不讓仇恨同志的火種殘害下一代，我更想做的是直接「破櫃」

我不是很愛同性戀「出櫃」這種概念，因為異性戀也不需要向天下告示自己的性傾向，一樣都是正常人的同性戀為何就要「出櫃」？因為是這個世界的歧視建構了這個隔絕一切的「櫃子」，我更想要做的是「破櫃」，打破世俗體制歧視的櫃子！所以今天，我沒有要出櫃，因為我現在活得自在快樂，我的家人和全世界的朋友都很愛這個活生生的我，只是剛好我喜歡同性而已。我的異性戀男生好友更是愛我，因為他們少了一個強大無比的競爭對手！所以，我深深相信心理學家說的，極力反同志和恐同的異性戀男人，心裡其實就是同性戀，他們在反對內心那個不想面對的自己，因為真正的異性戀男人都很高興少了競爭對手，哪有時間精力去反對。

最近我非常擔憂，因為台灣少數的宗教團體和護家盟用維護家庭倫理道德的理由，來反對同志婚姻平權。然而我看到最大問題不只是少數人應有的權利被多數人否定，最可怕的是一群有錢有勢的多數人組織，已經明目張膽舉著愛的旗幟，不停在散佈歧視和集體霸凌的訊息，這讓我開始擔心這個仇恨的火種，如果不加以熄滅，將會深深殘害我們的下一代。

因為不瞞你說，我從小就是在性別歧視、集體霸凌和恐懼中成長的小孩，我甚至因為被恐懼侵蝕而離開家鄉，到沒有人認識我的巴黎重新生活。努力了數十年，現在的我無懼歧視，我讓自己強大無比來反擊霸凌的陰影。但是，我擔心台灣社會在舉著宗教、家庭倫理旗幟的偽善集團操縱、洗腦、抹黑下，未來這個仇恨同志的禍害將會一發不可收拾，所以我想是時候分享一下我的痛苦經驗，讓集體歧視霸凌的一份子，重新思考一下你們的言行所帶來的傷害，也希望你們能夠停止這樣的行為。因為我真的相信同樣的歧視霸凌，一定會報應在你的子孫後代！

說到我今天可以無懼歧視，這麼自在接受自己，也讓身邊的人喜歡這樣的我，絕對不是與生俱來的能力，而是我比異性戀的人多花了幾十年和數百倍的努力，不向命運低頭也和主流社會抗衡才爭取得來的。也因此，現在的我非常厭惡充滿歧視和霸凌的社會，雖然偶有淡淡的恐懼，但是我也會不計代價的反擊和保護受害的人。

因為，我從小就是「性別歧視」的受害者，而那個惡夢就是來自國小上課的第一天。從幼稚園開始，媽媽發現我對藝術的天份，所以幼稚園前就讓我上很多畫畫課來保持這個愛好。但是小學的第一天，當老師在台上發言時，愛畫畫的我開始進入自己的幻想世界，拿著鉛筆從紙上畫著畫著，然後也打開鉛筆盒開始假裝為自己畫個鬍子⋯⋯。我正自得其樂時，突然間，台上的老師大聲叫喊著：「這位同學你叫什麼名字？你在幹嘛呢？老師在講話你是在化妝嗎？你是男生怎麼可以像女生一樣在化妝？」

開學的第一天，因為老師的一句「你怎麼可以像女生一樣在化妝！」，我的小學生活開始變成地獄般的噩夢。下課後，全部小朋友都圍著我笑著、推著我罵：「女生！女生！男生學女生化妝！」當時的我真的嚇傻了，因為我明明在畫鬍子，為什麼老師和同學都誤會我？不過年紀小小的我也不知道怎麼去解釋，在老師和同學貼上學女生化妝的「娘娘腔」的無辜標籤後，我從此成為一群小孩子的眼中釘，加上我的成績總是名列前茅，所以我常常無緣無故被一群小朋友打、被拖在地上、被推倒、被捉弄、被嘲笑、被搶便當、被勒索交出我的零用錢⋯⋯。總是被一群人霸凌嘲弄的我，常常在學校無助的痛哭，我開始變得很孤僻，因為我無辜被貼上「娘娘腔」的標籤，也不敢跟家人說在學校發生了什麼事情，因為我也擔心家人會覺得「娘娘腔」很丟臉。

很幸運的是，某天下課我跑去隔壁棟的啟聰班後，終於找到了快樂童年。那些聽不到歧視言論、也不會說出歧視言語的啟聰班小朋友，永遠不會給我貼標籤，也不會霸凌我，而且大家還教我手語。而我也是他們唯一一個聽得到、也可以說話的小朋友，所以我們互相學習交流，玩得好開心。小小的我在小學六年裡，因此學會不需要言語交流就可以感受人性溫暖和真心的能力。可是每次上課鈴聲響起要回到教室時，我就很害怕也依依不捨，因為所謂的「正常」世界對我來說，就是個充滿歧視，以及身體和語言暴力攻擊的世界，而這些歧視就是從無知大人的身教言教傳授給其他小朋友的。這也是我最近看到台灣這群宗教狂熱份子和反對同性戀的人的所作所為，讓我開始為下一代感到擔憂。

