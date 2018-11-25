對孩子說出「我是為你著想而反同的」，這是人生中最恐怖的咒語

文：徐志雲（《讓傷痕說話》作者、金門醫院精神科醫師、台大醫院兼任主治醫師、兒童青少年精神專科醫師）

11月10日，《獨立評論》刊登了我的書《讓傷痕說話》書摘：〈如果制服包裹了青春，脫下校園生活之後，是否有人已經支離破碎？〉。謝謝獨評刊登這篇文章，我知道這篇文章刊出之後，讓獨評承受了非常大的壓力、也飽受反同人士的抗議。昨天（11月20日）獨評貼出一篇反同的讀者林玉潔小姐投書，獨評的引文如下圖。

獨評一直是不畏懼多元聲音的媒體，這篇文章讓我們看到一部份人的價值觀，內容也是近年常見的反同論點，抱持的世界觀大致上與許多反同組織相仿。林小姐的文章當中，對於性別平等教材有諸多錯誤的引用和解讀，獨評基於新聞倫理已附上編註以釐清事實，教育部也早已親自出面闢謠，這邊我就不贅述。

我想談談，這場婚姻平權與性別平等教育的論戰當中，最讓我覺得無力與哀傷的幾個矛盾。

兩個宗教在台灣都是篳路藍縷，又為何弱弱相殘？

林玉潔小姐表示自己曾任職於「台南市理想家庭促進協會」，該協會也是「台灣護家協會」，這是與統一教高度密切的組織。統一教的創教教主「文鮮明」稱自己是彌賽亞，上帝派他來拯救人類、他是人類的真父親。因此被許多基督徒視為邪說，彼此衝突極大。

「護家盟」成立之初，統一教是其中重要的成員，由於護家盟早期聲勢浩大，已成為反同組織的代名詞，但事實上護家盟現在缺乏人脈跟財力，跟基督教成員分道揚鑣之後，已經沒有實質的影響力，真正有鉅額資產跟教會動員能力的是基督教政黨「信心希望聯盟」、以及推出反同公投的「下一代幸福聯盟」。很多人到現在還以為反同公投是護家盟提的，我想下福盟應該也很不是滋味。

統一教的另一個特色，是比基督教更重視「家族信仰」，統一教是經由教主配婚，因此夫妻都會是統一教徒，統一教也鼓勵教徒多多生產，並從小讓子女成為教徒，以厚植教眾人數。

稍微瞭解反同團體發展歷程的人，都很清楚「反同」只是某些基督教會拿來作為攻城掠地的令旗，這只是第一步，最終目標是將台灣打造成基督化國家。這可以從基督教靈恩派「七山策略」禱告詞中清楚得知。

但相較於基督教，統一教在台灣的擴張其實是更受限的，受限的原因其實很大一部份來自於基督教的圍剿，但護家盟時期兩方竟然可以用反同作為結盟手段，確實是令人嘖嘖稱奇的宗教大融合。只是後來迅速地切割，也是意料之內的結果。

為什麼要花這麼多篇幅介紹統一教，因為我想讓大家知道，林小姐這篇文章裡頭標榜的「愛同不挺同」，其實已經是相當修飾過後的用語了。我相信大部分的統一教徒並不是為了個人利益反同，而是真心相信他們的教義而反同。統一教所使用的《天聖經》當中，是比基督教的《聖經》更明確地貶抑同性戀、把同性戀視為禍害。許多人覺得看不懂林小姐的邏輯，是因為林小姐對於資訊的解讀，很可能是基於教義為基礎來思考，而我們確實難以站在深信《天聖經》的立場去理解。

至於我為什麼知道這些？因為我的大姊跟姊夫也是統一教徒。

基督教在台灣的成長其實相當艱辛，是早年許多真正大愛奉獻一生的牧師累積而來的吸引力，即使如此，至今台灣的基督徒人口、恐怕比台灣的同志人口還少，身為社會中的少數，某些基督教會卻把壓迫其他少數當作自己擴張的手段，說是弱弱相殘也不為過。

而統一教，則是少數中的少數，甚至在一神教信仰當中也被視為異端，受到的打壓跟污名絕不比同志還少。

讓我覺得特別哀傷與矛盾的是，既然兩個宗教都是篳路藍縷，又為何苦苦相逼？基督教的開創者堅信要與弱勢站在一起，公投至今已不見這份精神，如果耶穌看到現在的台灣，我相信祂也會為了信仰的扭曲而悲憤。

切勿讓自己的宗教信仰凌駕輔導與心理治療的倫理

教徒是不是該把持信仰、積極擴張勢力，這恐怕是另一個很大的題目，這邊我就不談。但我很能夠確定的是，不能以自己篤信的宗教信仰作為輔導和諮商的最高方針、甚至抵觸心理專業。

我不是林小姐，無法確定她信仰的強度如何，但她註明自己「曾任職於金門高中輔導室」，她在金門高中職代的三個月當中，雖然尚無授課資格，但依然輔導過許多學生。我很擔心的是，如果她的輔導理念、跟她這篇文章當中明確傳達的反同立場結合在一起，會有多少同志學生因此受傷？原本應該是在輔導室當中得到無私的支持與關心，卻面臨了更大的心靈創傷。

這也是許多專業的心理師學會共同提出的呼籲，切勿讓自己的宗教信仰凌駕輔導與心理治療的倫理，同志是正常性傾向當中的一種，毋須否定，更不應該以「愛同不挺同」、「其實我也是站在為同志著想的立場來反同的」這種辭令來包裝。兒童與青少年遠比我們想像的敏銳，這聽在學生的耳裡，會是非常諷刺而傷人的，彷彿是拿著一把燒得滾燙的刀，貼身地刺進學生的身體裡，然後對他說「你現在應該覺得很溫暖吧」。

