lie、sit、stand都可用來形容地理位置，但怎麼說才正確？

看完影片,你是否也為這座美麗古堡給深深吸引了呢?不過,假如你想將這座城堡介紹給外國朋友,你知道該怎麼形容它的地理位置嗎?中文常說的「位於...、坐落於...」英文會怎麼說呢?來認識一下吧!

形容地理位置時,英文常見用詞包括:lie、sit、stand、be located、be situated。這些詞都有「位於、坐落於」的意思。其中,又可區分為主動及被動語態兩種表達:

如果主詞是「人」,lie、sit、stand 可以用來表達「躺、坐、站」等不同姿勢。但如果前面是「物」,lie、sit、stand 則有「位於、坐落於」的意思。

Lie、sit、stand後面不直接加上受詞,而會加上地方副詞,也就是「介係詞 + 地方」。例如:

That small town sits 60 miles to the east of us.(那個小鎮位於我們東邊60英里處。)

搭配「表方位相對位置」的介係詞 to,以及地方 the east of us「我們東邊」。

The tropical island lies 150 miles from the coastline.(那座熱帶島嶼距離海岸線 150 英里。)

搭配「表距離」的介係詞 from,以及地方 the coastline「海岸線」。