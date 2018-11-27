朱家安：為什麼涂們的統一說比傅榆的台獨說更不合理？

文：朱家安

在金馬獎頒奬典禮上，中國（大陸）演員涂們主張台灣是中國的一部份，台灣（台灣省）導演傅榆主張台灣是獨立國家。這兩個主張是統獨議題上長久以來相抗的主張，也常被當成對等的。

我同意這兩個主張相抗互斥，但我認為它們並不對等。它們並不是站在平行跑道上互相公平競爭的對手，在這篇文章裡，我會試圖說明：事實上，涂們的主張比傅榆的主張要求更多，需要更多理由才能證成。換句話說，在其它條件相同的情況下，涂們的統一說會比傅榆的台獨說更不合理。

先說結論。粗略來說，統獨戰場試圖決定台灣是獨立國家還是中國的一省。這個問題看起來是單一個問題，但不同立場提出的答案不見得對等。傅榆主張她不想要屬於中國，這是在宣示自己的國族認同；涂們主張傅榆應該屬於中國，這是在宣示別人的國族認同[1]。人無權替別人宣示國族認同，特別是當別人的國族認同就是辯論題目的時候。這是為什麼涂們的統一說比起傅榆的獨立說需要更多理由支持，才能成立。

如果你覺得「每個人都只能宣示自己的國族認同，不能宣示別人的」很奇怪，在進入以下比較細的說明前，可以先考慮一下這樣的荒謬情況：如果我們有權替別人宣示他的國族認同，那我也可以替涂們宣示說他其實不是中國人而是澳大利亞人，而且在其他條件相等的情況下，我的宣示不會比涂們自己的宣示更不合理。

接下來，我想比較仔細說明，為什麼我覺得上述結論成立。讓我們從一個假設情況開始討論。

分組問題

這學期課堂的研究題目是關於青蛙，班上要分組報告，老師選了六種青蛙，作為六個組要研究的題目。老師把六種青蛙的名字寫在黑板上，要求同學們自己選擇要參加哪一組。大華選了台北樹蛙，小明選了盤古蟾蜍，大華對此感到很不滿，他覺得小明應該要跟自己同一組。大華舉手說：「小明應該要來台北樹蛙這一組啦！」。

大華舉手宣示了意見，然而老師不應該認為這個宣示有權力改變小明的組別，照理來說，你只能選擇自己要去哪一組，不能替別人選。

確實，大華可能握有很好的理由，足以說明「台北樹蛙」對小明來說是更好的選擇，例如：

台北樹蛙很常見，是方便的研究對象。

事實上，小明家旁邊的公園就有台北樹蛙。

其實，小明是台北樹蛙的後代子孫。

不過這並不會影響大明無權宣示「小明應該屬於台北樹蛙這一組」的事實。每個人自己宣示自己要去哪一組，不多不少。如果我們要說大華有權替小明選擇組別，那其他同學似乎也可以合理主張，自己有權替另一個同學選擇組別，當然，這也可以是一種分組方式，不過除非你想要用一整個學期來分組，否則應該不會這樣做。

大華可以嘗試說服小明，加入「台北樹蛙」是好選擇，但是大華無權直接替小明宣示。

插曲

在這裡我們岔個題，雖然「該怎麼說服小明」不是本文的重點，但如果大華神智清楚，他顯然不會選擇下列做法：

跟老師抗議說蟾蜍不是青蛙。

逼迫其他組別同學表態說，小明想要參加的組根本稱不上是真正的組。

威脅那些支持小明意願的同學說，如果不公開道歉，就不能參加班際歌唱大賽。

現實細節

或許有人會質疑，如果說關於國族認同，每個人都只能替自己表態，不能涵蓋更多範圍，那傅榆的表態範圍，顯然也不合理地涵蓋了其他台灣人（或者以中國的角度：台灣省人）：

希望我們的國家可以被當成一個獨立的個體來看待，這是我做為一個台灣人最大的願望！

這個表態顯然不只是在主張「傅榆不屬於中國」，也是在主張「其他台灣人都不屬於中國」。

在一些情況下，我同意這個顧慮存在，不過以目前討論，我認為傅榆的表態範圍是合理的。

首先，目前的討論題目就是「台灣是否屬於中國？」。對任何一個台灣人個體來說，要對這個題目表達意見，就算「台灣屬於中國」和「台灣不屬於中國」不是唯一的兩個答案，至少也是符合規格並且可以理解的答案。如果每個台灣人都只能表達他自己是否屬於中國，而不能表達台灣是否屬於中國，看起來就不太像是在討論「台灣是否屬於中國？」而是更像是在討論自己要不要「投奔中國」。

再來，即便有些台灣人不認為自己屬於中國，也不認為自己屬於台灣（例如，如果花蓮人普遍認為自己跟兩者都格格不入，想要發起獨立），他們的國族認同也可以當作跟現在的「統獨」平行對等的議題來討論：不論統獨的結論如何，「花蓮獨立」的倡議者都不會滿意，因為他們發起的是不同的問題，需要不同的辯論。

被忽略的話術

值得注意的是，說涂們的統一說比傅榆的獨立說更不合理，並不是在說兩岸統一比台灣獨立更不合理。邏輯上，兩岸統一當然有可能是合理的結局（就像台灣跟日本合併也是邏輯上可能的結局），例如，假若中國的絕多數人歡迎和台灣統一，而且台灣的絕多數人也歡迎和中國統一。本文想指出的是，不管統獨的討論進展如何，比起傅榆，涂們的宣示都相對不合理，因為他做了自己無權做出的宣示：宣示另一群人的國族認同。

我自己並不認為統一是合理選項，不過這篇文章並不是在主張統一不會是合理選項。這篇文章也不是在主張中國人無權宣示「歡迎台灣回歸」、台灣人無權宣示「希望回歸」。這篇文章主張的是，在當前統獨議題上，中國人無權宣示「台灣是中國的一部分」，就像在花蓮獨立的議題上，宜蘭人無權宣示「花蓮是台灣的一部分」一樣。花蓮的未來應該讓當地人決定，其他縣市的台灣人可以表示「歡迎花蓮成為台灣的一部分」或「不想要跟花蓮同一國」，但不能擅自代表花蓮，主張「花蓮是台灣的一部分」。

「台灣應該跟中國統一」在統獨議題上是兩個主要主張之一，我們習慣它出現，即便自己有其他想法，也多半將其視為對等的競爭主張。藉由這篇文章，我想提醒大家，這種認知習慣可能讓我們忽略一個話術，一個替別人宣告國族認同的話術。

在當前統獨議題下，給定中國人歡迎台灣「回歸」的事實，台灣人有權個別宣示「台灣屬於中國」或「台灣是獨立國家」，但中國人無權做這些宣示，因為這是在替別人宣示他的國族認同。假設「黑龍江是否屬於北韓」這個爭論存在，在這個爭論裡，如果你不是黑龍江人，就不能宣示「黑龍江屬於北韓」。

※感謝感謝Ashley Chen、Casey Ko給本文初稿的諮詢意見。

NOTE 有些人可能覺得「國族認同」用在這裡不準確。因為「中國台灣金馬獎」暗示的「台灣屬於中國」不見得是直接談人們的認同意向，也可能是在試圖陳述政治上的事實（即便不見得陳述得正確），或者表達政治上的根屬關係。不過大家應該都會同意，在當前人們討論的一整包統獨問題裡，人們有哪些國族認同，是不能避免的議題。即便一個人以陳述「政治上的事實」的方式來主張統一或獨立，最終不處理國族認同議題，也難以讓這些政治事實有正當性。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九