這是我的第二層矛盾與哀傷。

可喜的是，現在任職於金門高中輔導室的老師，都是對同志相當友善、而且願意吸收新知的老師，不論其本身宗教立場為何，都能夠尊重孩子的性傾向和多元發展。

我怎麼知道？因為我是金門人，我就是金門高中畢業的，而我現在在金門醫院任職。

我很慶幸我的學弟妹們，能夠有輔導室作為後盾，而不會在輔導過程中還遭到「以愛為名的歧視」。這在資源匱乏的地方、尤其是學校輔導室這種人力嚴重不足的地方，尤其難能可貴，我衷心地謝謝金門高中現在的輔導老師們。

沒有一個傷害，比父母否定了自己來得更痛楚

Photo Credit: Depositphotos

最後，我想談談最重要的，家庭與親子關係。

我是一個兒童青少年精神科醫師，這個專科的日常工作，就是在環環相扣、甚至彼此牽制的家庭關係中，設法找出鬆動的出口。

為什麼我的書要叫做《讓傷痕說話》，因為一個人從小的成長過程當中，許許多多的傷，來自於不能講的秘密、或者不敢開口的委屈，最令人難過的是，那個不能開口的對象，常常就是自己的父母。

不敢對父母說，我喜歡的是畫畫，不是當醫師、當律師。

不敢對父母說，我從60分進步到70分，因為他們可能羞辱我「連70分都好意思說嘴」。

不敢對父母說，我在學校被欺負了，因為他們可能會反過來罵自己不夠堅強。

不敢對父母說，我不想回去過年，因為叔伯姑嫂在問東問西時，父母也會一起貶抑這個不夠符合理想家庭、不夠傑出的孩子。

不敢對父母說，我有喜歡的人、而他剛好跟我同一個性別，因為他們會說「我是為你著想而反同」。

我在書裡寫下：

人生最深的創傷、最惡毒的對待，就是整個世界否定了你的存在，彷彿你是怪胎，不值得被愛。 許許多多的同志在成長過程裡，都曾以為自己是世界上唯一的差錯、不可說的隱疾。同學的羞辱讓自己噤聲，師長的否定讓自己絕望，反同團體大力運作的「學校教育不可以提到同志」，讓自己灰飛煙滅。

許多反同人士以家長的身份來強調自己反同的正當性，這在我看來是最大的諷刺。如果孩子剛好是同志，那就是孩子自然而然的特質，孩子的愛情與父母的愛一樣真摯。

但如果同志的父母正好是積極反同的人，甚至對孩子說出「其實我是為你著想而反同的」，這對孩子是多大的委屈、有口說不出的委屈。這是人生中最恐怖的咒語，以愛為名，令人窒息。

也許，比起同志的去污名、比起性別平等，對我們每一個人來說更艱難的議題是，讓每個人體諒彼此是一個獨立的人，讓自己成為孩子的後盾，而不是孩子背上的芒刺。

音樂創作才子陳建騏，前幾天在自己的FB寫下：

我在26歲的時候跟父母出櫃，媽媽在驚訝之餘更多的是自責。她聽我的建議諮詢心理醫生，醫生跟他說：你的兒子願意跟你分享，他一定很信任你，知道你不會因為兒子跟別人不同，而給了愛條件。一週後，我爸爸打電話給我，希望我不要因此感到自卑。 我不確定當時他們說這些話是否心中真的坦然，毫無芥蒂。但我確定的是，這些話讓我成為的一個更好的人，在面對任何不一樣的眼光，任何困難時都無所畏懼。因為我知道，我有個家。

多少人期待過，自己的父母可以無條件的愛自己，但又有多少人成為父母之後，成為了孩子亟欲疏離的對象？

如果一個孩子看到自己的父母說出：「我愛你但不挺你」，不知會作何感想？每個大人都曾經是個孩子，那些在成長歲月當中曾經受到的傷害，沒有一個比父母否定了自己來得更痛楚。

這是我看到過的，最大的矛盾與哀傷。

以愛為名的反同言論，正撕裂著台灣的同志家庭

Photo Credit: AP/達志影像

但這些，絕不是為人父母者的本意。

這幾個月，反同組織動用了驚人的財力與資源，鋪天蓋地在媒體上、巷弄中重複著林小姐所說的類似言論，這些言論讓許多父母相信同志是可怕的、噁心的，也誤信性別平等教育會把孩子教成同性戀、性變態。

但是，許許多多的父母並未發現，當他們露出嫌惡的表情、深信這些反同話術時，那雙正在看著他們的眼睛，來自他的同志孩子，正在面臨人生的瓦解，默默決定了一輩子不能跟父母出櫃。

我之所以無法同理這種反同言論，是因為它以愛家為名，卻正在蓄意破壞全台上百萬個有同志的家庭，讓他們身陷根本不必要的撕裂。

身為父母何其艱辛，時代變化快速，有這麼多事情需要學。但是在這個資訊真假難辨的時代當中，最不該出現的，就是害別的父母不敢愛自己的孩子！

這一陣子，不管在我的門診當中或是我的生活周遭，不論同志或是友善的異性戀，受創而求助的人實在太多太多了。以致我的睡眠極度不足，值班當中匆匆寫下這篇文章，如果有錯別字或是比較看不懂的地方請海涵。

又如果覺得文字太長、難以消化，我覺得有個影片比我這篇貼文更有力量，希望大家可以廣傳分享，這是一位同志的媽媽，她平凡無奇，卻讓我看到不經包裝與美化的、樸實的愛：

延伸閱讀

本文經作者轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航