台韓選前民調困境：一定要等海水退了，才知道誰沒穿褲子？

文：楊虔豪（定居首爾的駐韓獨立記者，《韓半島新聞平台》創辦人，長年採訪與評論南北韓時事，希望注入具有台灣觀點和現場觀察的韓半島新聞）

台灣地方選舉進入最終倒數，歷經這幾年韓國政局動盪，三年下來，接連觀察過國會總統和地方選舉，現在輪到家鄉也要選舉了，但回頭過來看台灣，有幾點實在讓人頗不習慣。

首先是民調的落差，在2014年地方選舉中，許多家民調顯示出民進黨候選人仍處於一定程度落後的行政區，實際上開出來的票數，卻差距極大。四年後的現在，「假民調」的批評不脛而走，不少台灣同業都說待24日當天開票結果出爐，就能知道「海水退後，誰沒穿褲子。」

但觀察上回選舉，以及本次選前與正式選舉過程，我們只能看到包括台灣各家報紙、電視台與網媒，只要任何民調出來，就是一窩蜂跟進報導，卻鮮少見到有媒體去檢討過去和現在，為何各家民調落差如此之大，還有民調又和實際開票結果相去甚遠，問題出在哪。

是台灣選民本來就太難捉摸預測，還是樣本數或技術上有問題，或是有大家沒注意之處，提供了有心人士的操縱空間？

媒體只懂引用民調，卻不去檢討與追問民調公司，最後變成民調公司成為選舉期間賺錢獲益的最大贏家，提供的數據，信賴度卻相當低。但輿論與媒體只會在選後幾天，抱怨台灣民調不準，抱怨完後，下回選舉，同樣問題仍在出現。

民調的問題，其實也能和韓國相比較。近來韓國的經驗，一般地方首長和總統選舉，各家民調仍有相當準確度，除了2010年的首爾市長選舉預測失常外，其實很少出現台灣有的機構效應或完全失常的慘況。

但在2012年的國會選舉，在李明博與親信接連爆發貪腐醜聞的情況下，多家民調皆預測，在野的進步派民主統合黨（今執政黨共同民主黨前身），將拿下國會過半席次，最後開票結果，保守派執政黨大國黨（今最大在野黨自由韓國黨前身），仍維持過半，持續主導國會。

而2016年國會選舉，又上演驚人逆轉。在當時在野的進步派分裂下，當時民調預測，從大國黨改名的新世界黨，仍將坐擁國會過半席次，但開票結果出來，新世界黨不僅喪失國會最大黨的地位，席次還被在野陣營超過。

為此，韓國最有影響力的民調機構：實時施測公司（Realmeter）代表李澤秀，甚至公開在臉書上向大眾道歉道：「我要代表民調業界致上歉意，現在若只單就有線電話，已經越來越難調查選情了。」

至當時為止，韓國的民調機構，都是以撥打有線電話號碼來施測與統計，但事實上，作為網路通訊大國的韓國，有線電話的使用率僅剩50％，經常使用手機、剛好又是進步派最大票源的年輕族群，難以被詢問到。

這導致2012年，在青年世代普遍對政治冷感而不願投票，還有2016年，對保守派的不滿開始宣洩而出並決定透過投票行為來反映時，民調都未呈現出來。有趣的是，在當時媒體預測新世界黨仍將在國會維持過半的情況下，新世界黨自己導入手機號碼施測的最後民調，已顯示自己很可能丟失江山。

但若要以手機號碼當作施測對象，牽涉到個人隱私，只能採取由電信業者將手機號碼轉換為只有一回效用的「安心號碼」（又稱為「假想號碼」）的方式進行，以防止個人資訊外洩。

但至2016年為止，「安心號碼」規定只能提供給政黨在黨內初選時使用，電信公司無法將手機號碼或安心號碼，交給民調機構，當作在全國或地方型選舉的調查對象。

歷經2016年國會選舉調查失真後，實時施測公司的李澤秀代表，在道歉文公開要求政府通過，將安心號碼擴大適用於各項選舉，隨後，韓國中央選舉管理委員會提出《公職選舉法》修正意見，最後獲得通過。

因此，從2017年總統大選競選時開始，手機安心號碼正式被納為選舉時的民調對象，雖然會因此增加更多經費負擔，但在今年地方選舉上，韓國有超過70％的民調，以無線電話與手機電話並行調查的方式實施，這次各家調查，幾乎與結果吻合。

但對於選區被劃分更密集的國會大選，導入手機調查後的民調，是否就能改善之前預報失真的問題，還要看2年後的結果才能見分曉。

而在台灣，目前依據學術界計算，「純手機族」約佔總投票人口的近三成，若使用人口持續增加，往後台灣也勢必要討論將手機號碼納入調查對象。

面對民調，政治人物通常都回應「僅供參考」或「平常心看待」，但除選舉上，各陣營會參照民調、選民也可能依民調「跟風」來決定要投給誰，包括各項公共事務的輿論意向初探與規畫決策，民調都扮演極重要角色。若不去探討與改善民調頻繁失常，許多政治事務將會與現實脫鉤甚至被轉往經操作後的風向。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航