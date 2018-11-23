美加蘿蔓生菜疑染「大腸桿菌」，食藥署發緊急公告籲民眾勿食

美國日前發布蘿蔓生菜疑遭O157型大腸桿菌感染警訊；衛福部食藥署昨（22）晚宣布，今起至下月7日，由美國、加拿大輸入的蘿蔓生菜，實施加強輸入管控措施，若未檢附相關安全證明文件，暫停輸入查驗申請，也呼籲消費者家中如有已購買且尚未食用的美國、加拿大蘿蔓生菜，建議不要食用，或煮熟再食用，若有身體不適情形，應儘速就醫。

《天下雜誌》報導，這波疫情已經造成美國有32起病例，其中13人住院，目前尚未傳出有人身亡，但有1人腎衰竭，情況較嚴重。加拿大則有18人生病，都在安大略和魁北克。

美國疾管中心（FDA）警告，不論以哪種方法食用，蘿蔓生菜都不安全。美國疾管中心建議消費者丟掉家中的蘿蔓，餐廳也不該提供蘿蔓相關料理，商店不該販賣蘿蔓，民眾也不該購買，不管產地在哪、何時生產的都一樣，不管是一整顆還是只有一部分都一樣。

《ETtoday》報導，美國FDA局長哥提里柏（Scott Gottlieb）表示，目前他們還沒有足夠的資訊要求供應商收回所有蔬菜，但建議超市與餐廳暫時不要供應蘿蔓生菜，直到官方確定汙染來源，受到感染的生菜有可能還在市場上販售，若是家裡還有存貨，最好也丟掉，不管先前吃了是否有生病。

哥提里柏表示，由於美國感恩節假期即將到來，將會有大量蔬菜需求才會先發布警告，以避免感染繼續擴散，也希望盡快公布檢驗結果，「對當局來說，無法立刻找到種植汙染蔬菜的來源，讓我們感到沮喪，但我們有信心這次病菌爆發是與蘿蔓生菜有關」。

FDA指出，今年售出的蘿蔓大部分都是在加州種植的，而今年稍早爆發的另一波感染潮中，受汙染的生菜是來自亞歷桑納州，當時主因是灌溉水受到汙染，最終導致200人生病，5人死亡，由於現在當局還無法確定來源，只能呼籲民眾暫時都不要吃。

《蘋果日報》報導，衛福部食藥署食品組組長潘志寬說，已要求美國盡速調查釐清感染原因，並將調查報告提供給我國，而該署昨已在「食品藥物消費者知識服務網」的消費紅綠燈，將此事件列為黃燈，主因是台灣近3年內雖未有因食用遭大腸桿菌污染的生菜類產品導致中毒的案例，但台灣持續有輸入美國蘿蔓生菜查驗紀錄。

《上下游》報導，台灣蘿蔓生菜進口量共4976公噸，自美國進口佔比98.9%，用於製作各項沙拉料理，例如凱薩沙拉（Caesar Salad）等。

吃到「大腸桿菌」污染的食物會怎麼樣？

《中央社》報導，台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科科主任楊振昌表示，大腸桿菌是一種常見的細菌，以「糞口感染」為主，大多是夏天喝到被汙染的冰飲而感染，會造成腹瀉、肚子痛等症狀。不過，若是因生菜感染的大腸桿菌，則大多是毒性較強的O157型大腸桿菌，可能導致溶血、腎衰竭、呼吸順難、敗血症等問題，嚴重甚至會死亡。

台大醫院小兒部主治醫師、台灣感染症醫學會理事李秉穎解釋，O157型大腸桿菌屬於「腸道出血性大腸桿菌」，主要存在動物的腸道與排泄物內，人類吃到被這種細菌汙染的食物後感染。

李秉穎說，O157型大腸桿菌毒性很強、有一定致死率，其分泌的毒素會造成溶血尿毒症候群，過去在日本、德國都曾爆發為期數週的大流行，最後找到的汙染源都是生菜、冷凍製品等生冷食物。

李秉穎指出，大腸桿菌大多黏附在蔬菜上，清洗只能減少菌量，唯有煮熟才能完全殺死，且若是感染O157型大腸桿菌，大多是毒素引起的併發症，不一定是細菌本身，治療上比較困難，只能給予支持性治療，建議民眾少吃生冷食物。

長庚醫院毒物中心主任顏宗海也呼籲，食物只要煮熟就可以把大腸桿菌都殺死，因此應少吃生食，尤其幼兒、老年人及癌症、洗腎等重大疾病患者，且家中廚房生食、熟食的廚具應分開，避免食物中毒。

《上下游》報導，食藥署業已通知國內輸入、通路與餐飲業者，應落實自主管理，確認輸入、販售、供應之產品符合食品安全衛生條件，如發現有危害食品安全衛生之虞時，應依《食品安全衛生管理法》第7條第5項規定，主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

《中央社》報導，目前邊境查驗僅針對蘿蔓生菜檢驗農藥殘留及重金屬，未來至於是否加驗大腸桿菌，食藥署表示還在研議當中。

《蘋果日報》報導，美式賣場好市多表示，已收到美國公司傳來的消息，第一時間就主動將進口蘿蔓生菜預防性全面下架，另賣場內原有含蘿蔓生菜的沙拉產品，也已全數更換為美生菜，因此賣場內已未販售進口蘿蔓生菜的相關產品，目前都未接獲會員有相關不適的案例回報。



量販店家樂福則表示，目前檔期販售的都是台灣蘿蔓生菜，並未有美國或加拿大進口的蘿蔓生菜，短時間內也不會進口。愛買表示，店內目前有販售美國進口蘿蔓生菜，為讓消費者吃得安心，會進行預防性下架，改售台灣生產的蘿蔓生菜。



國內連鎖量販店全聯則說，目前店內仍有販售美國進口的蘿蔓生菜，部分店也有沙拉產品，將全力配合政府政策，該下架就下架；不過《中央社》報導，食藥署目前暫無禁止進口規劃，也不會啟動下架措施。

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核稿編輯：羊正鈺