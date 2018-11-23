東奧正名公投通過後，能害選手被禁賽的只有「中華奧會」

近日中華奧會撲天概地的用假消息恐嚇欺騙台灣選手和民眾，這張簡易圖表請大家廣傳到親友群組。不要再跳針那些被澄清無數次的問題。要討論奧會憲章還是洛喪協議都行，裡面根本沒有條文禁止隊伍正名、改名。

Nagee

正名是奧運會員國的權益，奧運史上有很多改名成功的案例，但是沒有一個隊伍因為申請改名正名而被懲處或禁賽。

東奧正名是「申請」正名，不是逕自改名。更是依法辦理的全民公投，中華奧會告狀的「政治迫害」根本扯不上邊。

就算是世上其他運動員受到真正的政治迫害、戰亂流亡、亡國等極端條件，國際奧會也會依照大會憲章保障選手的權益，就算屢次婊選手的中華奧會體協等單位，要用無法參賽來威脅恐嚇選手，也是絕對不可能，也沒有權力讓選手無法參賽。這是國際奧會憲章的保障。

昨天中華奧會還發布假新聞，說就算公投過了，政府也不會提出申請。行政院已經澄清這是假新聞，因為「申請」只會有兩種結果，通過：台灣隊。沒通過：使用中華台北隊。不論選手還是台灣都根本沒有損失。

這張圖最右邊的狀況，其實已經是退一萬步來說了。中華奧會就算要婊選手，再次跟國際奧會告狀說選手被政治迫害， IOC也不是白痴不查核就直接相信。結果很明顯就是全民公投要求中華奧會「申請」正名，哪來的政治迫害？所以其實最「慘」的狀況，不過就是依照往例使用「中華台北隊」來比賽。會發生以獨立運動員隊參賽的條件根本不可能發生。寫出來只是要告訴那些被中華奧會情緒勒索的人，安啦，沒有國家的難民都可以參賽了。

致所有運動員們 ：沒有人會搞你們，除了中華奧會和中華體總那一幫體協。

如果真正看過國際奧會的來函全文，就會知道裡頭說的，是如果國家政治力干預奧會活動，國際奧會必須先徵求國家奧會的同意，才會給予停權。

台灣的公投是民間發起，根本不存在「政治力介入體育」的事實，因為他們尊重台灣民眾的言論自由，他們不干涉公投，也根本沒說「提出申請就除籍」，而且就算政治力介入體育，除非國家奧會同意，否則國際奧會也不會主動禁賽，所以以台灣的狀況來說：除非中華台北奧會要求，否則國際奧會並不會主動停權，是否停權是掌握在中華台北奧會，國際奧會並不會主動干涉。

所以中華台北奧會這則新聞，擺明就是在威脅台灣民眾：如果公投過了我們就要去申請停權。中華台北奧會有種就自己出來講，不要故意在那邊拿國際奧會混淆視聽。

Photo Credit：關鍵評論網 / 羊正鈺

最後，針對經典跳針「講了半天，都是嘴砲。真的不能出賽，到底誰背責任？」做出統一回應，該背責任的，就是不斷用假新聞告洋狀的中華奧會啊！東奧申請明明就好好的，老是扯選手後腿的中華奧會屢次去函說他們「被政治迫害，被政治入侵體育」，但東奧正名就根本不影響選手參賽權益。（就算中華奧會要耍婊也不會成功）

講這種跳針的話，就好像今天大家出團去日本玩，中華台北旅行社要賣大家昂貴的氧氣瓶，就恐嚇大家說，日本的空氣有毒啦！你們一定要用我的中華台北氧氣瓶（其實就是個空瓶）。阿看得懂的人就跳出來說，聽中華台北在唬爛，根本不用中華台北的假貨就可以呼吸。不用給中華台北旅社坑殺。

結果同行的團員就一直跳出來說：阿都是嘴砲啦，不戴中華台北氧氣瓶呼吸，死人了怎麼辦誰負責？啊就不會死是硬要別人開什麼支票啦？

要怎麼證明不會有事？就是直接用台灣人的鼻子呼吸給你看就是不會死啊。其他國家的人都可以直接呼吸，就有人一堆毛一定要用中華台北？奧會憲章和洛喪協議就沒有說不行，歷史上也沒有隊伍改名被禁賽，到底是哪裡聽不懂？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航