜說高雄很窮，這點我同意。

只是我必須說，高雄不只今年窮，明年恐怕會更窮，而且誰上台都沒用。

有人會問，你憑什麼這樣唱衰高雄？我的回答是，這是世界局勢造成的必然結果。不只高雄，相信全台灣的人都覺得今年經濟很差，因此很多人都覺得民進黨執政不力。但要是我問民進黨到底做錯了什麼讓經濟很差，很多人大概也說不出個所以然。最後只好說是民進黨都在講政治，不拚經濟。

民進黨作為執政黨，經濟差的民怨他當然需要概括承受。但如果大家真的有興趣了解經濟變差的真正原因，我願意來說明一下。如果有在關注國際局勢的朋友，今年應該都聽過一個詞彙叫「美中貿易戰」。

這個戰爭是全球第一大經濟強國「美國」跟第二大經濟強國「中國」在今年正式翻臉，決定殺一個你死我活。這對台灣有什麼影響呢？

Photo Credit: Jonathan Ernst / Reuters / 達志影像

大家都知道，台灣是做國際貿易起家的。過去台灣很多商人投資中國，為的是用中國便宜的生產成本來製作東西，接著再賣到美國、歐洲這些富有的西方市場。而中國之所以在過去會發財，也是靠自己用便宜的人工生產東西之後賣到美國。但是現在美國跟中國正式翻臉，美國政府對中國賣過去的東西抽高額關稅，讓這些東西在美國市場上貴到沒有人想買。

過去台灣，甚至是全世界那些在中國投資的公司，現在要不就是搬出中國，要不就是別想賣到歐美去。所以今年全世界的商人在幹嘛？用最簡單的白話來說就是搬家。不只郭台銘的鴻海從中國搬走，連香港首富李嘉誠都早就把所有資產移出中國。

中國政府也不是白痴，所以他也忙著想辦法讓商人不准把企業搬走。於是馬雲被迫把阿里巴巴的經營權交給中國政府支持的股東後「被退休」。而范冰冰被大查稅，表面上的理由是什麼「陰陽合約」被爆出來，但誰都知道這種事情在中國是常態，現在中國政府拿名人開刀，真正的理由其實就是恐嚇有錢人，哪個敢跑你就死定了。

經濟戰對中國的影響有多嚴重呢？中國股市從今年1月到7月已經跌破20%，蒸發逾台幣55兆的資產，光6月下半月人民幣也貶值逾4%，到了8月初，中國股市已經跌到將「全球第二大股市」的寶座拱手讓給日本。到了10月美國也開始跌，現在全球跌成一片。

Credit: Reuters / Daniel Acker

在民生方面的影響，我們以豬肉當例子。中國豬吃的飼料「大豆」在全世界的最大生產國是美國跟巴西。中國在貿易戰開始後就對美國大豆賣到中國課高額關稅想反制美國，但這種做法反而讓中國豬餓死。反正美國就是寧願讓大豆滯銷，由政府花錢買回去，也不打算對中國讓步。中國只好跟巴西進口。但巴西剛選完總統，選出一個親美的，也準備跟美國同一陣線抵制中國。

於是中國豬沒東西吃，現在只好準備在豬飼料裡加工業蛋白。而照自由亞洲電台的報導，所謂工業蛋白其實就是之前中國毒奶的原料「三聚氰胺」。加上現在中國又爆發對豬致死率100%的非洲豬瘟，所以照這樣下去再過幾年，中國豬恐怕都要死光了，到時候豬肉料理恐怕會在中國絕跡。

而且現在美國不只不打算停止，還打算把中國整到死為止。我10月22日寫文章說美國不要多久就會對中國發動「冷戰」或是「熱戰」（軍事戰爭），結果美國副總統11月就提了中國如果不接受美國的「6個條件」，美國就會對中國發動「冷戰」。

什麼是冷戰？就是美國會把中國當以前的蘇聯一樣對付。全面要求世界所有國家，你要跟中國做生意就不準跟美國做生意，以後全世界只準在美國跟中國之間選擇一個。

世界局勢現在是這樣，不管你喜不喜歡，反正台灣夾在中間。現在全世界都在準備開戰，商人都忙著從中國撤資重新找地方投資，你跟我說「人進得來，貨出得去，高雄發大財」，我都不知道是你瘋了還是我瘋了？

現在不要說高雄，就連上海、北京都多的是人破產，這種情形下就算蔣經國死而復生經濟也好不起來。中國股市都蒸發20%，等於五分之一的錢直接消失，相較之下你說台灣經濟這樣代表民進黨不會拼經濟，那我不知道習近平該怎麼辦？

一定有人會問，難道台灣就只能坐在那裡等死嗎？當然不是，現在全世界最聰明的商人都在為了貿易戰後的新世界經濟在布局。郭台銘2017年就默默把工廠轉到美國去了，聰明的人就知道跟著商人的嗅覺走才是對的。

就在上週，蔡英文很低調的派張忠謀到亞太經合會去跟美國副總統彭斯磋商台美雙邊的經貿合作，為未來的「台美貿易協定」鋪路。一但成功，蔡英文在外交跟經濟上的政績，將會一口氣超越蔣介石退出聯合國以來的所有台灣總統。但是中國跟他在台灣的爪牙，一定會全力阻止這個情況發生。

基本在貿易戰進行的中間，台灣經濟不可能會好，只有慘跟更慘的差別，這是事實。但對照中國跟其他國家，蔡英文讓台灣撐得還不錯。而且蔡英文正在布局讓台灣在貿易戰後能一口氣跟著美國發大財。而這個謀劃能不能實現，其實看的就是我們台灣人自己挺不挺他。所以高雄我也不想講該投誰，反正大家自己想清楚就好了。

核稿編輯：翁世航