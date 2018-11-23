遲到10年的道歉，三星承認「未做完整健康防護」將賠償罹癌工人

10年前，全球知名的南韓企業三星電子公司（Samsung Electronics Co.），半導體廠爆出有年輕員工因工作環境的健康問題罹患癌症，甚至最後因白血病死亡，歷經長達10年的糾紛，三星公司正式向員工和員工家屬道歉，並將賠償每人最高達1.5億元韓元（約410萬元台幣），也為這場爭議劃下句點。

《中央廣播電台》報導，這起訴訟的起點在2007年，任職於三星電子半導體工廠的一位黃姓工人罹患白血病身亡。他的父親調查發現，同個生產線也有其他同事死於白血病。

《自由時報》報導，根據員工維權組織Banolim統計，三星半導體與LCD廠員工中，有超過200名員工罹患嚴重的血癌、狼瘡、淋巴癌、多發性硬化症，在罹病的案例中，涵蓋了16種癌症，其中有76名已病逝。有些員工飽受流產之苦，或是生下罕見疾病或先天性疾病的子女。

《中央社》報導，這十多年來，南韓法院做出一系列裁決與裁定，加上國家勞工福利單位與調解委員會也持續追蹤了10多年後，三星電子終於在今天宣布道歉。

《蘋果日報》報導，三星董事長兼執行長金奇南（Kim Ki-nam）今日發聲明表示：「我們對那些罹患疾病的員工和家屬表達誠摯歉意。我們未能對半導體和LCD工廠員工作出完善的健康防護。」根據本月稍早宣布的協議，三星電子將為每案支付高達1億5000萬韓元（約新台幣410萬元）的賠償金。

《美聯社》報導，在此之前，維權組織Banolim已經在三星大樓外面露宿抗議長達三年的時間，不斷要求三星賠償並道歉，在雙方終於達成調解共識時，他們也宣布將結束這場抗議。

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達成協議代表了這場超過10年的公民運動的終於取得重大突破，這場運動也提高了南韓民眾對向來利潤豐厚的半導體產業對於工作健康風險的認知。

受害者家屬：道歉不夠，但我們接受

帶著許多受害員工打官司的家屬代表黃相琪（Hwang Sang-gi，音譯）的女兒就是2007年死於白血病，他說：「對受害者家屬而言，老實說，這個道歉一點都不夠，但我們還是接受了。不管道歉多少次，都不足以平復我們受到的恥辱、工業損傷的痛楚與喪失親人的心情。我無法忘卻她與我們家人經歷的痛苦，有太多人承受這種命運了。」

《公視》報導，黃相琪的女兒有美是在2003年，高三的時候到三星的晶圓廠工作，2007年就罹患白血症去世，得年23歲。黃認為女兒的死跟工作環境有關，後來發現女兒同事也死於癌症，於是組織受害者維權團體，開始漫長求償和訴訟之路。

不過即使三星當年表示願意認錯，《聯合報》報導，美聯社當時調查發現，三星當時仍舊以保護商業機密為由，遲遲不公布工廠內使用何種化學物質，而且南韓當局也數度包庇三星，讓許多案件陷入死胡同。

Photo Credit:AP/達志影像 黃有美的爸爸在三星大樓下紮營抗議

《南華早報》報導，三星電子是目前世界最大的行動電話和晶片製造商，是南韓三星集團的旗艦公司。截至目前，由家族控制的三星集團仍主導著南韓的整體經濟。南韓晉升為世界第11大經濟體，三星集團的貢獻很大，但也出現政商勾結的醜聞。

三星電子副會長李在鎔被控行賄前總統朴槿惠，在被羈押了353天後，於今年2月5日獲得釋放。朴槿惠因為閨密崔順干政和貪污罪被推翻下台，目前在獄中服刑。

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核稿編輯：羊正鈺