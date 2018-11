患難與共、不共戴天⋯⋯這些表達立場與情誼的英文怎麼說？

看過卡通《神奇寶貝》的人都知道,訓練師小智和皮卡丘是「患難與共」的「最佳拍檔」。他們在旅途中「並肩作戰」共同對抗不少「敵人」。這些表達立場與彼此情誼關係的詞彙英文如何表達呢?跟著希平方認識一下吧!

同一陣線

sidekick 最佳拍檔

Sidekick原意是「助手」,在電影及漫畫中,常用來指超級英雄或主角身邊的輔助角色,後來也延伸出「最佳拍檔」的意思。

Dr. Watson is Sherlock Holmes’ sidekick, comrade, and best friend; they are inseparable.(華生醫生是福爾摩斯的最佳拍檔、戰友和最好朋友;他們形影不離。)

team up / partner up / fight side by side 並肩作戰

Team up、partner up的字面意思是「組成團隊」、「組成搭檔」,fight side by side的字面意思是「肩並肩戰鬥」,都能延伸出「並肩作戰」的意思。

If you want to win this battle, you have to team up with people you trust instead of fighting alone. (如果你想打贏這場戰役,你必須跟你信任的人並肩作戰,而不是孤軍奮戰。)

through thick and thin 患難與共

想像要穿越一片叢林。不論前方是茂密或稀疏的樹叢,都願意陪你一起走過,這樣的人,就是願意和你「患難與共」的人。

True friends will support you through thick and thin in the face of adversity. (真正的朋友會在逆境支持你,和你患難與共。)

have (got) someone’s back 相挺某人

這個片語是用來表達在某人需要時,願意去協助、支持、捍衛某人。類似中文說的「相挺、撐腰、在背後支持...」等。

You don’t have to carry the weight of the world on your shoulders. You know we all have your back. (你不用把全世界的壓力都扛在自己身上。你知道你背後有我們在。)

是敵非友

enemy 敵人

It's quite appalling to see how easily misunderstandings can turn friends into enemies.(看到誤解那麼輕易就能讓朋友反目成仇,著實令人相當震驚。)

如果彼此之間的仇恨非同一般,可以在enemy前面加上形容詞修飾,像是:

worst enemy 最大的敵人

bitter / sworn enemy 死敵、不共戴天的死敵

而那些表面上是朋友,實際上卻是敵人的人,則可以稱作:frenemy(假朋友真敵人)

go separate ways 分道揚鑣、各走各路

Separate是「分開」,所以go separate way的字面意思是「走分開的路」,延伸出中文常說的「分道揚鑣、各走各路」的意思。

You’d better stop avoiding each other like that, or you might really end up going separate ways.(你們最好不要繼續像那樣一直避不見面,不然最後可能真的會分道揚鑣。)

stab someone in the back 在某人背後捅刀

We were no longer friends the moment you spread rumors, stabbing me in the back. (從你散佈謠言、在背後捅我一刀的那刻起,我們就不再是朋友了。)

彼此之間的關係究竟是敵是友呢?試著用英文表達看看吧!

