lie、sit、stand都可用來形容地理位置，但怎麼說才正確？

看完影片，你是否也為這座美麗古堡給深深吸引了呢？不過，假如你想將這座城堡介紹給外國朋友，你知道該怎麼形容它的地理位置嗎？中文常說的「位於...、坐落於...」英文會怎麼說呢？來認識一下吧！

如何用英文形容地理位置？

形容地理位置時，英文常見用詞包括：lie、sit、stand、be located、be situated。這些詞都有「位於、坐落於」的意思。其中，又可區分為主動及被動語態兩種表達：

主動語態：lie、sit、stand

如果主詞是「人」，lie、sit、stand 可以用來表達「躺、坐、站」等不同姿勢。但如果前面是「物」，lie、sit、stand 則有「位於、坐落於」的意思。

基本句型：主詞 + lie / sit / stand + 地方副詞

Lie、sit、stand後面不直接加上受詞，而會加上地方副詞，也就是「介係詞 + 地方」。例如：

That small town sits 60 miles to the east of us.（那個小鎮位於我們東邊60英里處。）

搭配「表方位相對位置」的介係詞 to，以及地方 the east of us「我們東邊」。 The tropical island lies 150 miles from the coastline.（那座熱帶島嶼距離海岸線 150 英里。）

搭配「表距離」的介係詞 from，以及地方 the coastline「海岸線」。

倒裝句型：地方副詞 + lie / sit / stand + 主詞

除了基本句型，不少英文文章為了讓句型更加優美，會使用地方副詞放句首的倒裝句型。例如：

On the hillside stand rows of ramshackle redbrick buildings.（山腰上佇立著幾排搖搖欲墜的紅磚建築。）

要注意的是：lie、sit、stand會「跟著後面的主詞」進行變化，所以這句的stand要跟著後面的複數主詞rows of ramshackle redbrick buildings，使用複數動詞形式。

細微差異

表示「位於、坐落於」的時候，lie、sit、stand等詞通常可以互用，但如果明顯是較平面的事物，像是河流，較常用lie。例如：

You must go see the mighty river lying on the eastern side of the mountain range.（你一定要去看看位在山脈東側的那條大河。）

相反地，如果是明顯有高度的事物，像是城堡，較常用stand。例如：

On top of the hill stands an ancient castle overlooking a winding river.（有座古堡矗立在山頂，俯視著蜿蜒的河流。）

被動語態：be located、be situated

使用被動語態be located、be situated表示地理位置時，句型跟lie、sit、stand類似。

基本句型：主詞 + be located / be situated + 地方副詞

後面同樣不直接加上受詞，而會加上地方副詞（介係詞 + 地方）。例如：

The Gothic cathedral is located on Fifth Avenue.（那座哥德式教堂位於第五大道。）

搭配介係詞 on，以及地方 Fifth Avenue「第五大道」。 The formidable medieval fortress is situated near the shore, not far from the fishing village.（那座威嚴的中世紀堡壘就矗立在海岸附近，距離那個小漁村不遠。）

搭配介係詞 near，以及地方 the shore「海岸」。

簡而言之，描述地理位置的常見用詞有主動語態的lie、sit、stand及被動語態的be located、be situated。學會這些用法之後，也別忘了找機會翻翻國外雜誌或實際在生活中用用看喔。

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文出處〈用英文形容地理位置——lie、sit、locate、situate 到底怎麼用？〉

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航