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我在學校被霸凌的問題，在我搬到台北就讀高中後就不再發生了。但是霸凌陰影從小籠罩著我，雖然沒人相信，但是小學以來我都很自卑，討厭自己的混血長相跟大家不太一樣，常常覺得一切一定都是自己的錯和討人厭才造成被排擠，一直找理由自我否定。在台北的我也學會掩飾最真實的自己，畢竟那是最安全的方法，但也因為扮演的不是真正的自己，卻也是內心最苦的時期。不過為了不被歧視、霸凌，也不想帶給家人困擾，於是犧牲做自己也是成全大家的唯一好方法。

在台北讀高一的下學期，因為陰錯陽差被模特兒公司發掘而開始拍攝電視廣告、走秀、拍時尚雜誌，我的生活起了360度的大轉變。正值青春期的我，也收藏起對男生的好感，告訴自己那是不被社會容許的，我也開始嘗試交女朋友，而且都是當時最美的女孩，身邊的異性戀男生都非常羨慕和嫉妒我。雖然當時我心裡明白我愛的是同性，但我也清楚知道，隱藏真實感情就是我可以生存在這個充滿歧視同性戀的世界中最安全的方式。於是，為了大家都好，我妥協了！

幸運也是不幸，在80年代末期，當年才16歲的我，已經在模特兒界和時尚圈開始闖出名號，我拍了無數雜誌和二十多部電視廣告，後來被滾石唱片旗下的巨石唱片發現，在剛滿20歲時出了我的個人專輯，變成了唱片歌手。對很多人來說，這是夢寐以求的機會，不過在成為明星後，我愛上了第一個來自韓國的男友，真正和心愛的對象談戀愛，很甜蜜卻也很恐懼，我也越來越不開心。因為，整個社會的反同志，加上我的爸爸是很有名的黑社會老大，在社會和家庭都期待男人要有男人氣概的當時，我變成了雙面人。在眾人面前我是包裝出來深具男人味的偶像明星，然而私下的我卻是當時保守社會中被唾棄的「同性戀者」，和初戀男友假裝是好兄弟似的住在一起且出雙入對。由於從小到大的恐懼和霸凌經驗，我不敢讓身邊的家人和朋友知道，我遇到困難時，甚至沒有可以分享秘密和心事的朋友。

後來因為無法公開關係和種種意見不合常和男友爭吵，有暴力傾向的他動不動就對我拳打腳踢，經常我去參加活動表演時都是全身瘀血，而我都騙唱片公司我出車禍，或是摔傷⋯⋯。有次甚至打到我的臉流血送醫，我都只能夠躲在家裡一個人療傷，完全不知道可以向誰訴苦。因為從小到大的陰影，無知的我擔心被發現我是同性戀後，我的家人朋友都將討厭我、嘲笑我、離開我，我陷入小時候被霸凌的惡夢中。我想脫離這種恐懼害怕，想結束這段不被允許的關係，前男友為此憤怒不已，他威脅我只要分手就會公開我們的關係，讓全世界知道。因為愛和恐懼的惡性循環，我只好忍耐，無助的我一度真的想過自殺一了百了，還好我沒有做這種讓人後悔的傻事。

後來，因為一場大病，我住院了兩個星期，我也如夢初醒般做了最大決定—離開我的家鄉台灣。我想盡辦法開始和唱片公司協商解除還有四年多的合約，很多好朋友甚至唱片公司很疼愛我的人，都無法理解為何我突然不告而別。因為我害怕被人發現我是同性戀身分的恐懼感完全打敗了我，於是我花了一年搬到新加坡陪伴當時才九歲的弟弟，也到很多亞洲國家流浪繼續當模特兒拍攝廣告。這一年離開家鄉少了恐懼和包袱，我慢慢恢復健康快樂的心態，但是我還是沒有勇氣面對我的同性戀角色，所以我選擇繼續逃避，完全不敢和當時的好朋友以及熟識的人聯絡。後來，我毅然決然地搬去沒有人認識我的法國，展開我重生的新生命。

在巴黎服裝設計學院老師的教導下，我發現，要成為一名好設計師和藝術家，一定要面對並接受自己的一切。巴黎是開放無歧視的藝術家聖地，自由自在做自己、對自己負責任，是這裡給我的功課。我開始向內探索，接受我的身世背景、我的恐懼、我的性傾向、我的優點和缺點。我面對我的黑暗和光明面，誠實做最真實的自己，找到屬於我的小宇宙，也開始感受到被愛、被接受，找到愛其他人的力量。這一切的自我探索、自我接受、到找回真實自我的過程，有如打通我創意的任督二脈，給予我更多設計靈感來源。在對同性戀沒有歧視、仇恨、霸凌陰影的巴黎，我放心做回自己，擁有從小到大都沒有過的真實感和安全感。我終於理解，愛應該是正面循環，自己擁有愛，也要祝福所有人可以被愛和愛人。做藝術、創意的人，可以找到和接受上天賜予自己獨一無二的特質，堪稱最珍貴的禮物！我希望每個人都可以找到這份禮物，也允許其他人擁有這份愛。

