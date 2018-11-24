歷史上的輪替和叛亂，幾乎都是「官逼民反」

文：丁原東

俺偏好宋史。

年輕時，時傳聞當時退休老將，刻意專研宋史，非常為之不解。心想：一個重文輕武，國勢軟弱的朝代，以兵變篡奪的政權，魯莽粗鄙勝之不武，令人鄙視不屑，嗤之以鼻，難登大雅。

轉眼之間，我也退休快20餘年，年紀也比當時那些老將更老。多年前，再拾起舊書，如續資治通鑑等史冊，細心深入，再回味官場冷暖、百姓疾苦、人民吶喊，終於頓悟，自己年輕時的無知、膚淺！

陳橋兵變，是最高境界的篡位。有如319槍擊案，人人都知是假，但卻掩飾得天衣無縫，不露痕跡。因為境界太高太難，機率又難料，所以後人皆不會再去師法效尤。

就事件的本體言，那年趙匡胤約34歲，39歲的柴榮，臨終前見趙為人忠心、大公無私、勇謀善戰，而調陞為都檢點使，執掌禁軍兵權，將幼子寡婦託孤，以繼後周大業。豈料翌年大年初一，謊報軍情糾眾起事篡奪政權。其個人私德上，確實是汙點！

大丈夫行事，應該磊磊落落，如日月皎潔，絕不可以曹操、司馬懿般欺負孤兒寡婦，用奸計奪取天下。 趙明帝石勒

然而，就人格特質言，不宜斷然以二分法區分為絕對的好人、壞人。有長有短、時好時壞、善惡兼蓄，是人性正常現象。吾人所關心的是某部份的好壞、善惡、長短，如何左右其決策，及其決策對國家、百姓整體上有那些重大影響。

五代始自907年朱溫篡唐，53年間的十餘個政權的大分裂，換皇帝有如換襪子，征戰殺伐百姓無以為生。陳橋兵變：時間最短，收益最高、少殺人（只殺副都指揮使韓通）、少花錢（只預先製作一件黃袍）；善待世宗後人，先朝舊臣續用；嚴禁士兵藉此搶劫；獎勵民生，與民養息；之後以杯酒釋兵權，杜絕新貴橫行，較之劉邦、朱元璋那般無賴、流氓下三濫手段，斯文而近乎人情。近代英國大文豪湯恩比（Arnold Joseph Toynbee），諾貝爾文學得獎人，就曾說過：若能選擇，我會在仰慕的中國宋代體制下，當一輩子的文官。

就百姓觀點言：過什麼日子比誰來主政更是關切實際，唯深得民心擁護的政權，國家才有持續存在的意義。

過去昏君可以棄之，現在元首可以罷黜、政黨可以輪替、政權可以唾棄推翻。民為貴，君為輕，社稷次之，老子：「太上不知有之」，睿智獨特，點出其中奧妙，人民至上，民族至上，不是國家至上，更不是政黨至尊。

秦皇、漢武、唐宗、宋祖，趙匡胤最是寬厚、人道、理性而幹練的明君。相較之下，漢高、洪武的殘忍下流手段，有宋一代，是中國歷史之幸，官吏與百姓之福。宋史是我所偏愛的，就是能使百姓過上好日子。所以，宋末群臣殉國，人民效死。與一窩雜碎的明代君王，亡國景象完全不同。若論國勢強盛，近代以席捲歐洲之拿破崙、希特勒時期的法、徳為最；擊敗大清、征服滿州、中國的日本軍國最猛。但為了一時的盛名，人民付出多大慘痛的代價！

只要有些許歷史知識的，都知道幾千年來，沒有不易子而食，人吃人的朝代，而政權的輪替，表面上是戰亂，其實幾乎都是——官逼民反。

李自成造反後的掠殺、馬克斯的思想理論基礎、共產主義的極端荒謬教條當然都不對，但又為何都能成功，都能號召廣大群眾效死追隨，煽動起世紀風潮？這都是走投無路的仇恨給逼出來的。

你，不是「他們」，你無從想像那種仇恨有多痛！

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航