後來，經過許多戲劇化過程，我向家人坦承我是同性戀，因為我也是一個擁有愛人和被愛能力完整的正常人。有了家人支持和愛，成為我不再恐懼的強大力量！特別是讓本來排斥我是同性戀，我那個傳統又很大男人的黑社會老大的爸爸接受我，甚至在他離世前告訴所有的人他此生最驕傲的就是我這個從小被貼上「娘娘腔」的同性戀兒子時，我狂哭了！每次想到這個遲來的認可，我都很激動想哭。但是爸爸的認可更讓我可以把過去的所有自卑、恐懼、哀傷和不敢面對自我的負面能量，全部轉化成為正能量，並且想把這種沒有恐懼和歧視的正能量帶回家鄉來幫助更多年輕人。因為我聽過無數比我更悲慘、更可怕的霸凌故事，我聽過根本不懂愛的父母因個人面子問題而和同性戀子女斷絕來往的自私行為，我看過無數青少年不敵社會集體歧視霸凌而迷途或自殘的悲劇。

我在這裡分享過去因社會歧視同性戀而不敢接受自己的我，還有我與自己和解、連結的過程，就是希望下一代年輕人不要再經歷我的痛苦和無助，也不要放棄自己。我相信，在巴黎被接受被鼓勵的正面過程，激勵我成為更好的人；也因為我和異性戀的不同成長遭遇，讓我更明白愛的真諦無關性別。我珍惜上天賜予我的獨特角色，並用它來讓世界更美、更好。我相信沒有歧視的恐懼，可以鼓勵每個人為世界帶來更多美好。我希望曾經被歧視霸凌的同性戀者，要更愛自己，並將所有體驗化為自己成長的養分和蛻變的神奇力量。

最近的台灣，因為少數宗教狂熱份子和角色錯亂、倫理顛倒的下福盟等組織，用很多扭曲、抹黑、洗腦、誤導，將歧視正當化，把集體霸凌合理化，我真的是看不過去了，也很擔憂。我懇請反對同志婚姻平權的人停止散播仇恨和歧視了！說真的，同志婚姻平權真的不會傷害家庭倫理或是冒犯婚姻的神聖。因為異性戀者糟蹋婚姻本質的多如牛毛——男人拋妻棄子、妻子拜金跟別的男人跑、三妻四妾、婚外情、為錢和地位或傳宗接代強迫自己和不愛的人結婚，甚至殺死老公打死老婆⋯⋯太多太多太多例子都是異性戀將家庭倫理和婚姻美好破壞殆盡，而不是同性戀。而我們爭取和異性戀一樣的結婚權利，是因為此一權利不應該是需要全民同意才可以獲得，而是身為人類，一個有血、有肉、有愛、有真心的人都應該擁有的。你們只是把它還給我們罷了。至於我們要不要結婚，我們自己會決定，跟你想結婚或離婚一樣，都毋須全民來決定。

我更想告訴所有反對同志婚姻平權和歧視同性戀的人一個事實。因為我這個同性戀兒子的出現，我的家人更理解愛是無關性別和性取向，因為愛就是愛。而且我的家人都非常以我為傲。大家都知道同性戀的我可以做到所有異性戀可以做到事情，而且比地球上百分之九十的異性戀都做得更好、更優秀、更成功、更貼心，也更有男子氣慨。即便我比大部分異性戀優秀，我也絕對不會歧視異性戀，因為我知道那是多麼痛苦難受的經驗，而且我不是冷血的畜生，我絕對不會把仇恨歧視建立在別人痛苦上。

最後，我相信同性戀小孩就是每個家庭的天使和必修的功課，你越反對，你也有可能擁有同性戀的子孫。因為有一天上帝會讓你愛的家人、朋友、兒女、子孫有同性戀成員存在，屆時你一定不願意讓你愛的人在歧視和抹黑的社會中長大，你就會挺身而出去保護他們、愛他們。你也將領悟什麼才是愛無關性別和性取向，更會讓自己更接近「神愛世人」的境界！

就像我這輩子第一張照片是在「神愛世人」的標語前拍攝的，我相信神愛著每一個人，所以請你們不要再藉由神的名義來行使歧視行為，請現在就停止用任何方式散播歧視、謊言抹黑和言語霸凌性取向不同的人，讓愛回歸愛，讓相愛的人都有權利成家！

我人在巴黎邊寫邊流淚，就是希望可以幫助支持和反對的雙方更接近，更理解包容。我的心和台灣凱道上所有追求同志平權的朋友在一起，我會極力破櫃、反歧視和反霸凌，全力支持同志婚姻平權 ！

真愛，加油！

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本文經作者授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航